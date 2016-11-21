النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

متحدث الصحة: نتوقع انتشار الإنفلونزا الموسمية في المملكة ويجب أخذ اللقاح

شدد على ضرورة عدم التراخي في الالتزام بالإجراءات الاحترازية

توقع المتحدث الرسمي لوزارة الصحة محمد العبدالعالي، انتشاراً لـلإنفلونزا الموسمية في المملكة، داعيًا الجميع إلى عدم التراخي والالتزام بالإجراءات الوقائية والمبادرة لأخذ اللقاح حماية لهم ولمجتمعهم.

وقال خلال رده على أسئلة الصحفيين في المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم الأحد، "مع التراخي الموجود نتوقع انتشار الإنفلونزا وقد تكون أشد حسب بعض الدراسات، لذلك من المهم التذكير بأهمية التقيد بالإجراءات الاحترازية، كارتداء الكمامات وغسل اليدين وترك مسافات آمنة بيننا وبين الآخرين عندما نعتقد بوجود ازدحام أو الأعراض، وعلى المصاب بالإنفلونزا أن يعزل نفسه ويبتعد عن مخالطة الآخرين حفاظًا على صحته وصحتهم".

وشدد في هذا الصدد على أهمية استمرار التقيد بالإجراءات الوقائية، مضيفاً: "فهي ليست خاصة فقط بفترة جائحة كورونا لأنها تحمينا بإذن الله من الإصابات والعدوى بمثل هذه الفيروسات والأمراض".

ولفت متحدث الصحة إلى توفر لقاح الإنفلونزا في كافة مناطق ومحافظات المملكة، مشيرًا في هذا الصدد إلى أن أكثر من نصف مليون من السكان أخذوا التطعيم، مهيباً بالجميع المبادرة لتلقي هذا اللقاح حماية لهم ولغيرهم وتجنبًا لتعرضهم للوعكات الصحية.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
متحدث الصحة: نتوقع انتشار الإنفلونزا الموسمية في المملكة ويجب أخذ اللقاح
سبق

توقع المتحدث الرسمي لوزارة الصحة محمد العبدالعالي، انتشاراً لـلإنفلونزا الموسمية في المملكة، داعيًا الجميع إلى عدم التراخي والالتزام بالإجراءات الوقائية والمبادرة لأخذ اللقاح حماية لهم ولمجتمعهم.

وقال خلال رده على أسئلة الصحفيين في المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم الأحد، "مع التراخي الموجود نتوقع انتشار الإنفلونزا وقد تكون أشد حسب بعض الدراسات، لذلك من المهم التذكير بأهمية التقيد بالإجراءات الاحترازية، كارتداء الكمامات وغسل اليدين وترك مسافات آمنة بيننا وبين الآخرين عندما نعتقد بوجود ازدحام أو الأعراض، وعلى المصاب بالإنفلونزا أن يعزل نفسه ويبتعد عن مخالطة الآخرين حفاظًا على صحته وصحتهم".

وشدد في هذا الصدد على أهمية استمرار التقيد بالإجراءات الوقائية، مضيفاً: "فهي ليست خاصة فقط بفترة جائحة كورونا لأنها تحمينا بإذن الله من الإصابات والعدوى بمثل هذه الفيروسات والأمراض".

ولفت متحدث الصحة إلى توفر لقاح الإنفلونزا في كافة مناطق ومحافظات المملكة، مشيرًا في هذا الصدد إلى أن أكثر من نصف مليون من السكان أخذوا التطعيم، مهيباً بالجميع المبادرة لتلقي هذا اللقاح حماية لهم ولغيرهم وتجنبًا لتعرضهم للوعكات الصحية.

21 نوفمبر 2021 - 16 ربيع الآخر 1443
05:27 PM

متحدث الصحة: نتوقع انتشار الإنفلونزا الموسمية في المملكة ويجب أخذ اللقاح

شدد على ضرورة عدم التراخي في الالتزام بالإجراءات الاحترازية

A A A
عبدالحكيم شار - الرياض
0
2,583

توقع المتحدث الرسمي لوزارة الصحة محمد العبدالعالي، انتشاراً لـلإنفلونزا الموسمية في المملكة، داعيًا الجميع إلى عدم التراخي والالتزام بالإجراءات الوقائية والمبادرة لأخذ اللقاح حماية لهم ولمجتمعهم.

وقال خلال رده على أسئلة الصحفيين في المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم الأحد، "مع التراخي الموجود نتوقع انتشار الإنفلونزا وقد تكون أشد حسب بعض الدراسات، لذلك من المهم التذكير بأهمية التقيد بالإجراءات الاحترازية، كارتداء الكمامات وغسل اليدين وترك مسافات آمنة بيننا وبين الآخرين عندما نعتقد بوجود ازدحام أو الأعراض، وعلى المصاب بالإنفلونزا أن يعزل نفسه ويبتعد عن مخالطة الآخرين حفاظًا على صحته وصحتهم".

وشدد في هذا الصدد على أهمية استمرار التقيد بالإجراءات الوقائية، مضيفاً: "فهي ليست خاصة فقط بفترة جائحة كورونا لأنها تحمينا بإذن الله من الإصابات والعدوى بمثل هذه الفيروسات والأمراض".

ولفت متحدث الصحة إلى توفر لقاح الإنفلونزا في كافة مناطق ومحافظات المملكة، مشيرًا في هذا الصدد إلى أن أكثر من نصف مليون من السكان أخذوا التطعيم، مهيباً بالجميع المبادرة لتلقي هذا اللقاح حماية لهم ولغيرهم وتجنبًا لتعرضهم للوعكات الصحية.

اعلان

بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
12,713
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
12,266
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,212
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,257

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

اعتبر زميلتك في العمل أختك

اعتبر زميلتك في العمل أختك

حسن آل عمير
الرفض بمنطق

الرفض بمنطق

مها الجبر
إجازة مطولة.. وماذا بعد؟

إجازة مطولة.. وماذا بعد؟

ماجد الحربي
ريادة سعودية في الاهتمام بقضايا البيئة

ريادة سعودية في الاهتمام بقضايا البيئة

ماجد آل حسنه
الحكمة في زمن الذكاء الاصطناعي

الحكمة في زمن الذكاء الاصطناعي

عبدالغني الشيخ
مواعيد المستشفيات وكبار السن.. حلول بديلة؟

مواعيد المستشفيات وكبار السن.. حلول بديلة؟

عبدالرحمن المرشد
العقول الشابة وبناء الوطن

العقول الشابة وبناء الوطن

عبدالمحسن الحارثي
(اسمي "لبنان العربي" ولا أريد أن أموت)

(اسمي "لبنان العربي" ولا أريد أن أموت)

سلمان بن حسين الحربي
المخالفات المرورية صعبة السـداد..!!

المخالفات المرورية صعبة السـداد..!!

محمد الصيعري
الحضور الوالدي.. هنا ولا مو هنا؟

الحضور الوالدي.. هنا ولا مو هنا؟

مها عبدالله الحقباني
إنجازات قائد استثنائي

إنجازات قائد استثنائي

ماجد البريكان
في معنى أن تكون حرًّا

في معنى أن تكون حرًّا

مها الجبر

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة