النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

وزارة الثقافة تفتح باب التسجيل في معرض الرياض الدولي للكتاب

يبدأ اليوم ويستمر لمدة شهر

أعلنت وزارة الثقافة عن فتح باب التسجيل أمام دور النشر المحلية والدولية الراغبة في المشاركة في الدورة المقبلة لمعرض الرياض الدولي للكتاب، وذلك عبر الرابط الإلكتروني https://engage.moc.gov.sa/book-fair.

وتستمر فترة التسجيل مدة شهر، ابتداءً من اليوم الأحد 25 ربيع الآخر 1441هــ الموافق 22 ديسمبر 2019م، حتى يوم الأربعاء 27 جمادى الأولى 1441هــ الموافق 22 يناير 2020م.

وستقام الدورة المقبلة للمعرض خلال الفترة من 2 إلى 11 أبريل 2020م، وتعمل وزارة الثقافة على إعداد محتوى ثقافي متنوع للمعرض تترجم من خلاله نمو الثقافة السعودية وتألقها في ظل ما تشهده المملكة من تطور في كل المجالات.

وزارة الثقافة معرض الرياض الدولي للكتاب

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
وزارة الثقافة تفتح باب التسجيل في معرض الرياض الدولي للكتاب
سبق

أعلنت وزارة الثقافة عن فتح باب التسجيل أمام دور النشر المحلية والدولية الراغبة في المشاركة في الدورة المقبلة لمعرض الرياض الدولي للكتاب، وذلك عبر الرابط الإلكتروني https://engage.moc.gov.sa/book-fair.

وتستمر فترة التسجيل مدة شهر، ابتداءً من اليوم الأحد 25 ربيع الآخر 1441هــ الموافق 22 ديسمبر 2019م، حتى يوم الأربعاء 27 جمادى الأولى 1441هــ الموافق 22 يناير 2020م.

وستقام الدورة المقبلة للمعرض خلال الفترة من 2 إلى 11 أبريل 2020م، وتعمل وزارة الثقافة على إعداد محتوى ثقافي متنوع للمعرض تترجم من خلاله نمو الثقافة السعودية وتألقها في ظل ما تشهده المملكة من تطور في كل المجالات.

22 ديسمبر 2019 - 25 ربيع الآخر 1441
06:04 PM

وزارة الثقافة تفتح باب التسجيل في معرض الرياض الدولي للكتاب

يبدأ اليوم ويستمر لمدة شهر

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
99

أعلنت وزارة الثقافة عن فتح باب التسجيل أمام دور النشر المحلية والدولية الراغبة في المشاركة في الدورة المقبلة لمعرض الرياض الدولي للكتاب، وذلك عبر الرابط الإلكتروني https://engage.moc.gov.sa/book-fair.

وتستمر فترة التسجيل مدة شهر، ابتداءً من اليوم الأحد 25 ربيع الآخر 1441هــ الموافق 22 ديسمبر 2019م، حتى يوم الأربعاء 27 جمادى الأولى 1441هــ الموافق 22 يناير 2020م.

وستقام الدورة المقبلة للمعرض خلال الفترة من 2 إلى 11 أبريل 2020م، وتعمل وزارة الثقافة على إعداد محتوى ثقافي متنوع للمعرض تترجم من خلاله نمو الثقافة السعودية وتألقها في ظل ما تشهده المملكة من تطور في كل المجالات.

اعلان

بالأرقام

70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
14,609
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
37,386
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
34,766
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
30,232

كاريكاتير

مصائب قوم عند قوم فؤائد

المقالات

التأمين الطبي.. المواطن انتظار..!

التأمين الطبي.. المواطن انتظار..!

عبدالرحمن المرشد
"قوتنا الناعمة" في التعليم

"قوتنا الناعمة" في التعليم

خالد الحقباني
روح القيادة

روح القيادة

عبدالله بن خميس العمري
أرامكو السعودية عزيمة لا تلين

أرامكو السعودية عزيمة لا تلين

ماجد البريكان
أمهات يبحثن عن اهتمام!!

أمهات يبحثن عن اهتمام!!

صالح مطر الغامدي
الميزانية والرؤية

الميزانية والرؤية

سارة عفتان
اختبار القدرات وإرهاق الطلاب والطالبات

اختبار القدرات وإرهاق الطلاب والطالبات

عبدالرحمن المرشد
الشتاء.. ومخيمات الثمامة..!

الشتاء.. ومخيمات الثمامة..!

ماجد الحربي
المستقبل للهندي

المستقبل للهندي

بدر الغامدي
التناغم في بيئات العمل

التناغم في بيئات العمل

منى الرشيدي

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

"الآن يأتي العالم إلينا".. تركي آل الشيخ "صانع الترفيه" الذي خلق مفاهيم جديدة للإنجاز
"الآن يأتي العالم إلينا".. تركي آل الشيخ "صانع الترفيه" الذي خلق مفاهيم جديدة للإنجاز

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة