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بسبب "كورونا".. 75% من الأسر تُعيد نمط تفكيرها في الميزانية المالية

"سلوكي" تكشف عن تراجع معدلات قضايا العنف الأسري إلى 12%

كشف استطلاع أجرته جمعية العلوم السلوكية "سلوكي" عن التغيّرات الناتجة عن جائحة "كورونا"، بمشاركة 300 شخص، أن هذا الوباء أسهم بشكلٍ ملحوظ في إعادة الكثير من الأسر النظر في الميزانية الأسرية حتى بلغت 75%.

وقد سجّلت نتائج إيجابية في الانخفاض الكبير بقضايا العنف الأسري وتراجعت إلى 12% على الرغم من المكوث الطويل في المنزل.

وقالت "سلوكي" إنها أجرت استطلاعاً عن التغيّرات الناتجة عن جائحة "كورونا"، وشارك به أكثر من 300 شخص، مثّلت نسبة الذكور 55%، وخرجت بالعديد من النتائج الإيجابية التي تُشير إلى وعي المجتمع تجاه التعامل مع هذا الوباء، وأعاد ترتيب أولياته، والنظر فيما كان يهدر ماله ويُؤثر على صحته.

وأضافت: حَلّت الميزانية الأسرية وإعادة النظر فيها في مقدمة اهتمامات الكثير من الأسر، وسجّلت 75%، وحلّت بالمرتبة الثانية إجراءات الخروج للتسوّق وما يُصاحبها من وعي وإدراك بأهمية ذلك؛ من ضرورة التقيّد بالتعليمات والنصائح التي تُطلقها باستمرار الجهات المعنية، وبلغت 63%.

وأشارت الجمعية إلى أن الجائحة أثمرت حدوث تغيّرات سلوكية أخرى، كانخفاض وتراجع قضايا الخلافات العائلة بنسبة 22%، كما سجّلت قضايا العنف الأسري انخفاضاً كبيراً هو الآخر بنسبة 12%؛ على الرغم من المكوث الطويل في المنازل.

جدير بالذكر أن جمعية العلوم السلوكية وُلِدت مؤخراً، وذلك في شهر ربيع الأول من العام الهجري الحالي، وتُعنى بالسلوك بجميع أنواعه، وفي جميع المجالات العلمية؛ كالطب والتعليم وعلم النفس التربية الخاصة والأعمال، وكذلك في المجتمع عامة. وتستهدف فئات مختلفة من الأفراد والجماعات والمؤسسات العامة والخاصة.

وتسعى "سلوكي" إلى تحقيق أهدافها التي منها، إجراء أبحاث سلوكية تُعنى بقضايا مجتمعية، والبحث في العوامل الوراثية والبيئية المؤثرة في السلوك الإنساني، وتعزيز الشراكة العلمية والمجتمعية وتطويرها لخدمة المجالات السلوكية، وإعداد البرامج العلمية والتدريبية في ذات التخصص، ونشر الوعي المجتمعي والمؤسسي لكل ما يتعلق بالسلوك من الناحيتين النظرية والتطبيقية.

فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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بسبب "كورونا".. 75% من الأسر تُعيد نمط تفكيرها في الميزانية المالية
سبق

كشف استطلاع أجرته جمعية العلوم السلوكية "سلوكي" عن التغيّرات الناتجة عن جائحة "كورونا"، بمشاركة 300 شخص، أن هذا الوباء أسهم بشكلٍ ملحوظ في إعادة الكثير من الأسر النظر في الميزانية الأسرية حتى بلغت 75%.

وقد سجّلت نتائج إيجابية في الانخفاض الكبير بقضايا العنف الأسري وتراجعت إلى 12% على الرغم من المكوث الطويل في المنزل.

وقالت "سلوكي" إنها أجرت استطلاعاً عن التغيّرات الناتجة عن جائحة "كورونا"، وشارك به أكثر من 300 شخص، مثّلت نسبة الذكور 55%، وخرجت بالعديد من النتائج الإيجابية التي تُشير إلى وعي المجتمع تجاه التعامل مع هذا الوباء، وأعاد ترتيب أولياته، والنظر فيما كان يهدر ماله ويُؤثر على صحته.

وأضافت: حَلّت الميزانية الأسرية وإعادة النظر فيها في مقدمة اهتمامات الكثير من الأسر، وسجّلت 75%، وحلّت بالمرتبة الثانية إجراءات الخروج للتسوّق وما يُصاحبها من وعي وإدراك بأهمية ذلك؛ من ضرورة التقيّد بالتعليمات والنصائح التي تُطلقها باستمرار الجهات المعنية، وبلغت 63%.

وأشارت الجمعية إلى أن الجائحة أثمرت حدوث تغيّرات سلوكية أخرى، كانخفاض وتراجع قضايا الخلافات العائلة بنسبة 22%، كما سجّلت قضايا العنف الأسري انخفاضاً كبيراً هو الآخر بنسبة 12%؛ على الرغم من المكوث الطويل في المنازل.

جدير بالذكر أن جمعية العلوم السلوكية وُلِدت مؤخراً، وذلك في شهر ربيع الأول من العام الهجري الحالي، وتُعنى بالسلوك بجميع أنواعه، وفي جميع المجالات العلمية؛ كالطب والتعليم وعلم النفس التربية الخاصة والأعمال، وكذلك في المجتمع عامة. وتستهدف فئات مختلفة من الأفراد والجماعات والمؤسسات العامة والخاصة.

وتسعى "سلوكي" إلى تحقيق أهدافها التي منها، إجراء أبحاث سلوكية تُعنى بقضايا مجتمعية، والبحث في العوامل الوراثية والبيئية المؤثرة في السلوك الإنساني، وتعزيز الشراكة العلمية والمجتمعية وتطويرها لخدمة المجالات السلوكية، وإعداد البرامج العلمية والتدريبية في ذات التخصص، ونشر الوعي المجتمعي والمؤسسي لكل ما يتعلق بالسلوك من الناحيتين النظرية والتطبيقية.

02 مايو 2020 - 9 رمضان 1441
05:35 PM

بسبب "كورونا".. 75% من الأسر تُعيد نمط تفكيرها في الميزانية المالية

"سلوكي" تكشف عن تراجع معدلات قضايا العنف الأسري إلى 12%

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عمر السبيعي - الرياض
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كشف استطلاع أجرته جمعية العلوم السلوكية "سلوكي" عن التغيّرات الناتجة عن جائحة "كورونا"، بمشاركة 300 شخص، أن هذا الوباء أسهم بشكلٍ ملحوظ في إعادة الكثير من الأسر النظر في الميزانية الأسرية حتى بلغت 75%.

وقد سجّلت نتائج إيجابية في الانخفاض الكبير بقضايا العنف الأسري وتراجعت إلى 12% على الرغم من المكوث الطويل في المنزل.

وقالت "سلوكي" إنها أجرت استطلاعاً عن التغيّرات الناتجة عن جائحة "كورونا"، وشارك به أكثر من 300 شخص، مثّلت نسبة الذكور 55%، وخرجت بالعديد من النتائج الإيجابية التي تُشير إلى وعي المجتمع تجاه التعامل مع هذا الوباء، وأعاد ترتيب أولياته، والنظر فيما كان يهدر ماله ويُؤثر على صحته.

وأضافت: حَلّت الميزانية الأسرية وإعادة النظر فيها في مقدمة اهتمامات الكثير من الأسر، وسجّلت 75%، وحلّت بالمرتبة الثانية إجراءات الخروج للتسوّق وما يُصاحبها من وعي وإدراك بأهمية ذلك؛ من ضرورة التقيّد بالتعليمات والنصائح التي تُطلقها باستمرار الجهات المعنية، وبلغت 63%.

وأشارت الجمعية إلى أن الجائحة أثمرت حدوث تغيّرات سلوكية أخرى، كانخفاض وتراجع قضايا الخلافات العائلة بنسبة 22%، كما سجّلت قضايا العنف الأسري انخفاضاً كبيراً هو الآخر بنسبة 12%؛ على الرغم من المكوث الطويل في المنازل.

جدير بالذكر أن جمعية العلوم السلوكية وُلِدت مؤخراً، وذلك في شهر ربيع الأول من العام الهجري الحالي، وتُعنى بالسلوك بجميع أنواعه، وفي جميع المجالات العلمية؛ كالطب والتعليم وعلم النفس التربية الخاصة والأعمال، وكذلك في المجتمع عامة. وتستهدف فئات مختلفة من الأفراد والجماعات والمؤسسات العامة والخاصة.

وتسعى "سلوكي" إلى تحقيق أهدافها التي منها، إجراء أبحاث سلوكية تُعنى بقضايا مجتمعية، والبحث في العوامل الوراثية والبيئية المؤثرة في السلوك الإنساني، وتعزيز الشراكة العلمية والمجتمعية وتطويرها لخدمة المجالات السلوكية، وإعداد البرامج العلمية والتدريبية في ذات التخصص، ونشر الوعي المجتمعي والمؤسسي لكل ما يتعلق بالسلوك من الناحيتين النظرية والتطبيقية.

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