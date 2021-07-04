النيابة العامة و"التجارة" تؤكدان تعزيز ودعم التعاون المشترك

"الشلعان" يلتقي "الهداب" ويناقشان عدداً من الموضوعات بين الجانبين

استقبل وكيل النيابة العامة الشيخ شلعان بن راجح الشلعان، في المقر الرئيس للنيابة العامة اليوم مساعد وزير التجارة بدر الهداب، وجرى خلال اللقاء مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، والتأكيد على تعزيز التعاون بين النيابة العامة ووزارة التجارة.

ورحب وكيل النيابة العامة في مستهل اللقاء بمساعد وزير التجارة، مثمناً ما تقوم به الوزارة من دور فعال في الوقاية من الجرائم والمخالفات التجارية والاقتصادية والجهود الكبيرة التي تبذلها في هذا الشأن.

من جانبه، قال مساعد وزير التجارة: إن الجهات المعنية في الوزارة تحرص على ضمان استيفاء ما يحال للنيابة العامة من محاضر ومذكرات وتقارير تتعلق بالجرائم والمخالفات في الأنظمة التجارية للمتطلبات النظامية، مقدماً شكره الجزيل للنيابة العامة على ما تقوم به في هذا الإطار من حماية جنائية للمجتمع.

يُذكر أن الأجهزة المعنية في النيابة العامة ووزارة التجارة اتخذت مؤخراً كافة الإجراءات اللازمة تمهيداً للربط الإلكتروني بين الجانبين؛ بما يسرع تبادل البيانات والمعلومات المشتركة.