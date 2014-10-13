النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

بوتين قبيل زيارته للسعودية: أسسنا قاعدة مشتركة لاستثمارات بقيمة 10 مليارات دولار

قال: نعمل على تعزيز التبادل التجاري مع الخليج.. ودور الرياض محوري بالمنطقة

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن وتيرة النمو الاقتصادي بين الرياض وموسكو جيدة؛ إذ بلغ النمو في العام الماضي 15 في المائة، وفي هذه السنة، في نصفها الأول، ارتفع النمو إلى 38 في المئة، مع دراسة مشاريع مشتركة جيدة، ويتم العمل على بناء مجمع بتروكيماويات بالسعودية باستثمار يبلغ مليار دولار.

وقال إن صندوق الاستثمارات الروسية المباشرة، وصندوق الاستثمارات العامة للمملكة العربية السعودية، أسسا قاعدة مشتركة بـ 10 مليارات دولار، وُضع ملياران منها قيد الاستثمار، والعمل جارٍ على مشاريع أخرى؛ إذ تم بالفعل تنفيذ بضعة مشاريع واعدة جدًّا ومثيرة للاهتمام.

وأضاف قبيل زيارته المملكة: إننا نولي هذه الزيارة أهمية كبيرة، وقد تكون ردًّا بشكل ما على الزيارة التي قام بها إلى روسيا العاهل السعودي خادم الحرمين الشريفين؛ إذ كانت تلك أول زيارة تاريخية، وموسكو في حقيقة الأمر تصف زيارة الملك سلمان بالتاريخية، وهي كذلك فعلاً.

وقال إن ثمة أمرًا من الضروري جدًّا الإشارة إليه، هو أن العلاقات بين السعودية والاتحاد السوفييتي في العهد السوفييتي كانت على مستوى منخفض بقدر ملحوظ، وخلال السنوات الأخيرة تغيرت نوعية العلاقات تغيرًا جذريًّا؛ إذ تنظر روسيا للسعودية كدولة صديقة.

وقال الرئيس فلاديمير بوتين: إننا نرى فرصة للعمل في أراضي السعودية. وإحدى شركاتنا تدرس إمكانية بناء مجمع بتروكيميائي بحجم استثماري يبلغ أكثر من مليار دولار، هي شركة "سيبور- هولدنغ"، شركتنا الأضخم في هذا القطاع من الاقتصاد. كما تنشأ بيننا علاقات في مجال حساس جدًّا، يتطلب ثقة متبادلة، إنه التعاون العسكري - التقني. ونحن نتفاوض منذ فترة بعيدة حول هذا الجزء.

وأشار إلى أن العمل المشترك بالطبع لحل الأزمات الإقليمية مستمر، وبهذا الصدد يشير إلى دور المملكة العربية السعودية الإيجابي في حل الأزمة في سوريا؛ إذ يتم العمل بشكل وثيق جدًّا مع تركيا وإيران، وهذا معروف جيدًا للجميع، ولكن من دون مساهمة السعودية في عمليات التسوية في سوريا ما كان بالإمكان مطلقًا التوصل إلى توجه إيجابي في التسوية.

وأبان "بوتين" أنه على الجانب الآخر فإن العلاقات مع الإمارات تتطور، كالشراكة مع السعودية، في جميع الاتجاهات، وبما يكفي من الحيوية. وإذا نظرنا إلى منطقة الخليج نجد أن حجم التبادل التجاري معها يبلغ 1.7 مليار دولار، ولكنه غير كافٍ.

وتابع بأنه لن يكشف سرًّا كبيرًا أنهم على اتصال دائم مع قيادة الإمارات، ونشأت لديهم تقاليد وممارسة معينة؛ فلدينا إمكانية ضبط ساعات نشاطنا على توقيت واحد، في اتجاهات وقضايا مختلفة، ونقوم بذلك - كما أرى - لما فيه فائدة كبيرة، لا لكلا الطرفين فحسب، بل للمنطقة بأسرها.

الملك سلمان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين صندوق الاستثمارات الاتحاد السوفييتي سيبور- هولدنغ سوريا الإمارات

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
بوتين قبيل زيارته للسعودية: أسسنا قاعدة مشتركة لاستثمارات بقيمة 10 مليارات دولار
سبق

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن وتيرة النمو الاقتصادي بين الرياض وموسكو جيدة؛ إذ بلغ النمو في العام الماضي 15 في المائة، وفي هذه السنة، في نصفها الأول، ارتفع النمو إلى 38 في المئة، مع دراسة مشاريع مشتركة جيدة، ويتم العمل على بناء مجمع بتروكيماويات بالسعودية باستثمار يبلغ مليار دولار.

وقال إن صندوق الاستثمارات الروسية المباشرة، وصندوق الاستثمارات العامة للمملكة العربية السعودية، أسسا قاعدة مشتركة بـ 10 مليارات دولار، وُضع ملياران منها قيد الاستثمار، والعمل جارٍ على مشاريع أخرى؛ إذ تم بالفعل تنفيذ بضعة مشاريع واعدة جدًّا ومثيرة للاهتمام.

وأضاف قبيل زيارته المملكة: إننا نولي هذه الزيارة أهمية كبيرة، وقد تكون ردًّا بشكل ما على الزيارة التي قام بها إلى روسيا العاهل السعودي خادم الحرمين الشريفين؛ إذ كانت تلك أول زيارة تاريخية، وموسكو في حقيقة الأمر تصف زيارة الملك سلمان بالتاريخية، وهي كذلك فعلاً.

وقال إن ثمة أمرًا من الضروري جدًّا الإشارة إليه، هو أن العلاقات بين السعودية والاتحاد السوفييتي في العهد السوفييتي كانت على مستوى منخفض بقدر ملحوظ، وخلال السنوات الأخيرة تغيرت نوعية العلاقات تغيرًا جذريًّا؛ إذ تنظر روسيا للسعودية كدولة صديقة.

وقال الرئيس فلاديمير بوتين: إننا نرى فرصة للعمل في أراضي السعودية. وإحدى شركاتنا تدرس إمكانية بناء مجمع بتروكيميائي بحجم استثماري يبلغ أكثر من مليار دولار، هي شركة "سيبور- هولدنغ"، شركتنا الأضخم في هذا القطاع من الاقتصاد. كما تنشأ بيننا علاقات في مجال حساس جدًّا، يتطلب ثقة متبادلة، إنه التعاون العسكري - التقني. ونحن نتفاوض منذ فترة بعيدة حول هذا الجزء.

وأشار إلى أن العمل المشترك بالطبع لحل الأزمات الإقليمية مستمر، وبهذا الصدد يشير إلى دور المملكة العربية السعودية الإيجابي في حل الأزمة في سوريا؛ إذ يتم العمل بشكل وثيق جدًّا مع تركيا وإيران، وهذا معروف جيدًا للجميع، ولكن من دون مساهمة السعودية في عمليات التسوية في سوريا ما كان بالإمكان مطلقًا التوصل إلى توجه إيجابي في التسوية.

وأبان "بوتين" أنه على الجانب الآخر فإن العلاقات مع الإمارات تتطور، كالشراكة مع السعودية، في جميع الاتجاهات، وبما يكفي من الحيوية. وإذا نظرنا إلى منطقة الخليج نجد أن حجم التبادل التجاري معها يبلغ 1.7 مليار دولار، ولكنه غير كافٍ.

وتابع بأنه لن يكشف سرًّا كبيرًا أنهم على اتصال دائم مع قيادة الإمارات، ونشأت لديهم تقاليد وممارسة معينة؛ فلدينا إمكانية ضبط ساعات نشاطنا على توقيت واحد، في اتجاهات وقضايا مختلفة، ونقوم بذلك - كما أرى - لما فيه فائدة كبيرة، لا لكلا الطرفين فحسب، بل للمنطقة بأسرها.

13 أكتوبر 2019 - 14 صفر 1441
09:44 PM

بوتين قبيل زيارته للسعودية: أسسنا قاعدة مشتركة لاستثمارات بقيمة 10 مليارات دولار

قال: نعمل على تعزيز التبادل التجاري مع الخليج.. ودور الرياض محوري بالمنطقة

A A A
زيد الخمشي - الرياض
0
1,810

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن وتيرة النمو الاقتصادي بين الرياض وموسكو جيدة؛ إذ بلغ النمو في العام الماضي 15 في المائة، وفي هذه السنة، في نصفها الأول، ارتفع النمو إلى 38 في المئة، مع دراسة مشاريع مشتركة جيدة، ويتم العمل على بناء مجمع بتروكيماويات بالسعودية باستثمار يبلغ مليار دولار.

وقال إن صندوق الاستثمارات الروسية المباشرة، وصندوق الاستثمارات العامة للمملكة العربية السعودية، أسسا قاعدة مشتركة بـ 10 مليارات دولار، وُضع ملياران منها قيد الاستثمار، والعمل جارٍ على مشاريع أخرى؛ إذ تم بالفعل تنفيذ بضعة مشاريع واعدة جدًّا ومثيرة للاهتمام.

وأضاف قبيل زيارته المملكة: إننا نولي هذه الزيارة أهمية كبيرة، وقد تكون ردًّا بشكل ما على الزيارة التي قام بها إلى روسيا العاهل السعودي خادم الحرمين الشريفين؛ إذ كانت تلك أول زيارة تاريخية، وموسكو في حقيقة الأمر تصف زيارة الملك سلمان بالتاريخية، وهي كذلك فعلاً.

وقال إن ثمة أمرًا من الضروري جدًّا الإشارة إليه، هو أن العلاقات بين السعودية والاتحاد السوفييتي في العهد السوفييتي كانت على مستوى منخفض بقدر ملحوظ، وخلال السنوات الأخيرة تغيرت نوعية العلاقات تغيرًا جذريًّا؛ إذ تنظر روسيا للسعودية كدولة صديقة.

وقال الرئيس فلاديمير بوتين: إننا نرى فرصة للعمل في أراضي السعودية. وإحدى شركاتنا تدرس إمكانية بناء مجمع بتروكيميائي بحجم استثماري يبلغ أكثر من مليار دولار، هي شركة "سيبور- هولدنغ"، شركتنا الأضخم في هذا القطاع من الاقتصاد. كما تنشأ بيننا علاقات في مجال حساس جدًّا، يتطلب ثقة متبادلة، إنه التعاون العسكري - التقني. ونحن نتفاوض منذ فترة بعيدة حول هذا الجزء.

وأشار إلى أن العمل المشترك بالطبع لحل الأزمات الإقليمية مستمر، وبهذا الصدد يشير إلى دور المملكة العربية السعودية الإيجابي في حل الأزمة في سوريا؛ إذ يتم العمل بشكل وثيق جدًّا مع تركيا وإيران، وهذا معروف جيدًا للجميع، ولكن من دون مساهمة السعودية في عمليات التسوية في سوريا ما كان بالإمكان مطلقًا التوصل إلى توجه إيجابي في التسوية.

وأبان "بوتين" أنه على الجانب الآخر فإن العلاقات مع الإمارات تتطور، كالشراكة مع السعودية، في جميع الاتجاهات، وبما يكفي من الحيوية. وإذا نظرنا إلى منطقة الخليج نجد أن حجم التبادل التجاري معها يبلغ 1.7 مليار دولار، ولكنه غير كافٍ.

وتابع بأنه لن يكشف سرًّا كبيرًا أنهم على اتصال دائم مع قيادة الإمارات، ونشأت لديهم تقاليد وممارسة معينة؛ فلدينا إمكانية ضبط ساعات نشاطنا على توقيت واحد، في اتجاهات وقضايا مختلفة، ونقوم بذلك - كما أرى - لما فيه فائدة كبيرة، لا لكلا الطرفين فحسب، بل للمنطقة بأسرها.

اعلان

بالأرقام

53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
35,022
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
32,748
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
27,857
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
36,556

كاريكاتير

تحول قناة الجزيرة إلى قناة العالم الإيرانية في عداءها للعرب

المقالات

"المعاكسات" وقانون التشهير

"المعاكسات" وقانون التشهير

عبدالرحمن المرشد
أطفال تحوَّلوا لمجرمين..!!

أطفال تحوَّلوا لمجرمين..!!

ساير المنيعي
أخصائي صعوبات تعلم.. الحاضر الغائب..!!

أخصائي صعوبات تعلم.. الحاضر الغائب..!!

ماجد الحربي
"الترفيه" من قمة الهرم

"الترفيه" من قمة الهرم

ماجد البريكان
الفِكر في ملف الإسكان

الفِكر في ملف الإسكان

يحيى فقيهي
"الاتحاد" وثقافة الفوز..!!

"الاتحاد" وثقافة الفوز..!!

محمد الصيـعري
ماذا لو استيقظت وأصبحت معلمًا؟!

ماذا لو استيقظت وأصبحت معلمًا؟!

بدر الغامدي
متطلبات الاستقلالية في الجامعات السعودية

متطلبات الاستقلالية في الجامعات السعودية

محمد المنيع
سكر العصائر.. والأبواب المشرعة للصحة!!

سكر العصائر.. والأبواب المشرعة للصحة!!

عبدالرحمن القحطاني
لائحة الذوق العام والملابس الخادشة..!

لائحة الذوق العام والملابس الخادشة..!

عبدالغني الشيخ

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة