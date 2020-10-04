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"الغذاء والدواء" ترفع تعليق استيراد أسماك الصيد البحري من فيتنام

بعد الاطلاع على تقارير الوضع الصحي لأمراض الروبيان والمنتجات المائية

قررت الهيئة العامة للغذاء والدواء رفع تعليق استيراد أسماك الصيد البحري (غير المستزرع) من جمهورية فيتنام، مع استمرار تعليق استيراد الأسماك والروبيان والمنتجات المائية المستزرعة، والروبيان غير المستزرع.

وأوضحت "الهيئة" أن القرار يأتي بعد الاطلاع على تقارير الوضع الصحي لأمراض الأسماك والروبيان والمنتجات المائية بجمهورية فيتنام الصادرة من المنظمة العالمية للصحة الحيوانية (OIE)، ووفقاً للإجراءات التنظيمية لمنشآت تصدير الأسماك والأحياء المائية الأخرى التي تتبعها الهيئة في حركة استيراد الأسماك ومنتجات الأحياء المائية.

يشار إلى أن الهيئة العامة للغذاء والدواء سبق أن أصدرت قرارًا بتاريخ 6 / 5 / 1439هــ بتعليق استيراد الأسماك والروبيان والمنتجات المائية من فيتنام ابتداءً من تاريخ 1 / 3 / 2018م، وذلك لحين تصحيح الملاحظات المتعلقة بالاشتراطات الصحية التي تم تسجيلها على المنشآت الفيتنامية وبما يضمن سلامة استهلاك المنتجات السمكية الواردة إلى المملكة من فيتنام.

مما يذكر أن الاستزراع السمكي هو تنمية أو تربية الأحياء المائية، سواء كانت نباتات أو حيوانات، في مزارع مائية يمكن السيطرة عليها تحت ظروف بيئية مناسبة، بهدف زيادة الإنتاج.

الغذاء والدواء

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الغذاء والدواء" ترفع تعليق استيراد أسماك الصيد البحري من فيتنام
سبق

قررت الهيئة العامة للغذاء والدواء رفع تعليق استيراد أسماك الصيد البحري (غير المستزرع) من جمهورية فيتنام، مع استمرار تعليق استيراد الأسماك والروبيان والمنتجات المائية المستزرعة، والروبيان غير المستزرع.

وأوضحت "الهيئة" أن القرار يأتي بعد الاطلاع على تقارير الوضع الصحي لأمراض الأسماك والروبيان والمنتجات المائية بجمهورية فيتنام الصادرة من المنظمة العالمية للصحة الحيوانية (OIE)، ووفقاً للإجراءات التنظيمية لمنشآت تصدير الأسماك والأحياء المائية الأخرى التي تتبعها الهيئة في حركة استيراد الأسماك ومنتجات الأحياء المائية.

يشار إلى أن الهيئة العامة للغذاء والدواء سبق أن أصدرت قرارًا بتاريخ 6 / 5 / 1439هــ بتعليق استيراد الأسماك والروبيان والمنتجات المائية من فيتنام ابتداءً من تاريخ 1 / 3 / 2018م، وذلك لحين تصحيح الملاحظات المتعلقة بالاشتراطات الصحية التي تم تسجيلها على المنشآت الفيتنامية وبما يضمن سلامة استهلاك المنتجات السمكية الواردة إلى المملكة من فيتنام.

مما يذكر أن الاستزراع السمكي هو تنمية أو تربية الأحياء المائية، سواء كانت نباتات أو حيوانات، في مزارع مائية يمكن السيطرة عليها تحت ظروف بيئية مناسبة، بهدف زيادة الإنتاج.

04 أكتوبر 2020 - 17 صفر 1442
06:05 PM

"الغذاء والدواء" ترفع تعليق استيراد أسماك الصيد البحري من فيتنام

بعد الاطلاع على تقارير الوضع الصحي لأمراض الروبيان والمنتجات المائية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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قررت الهيئة العامة للغذاء والدواء رفع تعليق استيراد أسماك الصيد البحري (غير المستزرع) من جمهورية فيتنام، مع استمرار تعليق استيراد الأسماك والروبيان والمنتجات المائية المستزرعة، والروبيان غير المستزرع.

وأوضحت "الهيئة" أن القرار يأتي بعد الاطلاع على تقارير الوضع الصحي لأمراض الأسماك والروبيان والمنتجات المائية بجمهورية فيتنام الصادرة من المنظمة العالمية للصحة الحيوانية (OIE)، ووفقاً للإجراءات التنظيمية لمنشآت تصدير الأسماك والأحياء المائية الأخرى التي تتبعها الهيئة في حركة استيراد الأسماك ومنتجات الأحياء المائية.

يشار إلى أن الهيئة العامة للغذاء والدواء سبق أن أصدرت قرارًا بتاريخ 6 / 5 / 1439هــ بتعليق استيراد الأسماك والروبيان والمنتجات المائية من فيتنام ابتداءً من تاريخ 1 / 3 / 2018م، وذلك لحين تصحيح الملاحظات المتعلقة بالاشتراطات الصحية التي تم تسجيلها على المنشآت الفيتنامية وبما يضمن سلامة استهلاك المنتجات السمكية الواردة إلى المملكة من فيتنام.

مما يذكر أن الاستزراع السمكي هو تنمية أو تربية الأحياء المائية، سواء كانت نباتات أو حيوانات، في مزارع مائية يمكن السيطرة عليها تحت ظروف بيئية مناسبة، بهدف زيادة الإنتاج.

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