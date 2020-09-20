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مجموعة فقيه الطبية تفتتح مستشفاها الجديد في دولة الإمارات

يضم 55 عيادة مجهزة بأفضل المعدات والتكنولوجيا الرقمية

افتتحت مجموعة فقيه الطبية، مستشفاها الجديد في دولة الإمارات العربية المُتحدة بمدينة دبي، وهو مستشفى فقيه الجامعي، ويُعد منشأة ضخمة مجهزة بأفضل المعدات والتكنولوجيا الرقمية الذكية، تضم المنشأة ٥٥ عيادة مجهّزة بأفضل المعدات والتكنولوجيا الرقمية.

‏وقالت مجموعة فقيه: إن "مستشفى فقيه الجامعي فلسفة طبّية متميّزة ومفهوم جديد للرعاية الصحية، نسعى أن نكون عِند التطلعات، ونجتهد ونطمح للتفوق والتميز ونكون عِند حُسن ظن كل من يثق بمجموعة فقيه الطبية بِكُل كوادرها وجميع مُستشفياتها، ووجودنا في الإمارات العربية المتحدة خطوة عزيزة علينا في بلدنا الثاني".

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مجموعة فقيه الطبية تفتتح مستشفاها الجديد في دولة الإمارات
سبق

افتتحت مجموعة فقيه الطبية، مستشفاها الجديد في دولة الإمارات العربية المُتحدة بمدينة دبي، وهو مستشفى فقيه الجامعي، ويُعد منشأة ضخمة مجهزة بأفضل المعدات والتكنولوجيا الرقمية الذكية، تضم المنشأة ٥٥ عيادة مجهّزة بأفضل المعدات والتكنولوجيا الرقمية.

‏وقالت مجموعة فقيه: إن "مستشفى فقيه الجامعي فلسفة طبّية متميّزة ومفهوم جديد للرعاية الصحية، نسعى أن نكون عِند التطلعات، ونجتهد ونطمح للتفوق والتميز ونكون عِند حُسن ظن كل من يثق بمجموعة فقيه الطبية بِكُل كوادرها وجميع مُستشفياتها، ووجودنا في الإمارات العربية المتحدة خطوة عزيزة علينا في بلدنا الثاني".

20 سبتمبر 2020 - 3 صفر 1442
05:40 PM

مجموعة فقيه الطبية تفتتح مستشفاها الجديد في دولة الإمارات

يضم 55 عيادة مجهزة بأفضل المعدات والتكنولوجيا الرقمية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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افتتحت مجموعة فقيه الطبية، مستشفاها الجديد في دولة الإمارات العربية المُتحدة بمدينة دبي، وهو مستشفى فقيه الجامعي، ويُعد منشأة ضخمة مجهزة بأفضل المعدات والتكنولوجيا الرقمية الذكية، تضم المنشأة ٥٥ عيادة مجهّزة بأفضل المعدات والتكنولوجيا الرقمية.

‏وقالت مجموعة فقيه: إن "مستشفى فقيه الجامعي فلسفة طبّية متميّزة ومفهوم جديد للرعاية الصحية، نسعى أن نكون عِند التطلعات، ونجتهد ونطمح للتفوق والتميز ونكون عِند حُسن ظن كل من يثق بمجموعة فقيه الطبية بِكُل كوادرها وجميع مُستشفياتها، ووجودنا في الإمارات العربية المتحدة خطوة عزيزة علينا في بلدنا الثاني".

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