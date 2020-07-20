النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

الولايات المتحدة: 67574 إصابة جديدة مؤكدة و877 وفاة بكورونا

خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية

سجلت الولايات المتحدة الأمريكية، خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، 67574 إصابة مؤكدة و877 حالة وفاة نتيجة فيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة.

وطبقاً للإحصائيات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها (cdc)، وصل عدد الإصابات بالفيروس في الولايات المتحدة، إلى 3,698,161 إصابة حتى تاريخ اليوم، فيما بلغ عدد الوفيات نتيجة الفيروس 139659 حالة وفاة.

فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ محطات

اعلان
الولايات المتحدة: 67574 إصابة جديدة مؤكدة و877 وفاة بكورونا
سبق

سجلت الولايات المتحدة الأمريكية، خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، 67574 إصابة مؤكدة و877 حالة وفاة نتيجة فيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة.

وطبقاً للإحصائيات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها (cdc)، وصل عدد الإصابات بالفيروس في الولايات المتحدة، إلى 3,698,161 إصابة حتى تاريخ اليوم، فيما بلغ عدد الوفيات نتيجة الفيروس 139659 حالة وفاة.

20 يوليو 2020 - 29 ذو القعدة 1441
08:46 AM

الولايات المتحدة: 67574 إصابة جديدة مؤكدة و877 وفاة بكورونا

خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - واشنطن
0
321

سجلت الولايات المتحدة الأمريكية، خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، 67574 إصابة مؤكدة و877 حالة وفاة نتيجة فيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة.

وطبقاً للإحصائيات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها (cdc)، وصل عدد الإصابات بالفيروس في الولايات المتحدة، إلى 3,698,161 إصابة حتى تاريخ اليوم، فيما بلغ عدد الوفيات نتيجة الفيروس 139659 حالة وفاة.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
7,909
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
19,388
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
24,018
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
44,175

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!
التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة