الولايات المتحدة: 67574 إصابة جديدة مؤكدة و877 وفاة بكورونا

خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية

سجلت الولايات المتحدة الأمريكية، خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، 67574 إصابة مؤكدة و877 حالة وفاة نتيجة فيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة.

وطبقاً للإحصائيات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها (cdc)، وصل عدد الإصابات بالفيروس في الولايات المتحدة، إلى 3,698,161 إصابة حتى تاريخ اليوم، فيما بلغ عدد الوفيات نتيجة الفيروس 139659 حالة وفاة.