النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

البكتيريا "ترتع" داخل الغسّالات .. وطريقة سهلة تخلصنا منها

مرة أو مرتين في الشهر

في خبرٍ ربما يكون مزعجاً لكثيرين أكّد العالم الألماني ديرك بوكمول؛ أن الغسّالة الأوتوماتيكية تعد مرتعاً للبكتيريا والجراثيم.

وأوضح بوكمول؛ أنه وللقضاء على تلك المشكلة، ينبغي تشغيل الغسّالة على درجة حرارة 60 مئوية بمعدل لا يقل عن مرة أو مرتين في الشهر، من أجل القضاء على مسبّبات الأمراض.

وأضاف أستاذ الصحة وعلم الأحياء الدقيقة بجامعة راين فال الألمانية؛ أن هذا الأمر يعد ضرورياً بصفة خاصة في حال وجود أشخاص يعانون ضعف المناعة في المنزل، كالرضّع والحوامل وكِبار السن، حسب "سكاي نيوز عربية".

الغسّالة الأوتوماتيكية مرتعاً للبكتيريا والجراثيم

الرئيسية/ محطات

اعلان
البكتيريا "ترتع" داخل الغسّالات .. وطريقة سهلة تخلصنا منها
سبق

في خبرٍ ربما يكون مزعجاً لكثيرين أكّد العالم الألماني ديرك بوكمول؛ أن الغسّالة الأوتوماتيكية تعد مرتعاً للبكتيريا والجراثيم.

وأوضح بوكمول؛ أنه وللقضاء على تلك المشكلة، ينبغي تشغيل الغسّالة على درجة حرارة 60 مئوية بمعدل لا يقل عن مرة أو مرتين في الشهر، من أجل القضاء على مسبّبات الأمراض.

وأضاف أستاذ الصحة وعلم الأحياء الدقيقة بجامعة راين فال الألمانية؛ أن هذا الأمر يعد ضرورياً بصفة خاصة في حال وجود أشخاص يعانون ضعف المناعة في المنزل، كالرضّع والحوامل وكِبار السن، حسب "سكاي نيوز عربية".

30 ديسمبر 2019 - 4 جمادى الأول 1441
02:07 PM

البكتيريا "ترتع" داخل الغسّالات .. وطريقة سهلة تخلصنا منها

مرة أو مرتين في الشهر

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
1
3,411

في خبرٍ ربما يكون مزعجاً لكثيرين أكّد العالم الألماني ديرك بوكمول؛ أن الغسّالة الأوتوماتيكية تعد مرتعاً للبكتيريا والجراثيم.

وأوضح بوكمول؛ أنه وللقضاء على تلك المشكلة، ينبغي تشغيل الغسّالة على درجة حرارة 60 مئوية بمعدل لا يقل عن مرة أو مرتين في الشهر، من أجل القضاء على مسبّبات الأمراض.

وأضاف أستاذ الصحة وعلم الأحياء الدقيقة بجامعة راين فال الألمانية؛ أن هذا الأمر يعد ضرورياً بصفة خاصة في حال وجود أشخاص يعانون ضعف المناعة في المنزل، كالرضّع والحوامل وكِبار السن، حسب "سكاي نيوز عربية".

اعلان

بالأرقام

70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
15,037
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
37,591
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
34,964
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
30,488

كاريكاتير

مصائب قوم عند قوم فؤائد

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

"الآن يأتي العالم إلينا".. تركي آل الشيخ "صانع الترفيه" الذي خلق مفاهيم جديدة للإنجاز
"الآن يأتي العالم إلينا".. تركي آل الشيخ "صانع الترفيه" الذي خلق مفاهيم جديدة للإنجاز

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة