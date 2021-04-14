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إحصاء جديد: أكثر من 120 ألف وفاة بـ"كورونا" عالمياً

"الصحة العالمية" تحذر من موجات قادمة للفيروس

كشف إحصاء جديد أن الوفيات جراء الإصابة بفيروس "كورونا" على مستوى العالم وصلت إلى 120 ألف وفاة.

وجاء الإحصاء الجديد بعد يوم واحد من نشر تقرير يقول إن الوباء في طريقه للتباطؤ في أوروبا، مع بدء دولة مثل إسبانيا في تخفيف الحجر الصحي.

ومددت فرنسا الحجر الصحي حتى 11 مايو، بينما تحذر فيه منظمة الصحة العالمية من موجات أخرى من فيروس "كورونا".

ووفق "رويترز"، يعيش نحو ثلث سكان العالم الآن في حالة عزل ذاتي وإجباري لمكافحة انتشار فيروس "كورونا" المستجد.

وبعيداً عن التأثيرات الاقتصادية والإنسانية للفيروس، لن تعود الحياة إلى سابق عهدها بعد انتهاء هذا الوباء، حيث ستبدو هذه العودة مثل الضغط على زر لإعادة تشغيل العالم، ومن المتوقع أن تترك فترة العزل هذه تأثيرات وتغيرات بارزة على كل جوانب الحياة، بداية من القيادة وطريقة الحكم، مروراً بالأنظمة الدفاعية، ووصولاً إلى شكل الحياة اليومية.

واستعرضت مجموعة من علماء المستقبليات وفق وكالة "سبوتنيك"، أبرز التغيرات المتوقع أن تطرأ على شكل الحياة، بعد انتهاء وباء "كورونا".

وبدأت النمسا في الخروج من حالة الحجر الصحي، بإعادة افتتاح بعض المحال التجارية والحدائق العامة، واستؤنف العمل أيضاً في المتاجر غير الضرورية.

وأظهرت إحصائيات نشرت، أول أمس، حول انتشار فيروس "كورونا"، تجاوز إجمالي الإصابات بالفيروس مليوناً و770 ألف حالة إصابة، تعافى منهم أكثر من 402 ألف شخص في جميع أنحاء العالم.

ووفقاً لجامعة جونز هوبكنز الأمريكية، فقد تم تأكيد مليون و773 ألف و353 حالة إصابة بالفيروس التاجي في جميع أنحاء العالم، وتعافى 402.270 شخصاً.

فيروس كورونا الجديد

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إحصاء جديد: أكثر من 120 ألف وفاة بـ"كورونا" عالمياً
سبق

كشف إحصاء جديد أن الوفيات جراء الإصابة بفيروس "كورونا" على مستوى العالم وصلت إلى 120 ألف وفاة.

وجاء الإحصاء الجديد بعد يوم واحد من نشر تقرير يقول إن الوباء في طريقه للتباطؤ في أوروبا، مع بدء دولة مثل إسبانيا في تخفيف الحجر الصحي.

ومددت فرنسا الحجر الصحي حتى 11 مايو، بينما تحذر فيه منظمة الصحة العالمية من موجات أخرى من فيروس "كورونا".

ووفق "رويترز"، يعيش نحو ثلث سكان العالم الآن في حالة عزل ذاتي وإجباري لمكافحة انتشار فيروس "كورونا" المستجد.

وبعيداً عن التأثيرات الاقتصادية والإنسانية للفيروس، لن تعود الحياة إلى سابق عهدها بعد انتهاء هذا الوباء، حيث ستبدو هذه العودة مثل الضغط على زر لإعادة تشغيل العالم، ومن المتوقع أن تترك فترة العزل هذه تأثيرات وتغيرات بارزة على كل جوانب الحياة، بداية من القيادة وطريقة الحكم، مروراً بالأنظمة الدفاعية، ووصولاً إلى شكل الحياة اليومية.

واستعرضت مجموعة من علماء المستقبليات وفق وكالة "سبوتنيك"، أبرز التغيرات المتوقع أن تطرأ على شكل الحياة، بعد انتهاء وباء "كورونا".

وبدأت النمسا في الخروج من حالة الحجر الصحي، بإعادة افتتاح بعض المحال التجارية والحدائق العامة، واستؤنف العمل أيضاً في المتاجر غير الضرورية.

وأظهرت إحصائيات نشرت، أول أمس، حول انتشار فيروس "كورونا"، تجاوز إجمالي الإصابات بالفيروس مليوناً و770 ألف حالة إصابة، تعافى منهم أكثر من 402 ألف شخص في جميع أنحاء العالم.

ووفقاً لجامعة جونز هوبكنز الأمريكية، فقد تم تأكيد مليون و773 ألف و353 حالة إصابة بالفيروس التاجي في جميع أنحاء العالم، وتعافى 402.270 شخصاً.

14 إبريل 2020 - 21 شعبان 1441
03:25 PM

إحصاء جديد: أكثر من 120 ألف وفاة بـ"كورونا" عالمياً

"الصحة العالمية" تحذر من موجات قادمة للفيروس

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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كشف إحصاء جديد أن الوفيات جراء الإصابة بفيروس "كورونا" على مستوى العالم وصلت إلى 120 ألف وفاة.

وجاء الإحصاء الجديد بعد يوم واحد من نشر تقرير يقول إن الوباء في طريقه للتباطؤ في أوروبا، مع بدء دولة مثل إسبانيا في تخفيف الحجر الصحي.

ومددت فرنسا الحجر الصحي حتى 11 مايو، بينما تحذر فيه منظمة الصحة العالمية من موجات أخرى من فيروس "كورونا".

ووفق "رويترز"، يعيش نحو ثلث سكان العالم الآن في حالة عزل ذاتي وإجباري لمكافحة انتشار فيروس "كورونا" المستجد.

وبعيداً عن التأثيرات الاقتصادية والإنسانية للفيروس، لن تعود الحياة إلى سابق عهدها بعد انتهاء هذا الوباء، حيث ستبدو هذه العودة مثل الضغط على زر لإعادة تشغيل العالم، ومن المتوقع أن تترك فترة العزل هذه تأثيرات وتغيرات بارزة على كل جوانب الحياة، بداية من القيادة وطريقة الحكم، مروراً بالأنظمة الدفاعية، ووصولاً إلى شكل الحياة اليومية.

واستعرضت مجموعة من علماء المستقبليات وفق وكالة "سبوتنيك"، أبرز التغيرات المتوقع أن تطرأ على شكل الحياة، بعد انتهاء وباء "كورونا".

وبدأت النمسا في الخروج من حالة الحجر الصحي، بإعادة افتتاح بعض المحال التجارية والحدائق العامة، واستؤنف العمل أيضاً في المتاجر غير الضرورية.

وأظهرت إحصائيات نشرت، أول أمس، حول انتشار فيروس "كورونا"، تجاوز إجمالي الإصابات بالفيروس مليوناً و770 ألف حالة إصابة، تعافى منهم أكثر من 402 ألف شخص في جميع أنحاء العالم.

ووفقاً لجامعة جونز هوبكنز الأمريكية، فقد تم تأكيد مليون و773 ألف و353 حالة إصابة بالفيروس التاجي في جميع أنحاء العالم، وتعافى 402.270 شخصاً.

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