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سفير المملكة لدى الأردن يستقبل فريق المنتخب السعودي الأول لكرة القدم

يلعب غداً مباراة ودية على ستاد الملك عبدالله الثاني تمهيداً للمشاركة في كأس آسيا

استقبل سفير خادم الحرمين الشريفين لدى المملكة الأردنية الهاشمية؛ الأمير خالد بن فيصل بن تركي؛ وأعضاء السفارة، والمكاتب التابعة لها، اليوم الإثنين، بعثة المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، فور وصولها إلى العاصمة الأردنية عمّان، حيث يلعب المنتخب الوطني السعودي، يوم غد الثلاثاء، مباراته الودية أمام شقيقه المنتخب الوطني الأردني على استاد الملك عبدالله الثاني بالقويسمة؛ تمهيداً للمشاركة في كأس آسيا.

يرأس بعثة المنتخب السعودي لكرة القدم نائب رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم لؤي السبيعي؛ ويرافقه أعضاء الاتحاد السعودي لكرة القدم، والأجهزة الإدارية والفنية والطبية ولاعبو المنتخب الوطني.

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سفير المملكة لدى الأردن يستقبل فريق المنتخب السعودي الأول لكرة القدم
سبق

استقبل سفير خادم الحرمين الشريفين لدى المملكة الأردنية الهاشمية؛ الأمير خالد بن فيصل بن تركي؛ وأعضاء السفارة، والمكاتب التابعة لها، اليوم الإثنين، بعثة المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، فور وصولها إلى العاصمة الأردنية عمّان، حيث يلعب المنتخب الوطني السعودي، يوم غد الثلاثاء، مباراته الودية أمام شقيقه المنتخب الوطني الأردني على استاد الملك عبدالله الثاني بالقويسمة؛ تمهيداً للمشاركة في كأس آسيا.

يرأس بعثة المنتخب السعودي لكرة القدم نائب رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم لؤي السبيعي؛ ويرافقه أعضاء الاتحاد السعودي لكرة القدم، والأجهزة الإدارية والفنية والطبية ولاعبو المنتخب الوطني.

19 نوفمبر 2018 - 11 ربيع الأول 1440
12:08 PM

سفير المملكة لدى الأردن يستقبل فريق المنتخب السعودي الأول لكرة القدم

يلعب غداً مباراة ودية على ستاد الملك عبدالله الثاني تمهيداً للمشاركة في كأس آسيا

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بدر الجبل - تبوك
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استقبل سفير خادم الحرمين الشريفين لدى المملكة الأردنية الهاشمية؛ الأمير خالد بن فيصل بن تركي؛ وأعضاء السفارة، والمكاتب التابعة لها، اليوم الإثنين، بعثة المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، فور وصولها إلى العاصمة الأردنية عمّان، حيث يلعب المنتخب الوطني السعودي، يوم غد الثلاثاء، مباراته الودية أمام شقيقه المنتخب الوطني الأردني على استاد الملك عبدالله الثاني بالقويسمة؛ تمهيداً للمشاركة في كأس آسيا.

يرأس بعثة المنتخب السعودي لكرة القدم نائب رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم لؤي السبيعي؛ ويرافقه أعضاء الاتحاد السعودي لكرة القدم، والأجهزة الإدارية والفنية والطبية ولاعبو المنتخب الوطني.

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