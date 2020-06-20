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موريتانيا: وفاة 9 أشخاص جراء موجة حر في شمال البلاد

توفي أكثر من تسعة أشخاص ببلدة المداح شمال موريتانيا نتيجة موجة حرارة شديدة اجتاحت المنطقة.

يذكر أن مناطق واسعة من موريتانيا شهدت موجة حر خلال الأيام الماضية؛ حيث تجاوزت درجات الحرارة في بعض مناطقها الـ40 درجة مئوية.

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موريتانيا: وفاة 9 أشخاص جراء موجة حر في شمال البلاد
سبق

توفي أكثر من تسعة أشخاص ببلدة المداح شمال موريتانيا نتيجة موجة حرارة شديدة اجتاحت المنطقة.

يذكر أن مناطق واسعة من موريتانيا شهدت موجة حر خلال الأيام الماضية؛ حيث تجاوزت درجات الحرارة في بعض مناطقها الـ40 درجة مئوية.

20 يونيو 2020 - 28 شوّال 1441
10:18 AM

موريتانيا: وفاة 9 أشخاص جراء موجة حر في شمال البلاد

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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توفي أكثر من تسعة أشخاص ببلدة المداح شمال موريتانيا نتيجة موجة حرارة شديدة اجتاحت المنطقة.

يذكر أن مناطق واسعة من موريتانيا شهدت موجة حر خلال الأيام الماضية؛ حيث تجاوزت درجات الحرارة في بعض مناطقها الـ40 درجة مئوية.

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