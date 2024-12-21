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"العمل" تتيح خدمة إعارة العاملين بين منشآت القطاع الصحي عبر "أجير"

بشرط الالتزام بالحدّ الأدنى من الكوادر وإصدار ترخيص مزاولة المهنة

أعلنت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، عن إتاحة خدمة جديدة عبر برنامج "أجير" تتمثّل في إمكانية الإعارة المؤقتة للعاملين في منشآت القطاع الخاص في المجال الصحي، عبر البوابة الإلكترونية لبرنامج "أجير" الهادفة إلى تنظيم وتيسير الوصول إلى القوى العاملة المتواجدة في المملكة، ليصل إجمالي عدد القطاعات الخاضعة لهذا النظام إلى 4 قطاعات.

وقالت وزارة العمل: إعارة العاملين بين القطاعات المشمولة بنظام أجير، تتم بشكل إلكتروني من خلال برنامج "أجير".

وأضافت: ستكون خاضعة للشروط المعتمدة مسبقًا، والتي تشمل أن تكون المنشأتان تمارسان النشاط ذاته، وأن تكون المنشأة المعار لها في النطاق الأخضر المتوسط فما فوق، ولا تتجاوز فترة الإعارة مدة 12 شهرًا خلال عامين، ولا تتم إعارة أكثر من 20% من العمالة الأجنبية في المنشأة.

وأشارت إلى التأكيد على المنشآت الصحية الالتزام بالحد الأدنى من الكوادر، حسب اشتراطات وزارة الصحة، ويلزم ذلك إصدار ترخيص مزاولة المهنة من قبل وزارة الصحة لكافة الممارسين الصحيين للجهة المعار إليها.

ودعت الوزارة المنشآت الراغبة في الاستفادة من هذه الخدمة، إلى الدخول للبوابة الإلكترونية للبرنامج، أو من خلال الرابط: https://www.ajeer.com.sa/.

ويُتيح برنامج أجير للمنشآت إعارة خدمات عمالتها الفائضة للمنشآت الأخرى بشكل مؤقت، بما يتوافق مع أنظمة ولوائح وزارة العمل والتنمية الاجتماعية؛ بهدف تقليل وقت وجهد الوصول إلى الأيدي العاملة، وتوفيرها بشكل أسرع وأسهل، إضافة إلى تدوير الخبرات داخل سوق العمل السعودي، وضمان الحماية من مخالفات أنظمته.

وكانت وزارة العمل قد أطلقت برنامج أجير عام 2014؛ وذلك للمساهمة في تنظيم وتيسير الوصول إلى القوى العاملة، بغرض الاستفادة من القوى الموجودة في المملكة بدلًا عن الاستقدام، بما يُحقّق تغطية احتياج السوق ورفع إنتاجية وفاعلية الأيدي العاملة فيه، وأتاح البرنامج في وقت سابق الإعارة المؤقتة في ثلاثة قطاعات؛ هي: التشييد والبناء، والزراعة، والصيدلة.

وزارة العمل والتنمية الاجتماعية أجير

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"العمل" تتيح خدمة إعارة العاملين بين منشآت القطاع الصحي عبر "أجير"
سبق

أعلنت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، عن إتاحة خدمة جديدة عبر برنامج "أجير" تتمثّل في إمكانية الإعارة المؤقتة للعاملين في منشآت القطاع الخاص في المجال الصحي، عبر البوابة الإلكترونية لبرنامج "أجير" الهادفة إلى تنظيم وتيسير الوصول إلى القوى العاملة المتواجدة في المملكة، ليصل إجمالي عدد القطاعات الخاضعة لهذا النظام إلى 4 قطاعات.

وقالت وزارة العمل: إعارة العاملين بين القطاعات المشمولة بنظام أجير، تتم بشكل إلكتروني من خلال برنامج "أجير".

وأضافت: ستكون خاضعة للشروط المعتمدة مسبقًا، والتي تشمل أن تكون المنشأتان تمارسان النشاط ذاته، وأن تكون المنشأة المعار لها في النطاق الأخضر المتوسط فما فوق، ولا تتجاوز فترة الإعارة مدة 12 شهرًا خلال عامين، ولا تتم إعارة أكثر من 20% من العمالة الأجنبية في المنشأة.

وأشارت إلى التأكيد على المنشآت الصحية الالتزام بالحد الأدنى من الكوادر، حسب اشتراطات وزارة الصحة، ويلزم ذلك إصدار ترخيص مزاولة المهنة من قبل وزارة الصحة لكافة الممارسين الصحيين للجهة المعار إليها.

