الولايات المتحدة: 67574 إصابة جديدة مؤكدة و877 وفاة بكورونا
خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية
سجلت الولايات المتحدة الأمريكية، خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، 67574 إصابة مؤكدة و877 حالة وفاة نتيجة فيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة.
وطبقاً للإحصائيات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها (cdc)، وصل عدد الإصابات بالفيروس في الولايات المتحدة، إلى 3,698,161 إصابة حتى تاريخ اليوم، فيما بلغ عدد الوفيات نتيجة الفيروس 139659 حالة وفاة.
الولايات المتحدة: 67574 إصابة جديدة مؤكدة و877 وفاة بكورونا
وكالة الأنباء السعودية (واس)سبق2020-07-20
سجلت الولايات المتحدة الأمريكية، خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، 67574 إصابة مؤكدة و877 حالة وفاة نتيجة فيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة.
وطبقاً للإحصائيات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها (cdc)، وصل عدد الإصابات بالفيروس في الولايات المتحدة، إلى 3,698,161 إصابة حتى تاريخ اليوم، فيما بلغ عدد الوفيات نتيجة الفيروس 139659 حالة وفاة.
20 يوليو 2020 - 29 ذو القعدة 1441
08:46 AM
الولايات المتحدة: 67574 إصابة جديدة مؤكدة و877 وفاة بكورونا
سجلت الولايات المتحدة الأمريكية، خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، 67574 إصابة مؤكدة و877 حالة وفاة نتيجة فيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة.
وطبقاً للإحصائيات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها (cdc)، وصل عدد الإصابات بالفيروس في الولايات المتحدة، إلى 3,698,161 إصابة حتى تاريخ اليوم، فيما بلغ عدد الوفيات نتيجة الفيروس 139659 حالة وفاة.