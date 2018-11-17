الجهني يتوقع عودة الأمطار غداً على هذه المناطق .. وتتوغل إلى الرياض

قال: تستمر يومين وتتجه صوب الشرقية وآخر الأسبوع تصل الغربية

توقّع محلل الطقس والباحث في الظواهر المناخية عضو لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة زياد الجهني؛ معاودة الهطولات المطرية يوم غد على مناطق عدة؛ حيث تستمر لمدة يومين.

وقال عبر حسابه في "تويتر": بعد دخول الموجة الباردة لمدة 48 ساعة تعاود الأمطار من الغد على شمال القصيم والحدود الشمالية والحفر وتستمر يومين ثم تتعمّق باتجاه منطقة الرياض والشرقية وآخر الأسبوع تصل إلى المنطقة الغربية؛ سواحلها ومرتفعاتها، ولا أنسى الكويت، فالتوقعات عليها غزيرة، والله أعلم.