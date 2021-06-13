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"تطوير القيادات الإدارية" تطلق "مركز تقييم القدرات والمهارات" لوزارة الموارد البشرية

يستهدف إعداد دراسة تحليلية للوظائف القيادية بالوزارات

أطلقت أكاديمية تطوير القيادات الإدارية بمعهد الإدارة العامة، مشروع خدمات تأسيس وتشغيل مركز تقييم القدرات والمهارات لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية؛ تماشيًا مع خطة المعهد الاستراتيجية 2023.

ويستهدف المشروع إعداد دراسة تحليلية للوظائف القيادية بالوزارات، وتنفيذ مراكز التقييم لـ(٢٥٣) مرشحًا من مختلف المستويات القيادية، وتنفيذ التقييم السيكومتري لـ(١٥٠٠) مرشح من القيادات الواعدة.

وتم إطلاق المشروع بمقر الأكاديمية بالرياض، بحضور وكيل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لتطوير رأس المال البشري والتحول عبدالله الكبير، والرئيس التنفيذي للأكاديمية الدكتور عبدالله حافظ، والدكتور بندر واكد من مركز الأعمال، كما تم خلال حفل الإطلاق توقيع ميثاق المشروع من جانب مدير عام التطوير والتعليم المستمر مروان القناص، ومن جانب الأكاديمية مدير إدارة القياس والتقويم عبدالرحمن الشهري.

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"تطوير القيادات الإدارية" تطلق "مركز تقييم القدرات والمهارات" لوزارة الموارد البشرية
سبق

أطلقت أكاديمية تطوير القيادات الإدارية بمعهد الإدارة العامة، مشروع خدمات تأسيس وتشغيل مركز تقييم القدرات والمهارات لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية؛ تماشيًا مع خطة المعهد الاستراتيجية 2023.

ويستهدف المشروع إعداد دراسة تحليلية للوظائف القيادية بالوزارات، وتنفيذ مراكز التقييم لـ(٢٥٣) مرشحًا من مختلف المستويات القيادية، وتنفيذ التقييم السيكومتري لـ(١٥٠٠) مرشح من القيادات الواعدة.

وتم إطلاق المشروع بمقر الأكاديمية بالرياض، بحضور وكيل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لتطوير رأس المال البشري والتحول عبدالله الكبير، والرئيس التنفيذي للأكاديمية الدكتور عبدالله حافظ، والدكتور بندر واكد من مركز الأعمال، كما تم خلال حفل الإطلاق توقيع ميثاق المشروع من جانب مدير عام التطوير والتعليم المستمر مروان القناص، ومن جانب الأكاديمية مدير إدارة القياس والتقويم عبدالرحمن الشهري.

13 يونيو 2021 - 3 ذو القعدة 1442
12:25 PM
اخر تعديل
13 يونيو 2021 - 3 ذو القعدة 1442
03:31 PM

"تطوير القيادات الإدارية" تطلق "مركز تقييم القدرات والمهارات" لوزارة الموارد البشرية

يستهدف إعداد دراسة تحليلية للوظائف القيادية بالوزارات

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أطلقت أكاديمية تطوير القيادات الإدارية بمعهد الإدارة العامة، مشروع خدمات تأسيس وتشغيل مركز تقييم القدرات والمهارات لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية؛ تماشيًا مع خطة المعهد الاستراتيجية 2023.

ويستهدف المشروع إعداد دراسة تحليلية للوظائف القيادية بالوزارات، وتنفيذ مراكز التقييم لـ(٢٥٣) مرشحًا من مختلف المستويات القيادية، وتنفيذ التقييم السيكومتري لـ(١٥٠٠) مرشح من القيادات الواعدة.

وتم إطلاق المشروع بمقر الأكاديمية بالرياض، بحضور وكيل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لتطوير رأس المال البشري والتحول عبدالله الكبير، والرئيس التنفيذي للأكاديمية الدكتور عبدالله حافظ، والدكتور بندر واكد من مركز الأعمال، كما تم خلال حفل الإطلاق توقيع ميثاق المشروع من جانب مدير عام التطوير والتعليم المستمر مروان القناص، ومن جانب الأكاديمية مدير إدارة القياس والتقويم عبدالرحمن الشهري.

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