موريتانيا: وفاة 9 أشخاص جراء موجة حر في شمال البلاد

توفي أكثر من تسعة أشخاص ببلدة المداح شمال موريتانيا نتيجة موجة حرارة شديدة اجتاحت المنطقة.
يذكر أن مناطق واسعة من موريتانيا شهدت موجة حر خلال الأيام الماضية؛ حيث تجاوزت درجات الحرارة في بعض مناطقها الـ40 درجة مئوية.
توفي أكثر من تسعة أشخاص ببلدة المداح شمال موريتانيا نتيجة موجة حرارة شديدة اجتاحت المنطقة.
يذكر أن مناطق واسعة من موريتانيا شهدت موجة حر خلال الأيام الماضية؛ حيث تجاوزت درجات الحرارة في بعض مناطقها الـ40 درجة مئوية.
توفي أكثر من تسعة أشخاص ببلدة المداح شمال موريتانيا نتيجة موجة حرارة شديدة اجتاحت المنطقة.
يذكر أن مناطق واسعة من موريتانيا شهدت موجة حر خلال الأيام الماضية؛ حيث تجاوزت درجات الحرارة في بعض مناطقها الـ40 درجة مئوية.
توفي أكثر من تسعة أشخاص ببلدة المداح شمال موريتانيا نتيجة موجة حرارة شديدة اجتاحت المنطقة.
يذكر أن مناطق واسعة من موريتانيا شهدت موجة حر خلال الأيام الماضية؛ حيث تجاوزت درجات الحرارة في بعض مناطقها الـ40 درجة مئوية.