ودعت الوزارة المنشآت الراغبة في الاستفادة من هذه الخدمة، إلى الدخول للبوابة الإلكترونية للبرنامج، أو من خلال الرابط: https://www.ajeer.com.sa/.

ويُتيح برنامج أجير للمنشآت إعارة خدمات عمالتها الفائضة للمنشآت الأخرى بشكل مؤقت، بما يتوافق مع أنظمة ولوائح وزارة العمل والتنمية الاجتماعية؛ بهدف تقليل وقت وجهد الوصول إلى الأيدي العاملة، وتوفيرها بشكل أسرع وأسهل، إضافة إلى تدوير الخبرات داخل سوق العمل السعودي، وضمان الحماية من مخالفات أنظمته.

وكانت وزارة العمل قد أطلقت برنامج أجير عام 2014؛ وذلك للمساهمة في تنظيم وتيسير الوصول إلى القوى العاملة، بغرض الاستفادة من القوى الموجودة في المملكة بدلًا عن الاستقدام، بما يُحقّق تغطية احتياج السوق ورفع إنتاجية وفاعلية الأيدي العاملة فيه، وأتاح البرنامج في وقت سابق الإعارة المؤقتة في ثلاثة قطاعات؛ هي: التشييد والبناء، والزراعة، والصيدلة.

21 ديسمبر 2019 - 24 ربيع الآخر 1441
01:42 PM

"العمل" تتيح خدمة إعارة العاملين بين منشآت القطاع الصحي عبر "أجير"

بشرط الالتزام بالحدّ الأدنى من الكوادر وإصدار ترخيص مزاولة المهنة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أعلنت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، عن إتاحة خدمة جديدة عبر برنامج "أجير" تتمثّل في إمكانية الإعارة المؤقتة للعاملين في منشآت القطاع الخاص في المجال الصحي، عبر البوابة الإلكترونية لبرنامج "أجير" الهادفة إلى تنظيم وتيسير الوصول إلى القوى العاملة المتواجدة في المملكة، ليصل إجمالي عدد القطاعات الخاضعة لهذا النظام إلى 4 قطاعات.

وقالت وزارة العمل: إعارة العاملين بين القطاعات المشمولة بنظام أجير، تتم بشكل إلكتروني من خلال برنامج "أجير".

وأضافت: ستكون خاضعة للشروط المعتمدة مسبقًا، والتي تشمل أن تكون المنشأتان تمارسان النشاط ذاته، وأن تكون المنشأة المعار لها في النطاق الأخضر المتوسط فما فوق، ولا تتجاوز فترة الإعارة مدة 12 شهرًا خلال عامين، ولا تتم إعارة أكثر من 20% من العمالة الأجنبية في المنشأة.

وأشارت إلى التأكيد على المنشآت الصحية الالتزام بالحد الأدنى من الكوادر، حسب اشتراطات وزارة الصحة، ويلزم ذلك إصدار ترخيص مزاولة المهنة من قبل وزارة الصحة لكافة الممارسين الصحيين للجهة المعار إليها.

ودعت الوزارة المنشآت الراغبة في الاستفادة من هذه الخدمة، إلى الدخول للبوابة الإلكترونية للبرنامج، أو من خلال الرابط: https://www.ajeer.com.sa/.

ويُتيح برنامج أجير للمنشآت إعارة خدمات عمالتها الفائضة للمنشآت الأخرى بشكل مؤقت، بما يتوافق مع أنظمة ولوائح وزارة العمل والتنمية الاجتماعية؛ بهدف تقليل وقت وجهد الوصول إلى الأيدي العاملة، وتوفيرها بشكل أسرع وأسهل، إضافة إلى تدوير الخبرات داخل سوق العمل السعودي، وضمان الحماية من مخالفات أنظمته.

وكانت وزارة العمل قد أطلقت برنامج أجير عام 2014؛ وذلك للمساهمة في تنظيم وتيسير الوصول إلى القوى العاملة، بغرض الاستفادة من القوى الموجودة في المملكة بدلًا عن الاستقدام، بما يُحقّق تغطية احتياج السوق ورفع إنتاجية وفاعلية الأيدي العاملة فيه، وأتاح البرنامج في وقت سابق الإعارة المؤقتة في ثلاثة قطاعات؛ هي: التشييد والبناء، والزراعة، والصيدلة.

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