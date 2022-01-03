تقدم جديد.. "التحالف" والجيش اليمني يدكان مواقع الحوثي بضربات موجعة بمأرب وشبوة

نفّذت القوات 12 عملية استهداف بمأرب وكبدت الميليشيا خسائر فادحة في العتاد والأرواح

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن أن قواته نفّذت 12 عملية استهداف ضد ميليشيا الحوثي في مأرب خلال الـ 24 ساعة الماضية، وفقًا للعربية نت.

وتفصيلاً، أوضح بيان التحالف، الاثنين، أن الاستهدافات دمرت 5 آليات عسكرية وخسائر بشرية تجاوزت 97 عنصرًا، مشيرًا إلى أنه نفّذ 23 عملية استهداف ضد الانقلابيين في شبوة يوم أمس، والضربات دمّرت 15 آلية عسكرية وخسائر بشرية تجاوزت 133 عنصرًا.

وأتت هذه التطورات في حين واصلت قوات الجيش اليمني، مسنودة بألوية العمالقة ومقاتلات تحالف دعم الشرعية، تحقيق تقدمها بالمعارك الدائرة غرب المحافظة، وسط انهيارات واسعة في صفوف ميليشيا الحوثي المدعومة إيرانيًا.

ونقل المركز الإعلامي للجيش اليمني، عن مصادر عسكرية، اليوم الاثنين، قولها، إن قوات الجيش والعمالقة بإسناد من مقاتلات تحالف دعم الشرعية واصلت التقدم ميدانيًا في الجبهات الغربية من المحافظة، حيث ما زالت القوات تتقدم باتجاه منطقة النقوب.

وتخوض قوات الجيش وألوية العمالقة معارك ضارية ضد الميليشيا الحوثية بمختلف أنواع الأسلحة الثقيلة والمتوسطة لليوم الثالث على التوالي، وما زالت المعارك جارية حتى هذه اللحظات وتواصل التقدم نحو مديرية بيحان، وفق المركز.

بينما تكبدت الميليشيا الحوثية خلال المعارك وضربات التحالف خسائر فادحة في العتاد والأرواح ولقي العشرات من عناصرها مصرعهم وجرح مئات آخرين، بالإضافة إلى تدمير آليات وأطقم قتالية.

وفي سياق متصل، واصلت الفرق الهندسية التابعة لقوات الجيش نزع الألغام الحوثية التي زرعتها ميليشيا الحوثي الإيرانية بكثافة في المناطق الآهلة بالسكان، في محاولة منها إعاقة تقدم قوات الجيش والعمالقة.

من جانب آخر، أكد مدير مديرية عسيلان، العميد ناصر القحيح الحارثي، أن عسيلان باتت محررة من ميليشيات الحوثي الإرهابية، معبرًا عن شكره لقوات الجيش الوطني وقوات العمالقة وتحالف دعم الشرعية على تقديم الدعم لتحرير المديرية.

يُشار إلى أن محافظ شبوة عوض العولقي، كان دعا المجتمع الدولي للتحرك العاجل لإيقاف تمادي ميليشيا الحوثي وارتكابها للمزيد من الجرائم بحق المدنيين.

وأتت هذه الدعوة بعدما أكد مصدر محلي سقوط صاروخ حوثي على قرية آرة من بلاد آل إسحاق مخلفًا 10 ضحايا ما بين قتيل وجريح، إضافة إلى أضرار جسيمة لحقت بالأعيان المدنية واشتعال النيران في إحدى محطات الوقود.