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في جولة "سبق" بين صبيا وبيش.. طاولات الوجبات الرمضانية بعيدًا عن عين الرقابة

كشفت غياب وتجاهل أدوات السلامة والصحة ومخالطة الذباب والغبار للأطعمة

كشفت "سبق" في جولة ميدانية على طاولات السفر الرمضانية التي تنتشر على الطريق الرابط بين محافظتي صبيا وبيش، عن غياب الرقابة والتجاهل التام لكل الأدوات الصحية وأقلها لبس القفازات أو حماية المطبوخات من الغبار والذباب وغيرها .

كما رصدت جولة "سبق" تجاهلاً لأدوات السلامة وكذلك مخالفات قد تؤدي إلى أضرار صحية لدى المستهلكين في موقع الباعة الذين يصطفون على الطريق الدولي في أبو القعايد بمحافظة صبيا.

كذلك رصدت الجولة انتشار الذباب ومخالطته حتى أكواب العصير المعدة للبيع، بالإضافة إلى ترك المأكولات مكشوفة للذباب والغبار .

وتضع "سبق" تفاصيل الجولة على طاولة المعنيين لاتخاذ الإجراءات النظامية ومتابعة المطاعم والبسطات الرمضانية بقرى المحافظة.

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في جولة "سبق" بين صبيا وبيش.. طاولات الوجبات الرمضانية بعيدًا عن عين الرقابة
سبق

كشفت "سبق" في جولة ميدانية على طاولات السفر الرمضانية التي تنتشر على الطريق الرابط بين محافظتي صبيا وبيش، عن غياب الرقابة والتجاهل التام لكل الأدوات الصحية وأقلها لبس القفازات أو حماية المطبوخات من الغبار والذباب وغيرها .

كما رصدت جولة "سبق" تجاهلاً لأدوات السلامة وكذلك مخالفات قد تؤدي إلى أضرار صحية لدى المستهلكين في موقع الباعة الذين يصطفون على الطريق الدولي في أبو القعايد بمحافظة صبيا.

كذلك رصدت الجولة انتشار الذباب ومخالطته حتى أكواب العصير المعدة للبيع، بالإضافة إلى ترك المأكولات مكشوفة للذباب والغبار .

وتضع "سبق" تفاصيل الجولة على طاولة المعنيين لاتخاذ الإجراءات النظامية ومتابعة المطاعم والبسطات الرمضانية بقرى المحافظة.

25 مايو 2019 - 20 رمضان 1440
07:50 PM

في جولة "سبق" بين صبيا وبيش.. طاولات الوجبات الرمضانية بعيدًا عن عين الرقابة

كشفت غياب وتجاهل أدوات السلامة والصحة ومخالطة الذباب والغبار للأطعمة

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محمد المواسي - جازان
1
1,915

كشفت "سبق" في جولة ميدانية على طاولات السفر الرمضانية التي تنتشر على الطريق الرابط بين محافظتي صبيا وبيش، عن غياب الرقابة والتجاهل التام لكل الأدوات الصحية وأقلها لبس القفازات أو حماية المطبوخات من الغبار والذباب وغيرها .

كما رصدت جولة "سبق" تجاهلاً لأدوات السلامة وكذلك مخالفات قد تؤدي إلى أضرار صحية لدى المستهلكين في موقع الباعة الذين يصطفون على الطريق الدولي في أبو القعايد بمحافظة صبيا.

كذلك رصدت الجولة انتشار الذباب ومخالطته حتى أكواب العصير المعدة للبيع، بالإضافة إلى ترك المأكولات مكشوفة للذباب والغبار .

وتضع "سبق" تفاصيل الجولة على طاولة المعنيين لاتخاذ الإجراءات النظامية ومتابعة المطاعم والبسطات الرمضانية بقرى المحافظة.

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