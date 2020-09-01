النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

إغلاق 3 مصانع للخرسانة وفندقين بمكة لعدم وجود تراخيص

خلال جولة رقابية لبلدية العزيزية.. والمالكي: تم تطبيق لائحة الجزاءات والغرامات

أغلقت وكالة البلديات، ممثلة في بلدية العزيزية الفرعية التابعة لأمانة العاصمة المقدسة، 3 مصانع للخرسانة والبلوك؛ لعدم وجود ترخيص للمصانع، وفندقين يعملان دون ترخيص نظامي.

وأوضح رئيس بلدية العزيزية الفرعية المهندس عمر بن عبدالرحمن المالكي، أن الجولات الرقابية أسفرت عن إغلاق المصانع والفنادق المخالفة، وتطبيق لائحة الجزاءات والغرامات البلدية؛ مؤكدًا استمرار الجولات الرقابية على المنشآت المخالفة في نطاق الأحياء السكنية بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، ومتابعة كل الأنشطة المختلفة في جميع المنشآت، وتطبيق الأنظمة والتعليمات بحق المخالفين.

أمانة العاصمة المقدسة

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
إغلاق 3 مصانع للخرسانة وفندقين بمكة لعدم وجود تراخيص
سبق

أغلقت وكالة البلديات، ممثلة في بلدية العزيزية الفرعية التابعة لأمانة العاصمة المقدسة، 3 مصانع للخرسانة والبلوك؛ لعدم وجود ترخيص للمصانع، وفندقين يعملان دون ترخيص نظامي.

وأوضح رئيس بلدية العزيزية الفرعية المهندس عمر بن عبدالرحمن المالكي، أن الجولات الرقابية أسفرت عن إغلاق المصانع والفنادق المخالفة، وتطبيق لائحة الجزاءات والغرامات البلدية؛ مؤكدًا استمرار الجولات الرقابية على المنشآت المخالفة في نطاق الأحياء السكنية بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، ومتابعة كل الأنشطة المختلفة في جميع المنشآت، وتطبيق الأنظمة والتعليمات بحق المخالفين.

01 سبتمبر 2020 - 13 محرّم 1442
01:10 PM

إغلاق 3 مصانع للخرسانة وفندقين بمكة لعدم وجود تراخيص

خلال جولة رقابية لبلدية العزيزية.. والمالكي: تم تطبيق لائحة الجزاءات والغرامات

A A A
عبدالرزاق البجالي - مكة المكرمة
0
731

أغلقت وكالة البلديات، ممثلة في بلدية العزيزية الفرعية التابعة لأمانة العاصمة المقدسة، 3 مصانع للخرسانة والبلوك؛ لعدم وجود ترخيص للمصانع، وفندقين يعملان دون ترخيص نظامي.

وأوضح رئيس بلدية العزيزية الفرعية المهندس عمر بن عبدالرحمن المالكي، أن الجولات الرقابية أسفرت عن إغلاق المصانع والفنادق المخالفة، وتطبيق لائحة الجزاءات والغرامات البلدية؛ مؤكدًا استمرار الجولات الرقابية على المنشآت المخالفة في نطاق الأحياء السكنية بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، ومتابعة كل الأنشطة المختلفة في جميع المنشآت، وتطبيق الأنظمة والتعليمات بحق المخالفين.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
4,397
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
8,614
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
20,947
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
25,139

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

الموارد البشرية و"وظيفتك دكانك"..!

الموارد البشرية و"وظيفتك دكانك"..!

عبدالغني الشيخ
"ناس ما عندها ذوق"..!

"ناس ما عندها ذوق"..!

أحمد عجب
باب ما جاء في "تمكین المرأة" بين الواقع والمفهوم

باب ما جاء في "تمكین المرأة" بين الواقع والمفهوم

ابتسام منصور القحطاني
وبدأ العام الدراسي الجديد!!

وبدأ العام الدراسي الجديد!!

غسان محمد عسيلان
التعليم الإلكتروني وجامعات المستقبل

التعليم الإلكتروني وجامعات المستقبل

حامد الشراري
هيئة تنظيم الكهرباء.. وتعويضك مضمون..!

هيئة تنظيم الكهرباء.. وتعويضك مضمون..!

ماجد الحربي
"مسك الخيرية" تعزِّز التنمية المستدامة

"مسك الخيرية" تعزِّز التنمية المستدامة

علي آل شرمة
ما بين محال تجهيز الرحلات وتجارة الممنوع..!

ما بين محال تجهيز الرحلات وتجارة الممنوع..!

ابتسام منصور القحطاني
البخيل بالثناء عدو للإنسانية

البخيل بالثناء عدو للإنسانية

حسن آل عمير
التعليم عن بُعد.. فرص وتحديات!!

التعليم عن بُعد.. فرص وتحديات!!

غسان محمد عسيلان

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!
التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة