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بعد مهاجمة "العقارب".. مواطن بالرياض: بلاغي لم ينفذ إلا إلكترونيًّا ولم يأتِ أحد

اشتكى من انتشارها على الأسرّة وفي الغرف رغم قيامه برش المبيدات

استغرب مواطن يقطن أحد الأحياء غرب العاصمة "الرياض" من طريقة التعامل مع البلاغ الذي تقدم به للأمانة، بعد مهاجمة العقارب لمنزله ومنازل عدد من سكان الحي نتيجة لتراكم مخلفات البناء والأنقاض في أرض فضاء تقع خلف وحدات سكنية ملاصقة لها.

وقال المواطن فهد حسين: تقدمت ببلاغ للأمانة عن حي طويق - نمار، بعد أن أصبحت العقارب تقاسمني غرف منزلي مهددة بإلحاق الضرر بمن فيه، وذلك بتاريخ 3 يوليو الحالي ورقم 21458470 عن طريق الموقع لإزالة المخلفات.

وأضاف: غير أنني وبعد متابعة سير البلاغ الذي يمرّ بعدة مراحل تفاجأت بتدوين عبارة تم التنفيذ، رغم أنه لم يحضر أحد للموقع لرفعها، لافتًا إلى أنها لا تزال كما هي دون أي تدخل.

وقال المواطن: أصبحت العقارب، والتي اتخذت من هذه المخلفات مأوى لها، تشكل قلقًا كبيرًا، وخطرًا محدقًا على أسرتي والجيران من السكان.

وأوضح أنهم يجدونها في كل مكان على الأسرّة وفي الغرف والدواليب، وحتى دورات المياه والمطابخ، مشيرًا إلى أنه يقوم بعملية الرش بشكل دوري ومستمر على أمل منعها من دخول المنزل، إلا أنه لا جدوى من ذلك، بحسب ما ذكر؛ كون أساس المشكلة لا يزال قائمًا، الذي تحول لبيئة خصبة لتجمعها وتجمع الزواحف الأخرى والقوارض.

وطالب بسرعة التعامل مع بلاغه، بمباشرة التنفيذ وإزالة تلك المخلفات من خلف الوحدات السكنية ومنع المخالفين من تكرار الرمي، وتشديد العقوبات عليهم حفاظًا على السكان، ولاسيما الأطفال منهم ممن لا يعون خطرها القاتل.

"سبق" بدورها نقلت شكوى المواطن للمجلس البلدي بالرياض.

وكانت "سبق" قد نشرت تقريرًا في الخامس من يوليو، تحت عنوان "مخلفات البناء تدفع العقارب لاقتحام المنازل ومهاجمة السكان".

وقال سكان من خلاله يقطنون أحياء غرب العاصمة الرياض: إن منظر العقارب في منازلهم بات مألوفًا، خصوصًا خلال الفترة الحالية، وذلك مع ارتفاع درجات الحرارة.

وأضافوا: من المؤسف أن بعضهم يرمي بمخلّفات البناء في الأراضي الفضاء ويتركها ملاصقة لأسوار المنازل دون أي اكتراث بمسؤولية ذلك، وأنها ستصبح بيئة مناسبة للعقارب، مشيرين إلى أن هناك توجيهات وغرامات تفرض من قِبل الأمانة على المخالفين، ولكن بعضهم لا يزال يضرب بها عرض الحائط.

وتصل مخالفات التخلص من الرمي العشوائي في الأراضي الفضاء والشوارع الواردة في لائحة الغرامات والجزاءات عن المخالفات البلدية الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (218) في 6 / 8 /1422هـ؛ إلى ألفَيْ ريال، مع نقل المخلفات على نفقة المخالف، ويجوز حجز وسيلة النقل لمدة لا تزيد على أسبوع.

وكانت أمانة الرياض قد تمكّنت من رفع ما يقارب مليونَيْ متر مكعّب من مخلفات البناء والهدم ونواتج الحفر الملقاة في الأراضي الفضاء خلال الربع الأول من عام 2019م.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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بعد مهاجمة "العقارب".. مواطن بالرياض: بلاغي لم ينفذ إلا إلكترونيًّا ولم يأتِ أحد
سبق

استغرب مواطن يقطن أحد الأحياء غرب العاصمة "الرياض" من طريقة التعامل مع البلاغ الذي تقدم به للأمانة، بعد مهاجمة العقارب لمنزله ومنازل عدد من سكان الحي نتيجة لتراكم مخلفات البناء والأنقاض في أرض فضاء تقع خلف وحدات سكنية ملاصقة لها.

وقال المواطن فهد حسين: تقدمت ببلاغ للأمانة عن حي طويق - نمار، بعد أن أصبحت العقارب تقاسمني غرف منزلي مهددة بإلحاق الضرر بمن فيه، وذلك بتاريخ 3 يوليو الحالي ورقم 21458470 عن طريق الموقع لإزالة المخلفات.

وأضاف: غير أنني وبعد متابعة سير البلاغ الذي يمرّ بعدة مراحل تفاجأت بتدوين عبارة تم التنفيذ، رغم أنه لم يحضر أحد للموقع لرفعها، لافتًا إلى أنها لا تزال كما هي دون أي تدخل.

وقال المواطن: أصبحت العقارب، والتي اتخذت من هذه المخلفات مأوى لها، تشكل قلقًا كبيرًا، وخطرًا محدقًا على أسرتي والجيران من السكان.

وأوضح أنهم يجدونها في كل مكان على الأسرّة وفي الغرف والدواليب، وحتى دورات المياه والمطابخ، مشيرًا إلى أنه يقوم بعملية الرش بشكل دوري ومستمر على أمل منعها من دخول المنزل، إلا أنه لا جدوى من ذلك، بحسب ما ذكر؛ كون أساس المشكلة لا يزال قائمًا، الذي تحول لبيئة خصبة لتجمعها وتجمع الزواحف الأخرى والقوارض.

وطالب بسرعة التعامل مع بلاغه، بمباشرة التنفيذ وإزالة تلك المخلفات من خلف الوحدات السكنية ومنع المخالفين من تكرار الرمي، وتشديد العقوبات عليهم حفاظًا على السكان، ولاسيما الأطفال منهم ممن لا يعون خطرها القاتل.

"سبق" بدورها نقلت شكوى المواطن للمجلس البلدي بالرياض.

وكانت "سبق" قد نشرت تقريرًا في الخامس من يوليو، تحت عنوان "مخلفات البناء تدفع العقارب لاقتحام المنازل ومهاجمة السكان".

وقال سكان من خلاله يقطنون أحياء غرب العاصمة الرياض: إن منظر العقارب في منازلهم بات مألوفًا، خصوصًا خلال الفترة الحالية، وذلك مع ارتفاع درجات الحرارة.

وأضافوا: من المؤسف أن بعضهم يرمي بمخلّفات البناء في الأراضي الفضاء ويتركها ملاصقة لأسوار المنازل دون أي اكتراث بمسؤولية ذلك، وأنها ستصبح بيئة مناسبة للعقارب، مشيرين إلى أن هناك توجيهات وغرامات تفرض من قِبل الأمانة على المخالفين، ولكن بعضهم لا يزال يضرب بها عرض الحائط.

وتصل مخالفات التخلص من الرمي العشوائي في الأراضي الفضاء والشوارع الواردة في لائحة الغرامات والجزاءات عن المخالفات البلدية الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (218) في 6 / 8 /1422هـ؛ إلى ألفَيْ ريال، مع نقل المخلفات على نفقة المخالف، ويجوز حجز وسيلة النقل لمدة لا تزيد على أسبوع.

وكانت أمانة الرياض قد تمكّنت من رفع ما يقارب مليونَيْ متر مكعّب من مخلفات البناء والهدم ونواتج الحفر الملقاة في الأراضي الفضاء خلال الربع الأول من عام 2019م.

11 يوليو 2021 - 1 ذو الحجة 1442
06:57 PM

بعد مهاجمة "العقارب".. مواطن بالرياض: بلاغي لم ينفذ إلا إلكترونيًّا ولم يأتِ أحد

اشتكى من انتشارها على الأسرّة وفي الغرف رغم قيامه برش المبيدات

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قاسم الخبراني - الرياض
15
24,324

استغرب مواطن يقطن أحد الأحياء غرب العاصمة "الرياض" من طريقة التعامل مع البلاغ الذي تقدم به للأمانة، بعد مهاجمة العقارب لمنزله ومنازل عدد من سكان الحي نتيجة لتراكم مخلفات البناء والأنقاض في أرض فضاء تقع خلف وحدات سكنية ملاصقة لها.

وقال المواطن فهد حسين: تقدمت ببلاغ للأمانة عن حي طويق - نمار، بعد أن أصبحت العقارب تقاسمني غرف منزلي مهددة بإلحاق الضرر بمن فيه، وذلك بتاريخ 3 يوليو الحالي ورقم 21458470 عن طريق الموقع لإزالة المخلفات.

وأضاف: غير أنني وبعد متابعة سير البلاغ الذي يمرّ بعدة مراحل تفاجأت بتدوين عبارة تم التنفيذ، رغم أنه لم يحضر أحد للموقع لرفعها، لافتًا إلى أنها لا تزال كما هي دون أي تدخل.

وقال المواطن: أصبحت العقارب، والتي اتخذت من هذه المخلفات مأوى لها، تشكل قلقًا كبيرًا، وخطرًا محدقًا على أسرتي والجيران من السكان.

وأوضح أنهم يجدونها في كل مكان على الأسرّة وفي الغرف والدواليب، وحتى دورات المياه والمطابخ، مشيرًا إلى أنه يقوم بعملية الرش بشكل دوري ومستمر على أمل منعها من دخول المنزل، إلا أنه لا جدوى من ذلك، بحسب ما ذكر؛ كون أساس المشكلة لا يزال قائمًا، الذي تحول لبيئة خصبة لتجمعها وتجمع الزواحف الأخرى والقوارض.

وطالب بسرعة التعامل مع بلاغه، بمباشرة التنفيذ وإزالة تلك المخلفات من خلف الوحدات السكنية ومنع المخالفين من تكرار الرمي، وتشديد العقوبات عليهم حفاظًا على السكان، ولاسيما الأطفال منهم ممن لا يعون خطرها القاتل.

"سبق" بدورها نقلت شكوى المواطن للمجلس البلدي بالرياض.

وكانت "سبق" قد نشرت تقريرًا في الخامس من يوليو، تحت عنوان "مخلفات البناء تدفع العقارب لاقتحام المنازل ومهاجمة السكان".

وقال سكان من خلاله يقطنون أحياء غرب العاصمة الرياض: إن منظر العقارب في منازلهم بات مألوفًا، خصوصًا خلال الفترة الحالية، وذلك مع ارتفاع درجات الحرارة.

وأضافوا: من المؤسف أن بعضهم يرمي بمخلّفات البناء في الأراضي الفضاء ويتركها ملاصقة لأسوار المنازل دون أي اكتراث بمسؤولية ذلك، وأنها ستصبح بيئة مناسبة للعقارب، مشيرين إلى أن هناك توجيهات وغرامات تفرض من قِبل الأمانة على المخالفين، ولكن بعضهم لا يزال يضرب بها عرض الحائط.

وتصل مخالفات التخلص من الرمي العشوائي في الأراضي الفضاء والشوارع الواردة في لائحة الغرامات والجزاءات عن المخالفات البلدية الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (218) في 6 / 8 /1422هـ؛ إلى ألفَيْ ريال، مع نقل المخلفات على نفقة المخالف، ويجوز حجز وسيلة النقل لمدة لا تزيد على أسبوع.

وكانت أمانة الرياض قد تمكّنت من رفع ما يقارب مليونَيْ متر مكعّب من مخلفات البناء والهدم ونواتج الحفر الملقاة في الأراضي الفضاء خلال الربع الأول من عام 2019م.

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