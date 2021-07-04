النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

وزير الطاقة السعودي: لولا قيادة السعودية لما تحسنت السوق النفطية.. دول "أوبك+" متفقة ما عدا دولة واحدة

النيابة العامة و"التجارة" تؤكدان تعزيز ودعم التعاون المشترك

"الشلعان" يلتقي "الهداب" ويناقشان عدداً من الموضوعات بين الجانبين

استقبل وكيل النيابة العامة الشيخ شلعان بن راجح الشلعان، في المقر الرئيس للنيابة العامة اليوم مساعد وزير التجارة بدر الهداب، وجرى خلال اللقاء مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، والتأكيد على تعزيز التعاون بين النيابة العامة ووزارة التجارة.

ورحب وكيل النيابة العامة في مستهل اللقاء بمساعد وزير التجارة، مثمناً ما تقوم به الوزارة من دور فعال في الوقاية من الجرائم والمخالفات التجارية والاقتصادية والجهود الكبيرة التي تبذلها في هذا الشأن.

من جانبه، قال مساعد وزير التجارة: إن الجهات المعنية في الوزارة تحرص على ضمان استيفاء ما يحال للنيابة العامة من محاضر ومذكرات وتقارير تتعلق بالجرائم والمخالفات في الأنظمة التجارية للمتطلبات النظامية، مقدماً شكره الجزيل للنيابة العامة على ما تقوم به في هذا الإطار من حماية جنائية للمجتمع.

يُذكر أن الأجهزة المعنية في النيابة العامة ووزارة التجارة اتخذت مؤخراً كافة الإجراءات اللازمة تمهيداً للربط الإلكتروني بين الجانبين؛ بما يسرع تبادل البيانات والمعلومات المشتركة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
النيابة العامة و"التجارة" تؤكدان تعزيز ودعم التعاون المشترك
سبق

استقبل وكيل النيابة العامة الشيخ شلعان بن راجح الشلعان، في المقر الرئيس للنيابة العامة اليوم مساعد وزير التجارة بدر الهداب، وجرى خلال اللقاء مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، والتأكيد على تعزيز التعاون بين النيابة العامة ووزارة التجارة.

ورحب وكيل النيابة العامة في مستهل اللقاء بمساعد وزير التجارة، مثمناً ما تقوم به الوزارة من دور فعال في الوقاية من الجرائم والمخالفات التجارية والاقتصادية والجهود الكبيرة التي تبذلها في هذا الشأن.

من جانبه، قال مساعد وزير التجارة: إن الجهات المعنية في الوزارة تحرص على ضمان استيفاء ما يحال للنيابة العامة من محاضر ومذكرات وتقارير تتعلق بالجرائم والمخالفات في الأنظمة التجارية للمتطلبات النظامية، مقدماً شكره الجزيل للنيابة العامة على ما تقوم به في هذا الإطار من حماية جنائية للمجتمع.

يُذكر أن الأجهزة المعنية في النيابة العامة ووزارة التجارة اتخذت مؤخراً كافة الإجراءات اللازمة تمهيداً للربط الإلكتروني بين الجانبين؛ بما يسرع تبادل البيانات والمعلومات المشتركة.

04 يوليو 2021 - 24 ذو القعدة 1442
07:21 PM

النيابة العامة و"التجارة" تؤكدان تعزيز ودعم التعاون المشترك

"الشلعان" يلتقي "الهداب" ويناقشان عدداً من الموضوعات بين الجانبين

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
2
1,004

استقبل وكيل النيابة العامة الشيخ شلعان بن راجح الشلعان، في المقر الرئيس للنيابة العامة اليوم مساعد وزير التجارة بدر الهداب، وجرى خلال اللقاء مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، والتأكيد على تعزيز التعاون بين النيابة العامة ووزارة التجارة.

ورحب وكيل النيابة العامة في مستهل اللقاء بمساعد وزير التجارة، مثمناً ما تقوم به الوزارة من دور فعال في الوقاية من الجرائم والمخالفات التجارية والاقتصادية والجهود الكبيرة التي تبذلها في هذا الشأن.

من جانبه، قال مساعد وزير التجارة: إن الجهات المعنية في الوزارة تحرص على ضمان استيفاء ما يحال للنيابة العامة من محاضر ومذكرات وتقارير تتعلق بالجرائم والمخالفات في الأنظمة التجارية للمتطلبات النظامية، مقدماً شكره الجزيل للنيابة العامة على ما تقوم به في هذا الإطار من حماية جنائية للمجتمع.

يُذكر أن الأجهزة المعنية في النيابة العامة ووزارة التجارة اتخذت مؤخراً كافة الإجراءات اللازمة تمهيداً للربط الإلكتروني بين الجانبين؛ بما يسرع تبادل البيانات والمعلومات المشتركة.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
12,948
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
14,327
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
32,646
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
33,167

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

ريادة الأعمال.. قاطرة تقود الاقتصاد الوطني

ريادة الأعمال.. قاطرة تقود الاقتصاد الوطني

بندر مغرم الشهري
سموم على قارعة الطريق!!

سموم على قارعة الطريق!!

محمد عمير الغامدي
عـراق العلم والتاريخ والواقع المحزن

عـراق العلم والتاريخ والواقع المحزن

محمد الصيعري
حراك متواصل لتطوير مخرجات التعليم

حراك متواصل لتطوير مخرجات التعليم

علي آل شرمة
حُسن التصرف مغلاق الأزمات

حُسن التصرف مغلاق الأزمات

مها الجبر
العلاقة الزوجية بين المودة وإلاكراه!!!

العلاقة الزوجية بين المودة وإلاكراه!!!

غسان محمد عسيلان
رحيل الزهر

رحيل الزهر

عائشة عباس نتو
أكاديمية د. سليمان الحبيب.. بوابة تقود إلى المستقبل

أكاديمية د. سليمان الحبيب.. بوابة تقود إلى المستقبل

عبدالعزيز الفريان
"الحلــــم".. الحـــرام!!

"الحلــــم".. الحـــرام!!

خالد الحقباني
رسوم التذاكر.. مرض آخر..!

رسوم التذاكر.. مرض آخر..!

عبدالغني الشيخ
نصائح للراحلين عن المناصب الوظيفية

نصائح للراحلين عن المناصب الوظيفية

حسن آل عمير
مدن تتضخم وأخرى تتقزم

مدن تتضخم وأخرى تتقزم

جمعان الكرت

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة