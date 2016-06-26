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وفاة عدّاء قطري حاصل على "برونزية العالم" في حادث سير

عن 24 عامًا وكان يستعدّ لـ"طوكيو" ونعتْه اللجنة الأولمبية الدولية

توفي العدّاء القطري عبدالإله هارون، حامل برونزية سباق 400م في بطولة العالم 2017، اليوم السبت، عن 24 عامًا إثر حادث سير في الدوحة؛ بحسب ما كشف أمين سر الاتحاد القطري لألعاب القوى.

وقال محمد عيسى الفضالة أمين سر اتحاد القوى: "توفي هارون بحادث سير في الدوحة. كان يخضع لبرنامج تأهيلي بعد تعافيه من الإصابة للتأهل إلى أولمبياد طوكيو، وشاء القدر أن تحصل الوفاة وتخسر الرياضة القطرية وألعاب القوى على مستوى العالم بطلًا كبيرًا كانت تتوسّم منه الرياضة القطرية المزيد من النجاحات والميداليات".

ووفق وكالة فرانس برس: نعت اللجنة الأولمبية العدّاء عبر حسابها في موقع تويتر: "عدّاء الأدعم عبدالإله هارون صاحب برونزية العالم 400 متر في ذمة الله".

وبدأ هارون بتمثيل قطر في عام 2015، وخطف الأضواء في بداياته بتسجيل أوقات لافتة على مسافة 400 متر.

وحقق برونزية بطولة العالم 2017 في لندن؛ حيث سجل 44.48 ثانية وراء النجم الجنوب أفريقي وايد فان نيكرك، وستيفن غاردينر من باهاماس. وأحرز هارون فضية بطولة العالم داخل قاعة في بورتلاند عام 2016، وذهبية الألعاب الآسيوية في جاكرتا عام 2018.

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وفاة عدّاء قطري حاصل على "برونزية العالم" في حادث سير
سبق

توفي العدّاء القطري عبدالإله هارون، حامل برونزية سباق 400م في بطولة العالم 2017، اليوم السبت، عن 24 عامًا إثر حادث سير في الدوحة؛ بحسب ما كشف أمين سر الاتحاد القطري لألعاب القوى.

وقال محمد عيسى الفضالة أمين سر اتحاد القوى: "توفي هارون بحادث سير في الدوحة. كان يخضع لبرنامج تأهيلي بعد تعافيه من الإصابة للتأهل إلى أولمبياد طوكيو، وشاء القدر أن تحصل الوفاة وتخسر الرياضة القطرية وألعاب القوى على مستوى العالم بطلًا كبيرًا كانت تتوسّم منه الرياضة القطرية المزيد من النجاحات والميداليات".

ووفق وكالة فرانس برس: نعت اللجنة الأولمبية العدّاء عبر حسابها في موقع تويتر: "عدّاء الأدعم عبدالإله هارون صاحب برونزية العالم 400 متر في ذمة الله".

وبدأ هارون بتمثيل قطر في عام 2015، وخطف الأضواء في بداياته بتسجيل أوقات لافتة على مسافة 400 متر.

وحقق برونزية بطولة العالم 2017 في لندن؛ حيث سجل 44.48 ثانية وراء النجم الجنوب أفريقي وايد فان نيكرك، وستيفن غاردينر من باهاماس. وأحرز هارون فضية بطولة العالم داخل قاعة في بورتلاند عام 2016، وذهبية الألعاب الآسيوية في جاكرتا عام 2018.

26 يونيو 2021 - 16 ذو القعدة 1442
01:00 PM

وفاة عدّاء قطري حاصل على "برونزية العالم" في حادث سير

عن 24 عامًا وكان يستعدّ لـ"طوكيو" ونعتْه اللجنة الأولمبية الدولية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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توفي العدّاء القطري عبدالإله هارون، حامل برونزية سباق 400م في بطولة العالم 2017، اليوم السبت، عن 24 عامًا إثر حادث سير في الدوحة؛ بحسب ما كشف أمين سر الاتحاد القطري لألعاب القوى.

وقال محمد عيسى الفضالة أمين سر اتحاد القوى: "توفي هارون بحادث سير في الدوحة. كان يخضع لبرنامج تأهيلي بعد تعافيه من الإصابة للتأهل إلى أولمبياد طوكيو، وشاء القدر أن تحصل الوفاة وتخسر الرياضة القطرية وألعاب القوى على مستوى العالم بطلًا كبيرًا كانت تتوسّم منه الرياضة القطرية المزيد من النجاحات والميداليات".

ووفق وكالة فرانس برس: نعت اللجنة الأولمبية العدّاء عبر حسابها في موقع تويتر: "عدّاء الأدعم عبدالإله هارون صاحب برونزية العالم 400 متر في ذمة الله".

وبدأ هارون بتمثيل قطر في عام 2015، وخطف الأضواء في بداياته بتسجيل أوقات لافتة على مسافة 400 متر.

وحقق برونزية بطولة العالم 2017 في لندن؛ حيث سجل 44.48 ثانية وراء النجم الجنوب أفريقي وايد فان نيكرك، وستيفن غاردينر من باهاماس. وأحرز هارون فضية بطولة العالم داخل قاعة في بورتلاند عام 2016، وذهبية الألعاب الآسيوية في جاكرتا عام 2018.

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