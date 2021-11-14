النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

هيئة تطوير بوابة الدرعية تُوَقّع مذكرة تفاهم مع جامعة الأمير سلطان

بهدف تعزيز التعاون في جميع المجالات الأكاديمية وتوظيف الكوادر الوطنية

وقّعت هيئة تطوير بوابة الدرعية، مذكرة تفاهم مع جامعة الأمير سلطان؛ بهدف تعزيز التعاون في جميع المجالات الأكاديمية والتدريبية والثقافية، بالإضافة إلى توظيف الكوادر الوطنية وإقامة المعارض والمؤتمرات العلمية والتوظيفية.

وقّع مذكرة التفاهم كل من الرئيس التنفيذي لهيئة تطوير بوابة الدرعية جيري إنزيريلو، ورئيس جامعة الأمير سلطان الدكتور أحمد يماني، في مقر الهيئة، وسيعمل الطرفان بموجبها على تنسيق وتطوير وتنفيذ المشاريع والمبادرات والفعاليات بشكل مشترك؛ خاصة في مجالات التوظيف، والبرامج التعليمية، والإحصاءات، والشؤون الأكاديمية والعلمية، والفعاليات والمعارض، والمؤتمرات، بالإضافة إلى برامج التطوع والتدريب.

وأشار إنزيريلو إلى أن المذكرة ستدعم جهود الهيئة في استقطاب الكوادر المتميزة من خريجي الجامعة للعمل في هيئة تطوير بوابة الدرعية، أو في مشاريعها المختلفة، وتوفير فرص التدريب وتنمية المهارات، وتعريف خريجي الجامعة بالفرص التي يزخر بها سوق العمل السعودي، بالإضافة إلى الاستفادة من خبرات ومعرفة الجامعة في مجالات الإحصاءات والدراسات والأبحاث الأكاديمية والعلمية، وتنظيم المعارض والمؤتمرات، والفعاليات التي تحقق الأهداف المشتركة للهيئة والجامعة، وبالتالي الإسهام في مستهدفات رؤية المملكة 2030 المتعلقة بتوطين الكوادر البشرية والمعرفة، والإسهام في تمكين أبناء وبنات الوطن من دورهم التنموي المنتظر.

وتُعد الدرعية نواة الدولة السعودية الأولى، ومن المقرر أن يتضمن مشروع بوابة الدرعية عند اكتماله مجموعةً من المناطق الثقافية والترفيهية والتجارية والفندقية والتعليمية والمؤسسية والسكنية، ومن بينها 38 فندقًا ومجموعة متنوعة من المتاحف والمؤسسات الثقافية، بالإضافة إلى قلب نابض من الأسواق التجارية التي تتكامل مع مدرجات البجيري.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
هيئة تطوير بوابة الدرعية تُوَقّع مذكرة تفاهم مع جامعة الأمير سلطان
سبق

وقّعت هيئة تطوير بوابة الدرعية، مذكرة تفاهم مع جامعة الأمير سلطان؛ بهدف تعزيز التعاون في جميع المجالات الأكاديمية والتدريبية والثقافية، بالإضافة إلى توظيف الكوادر الوطنية وإقامة المعارض والمؤتمرات العلمية والتوظيفية.

وقّع مذكرة التفاهم كل من الرئيس التنفيذي لهيئة تطوير بوابة الدرعية جيري إنزيريلو، ورئيس جامعة الأمير سلطان الدكتور أحمد يماني، في مقر الهيئة، وسيعمل الطرفان بموجبها على تنسيق وتطوير وتنفيذ المشاريع والمبادرات والفعاليات بشكل مشترك؛ خاصة في مجالات التوظيف، والبرامج التعليمية، والإحصاءات، والشؤون الأكاديمية والعلمية، والفعاليات والمعارض، والمؤتمرات، بالإضافة إلى برامج التطوع والتدريب.

وأشار إنزيريلو إلى أن المذكرة ستدعم جهود الهيئة في استقطاب الكوادر المتميزة من خريجي الجامعة للعمل في هيئة تطوير بوابة الدرعية، أو في مشاريعها المختلفة، وتوفير فرص التدريب وتنمية المهارات، وتعريف خريجي الجامعة بالفرص التي يزخر بها سوق العمل السعودي، بالإضافة إلى الاستفادة من خبرات ومعرفة الجامعة في مجالات الإحصاءات والدراسات والأبحاث الأكاديمية والعلمية، وتنظيم المعارض والمؤتمرات، والفعاليات التي تحقق الأهداف المشتركة للهيئة والجامعة، وبالتالي الإسهام في مستهدفات رؤية المملكة 2030 المتعلقة بتوطين الكوادر البشرية والمعرفة، والإسهام في تمكين أبناء وبنات الوطن من دورهم التنموي المنتظر.

وتُعد الدرعية نواة الدولة السعودية الأولى، ومن المقرر أن يتضمن مشروع بوابة الدرعية عند اكتماله مجموعةً من المناطق الثقافية والترفيهية والتجارية والفندقية والتعليمية والمؤسسية والسكنية، ومن بينها 38 فندقًا ومجموعة متنوعة من المتاحف والمؤسسات الثقافية، بالإضافة إلى قلب نابض من الأسواق التجارية التي تتكامل مع مدرجات البجيري.

14 نوفمبر 2021 - 9 ربيع الآخر 1443
02:06 PM

هيئة تطوير بوابة الدرعية تُوَقّع مذكرة تفاهم مع جامعة الأمير سلطان

بهدف تعزيز التعاون في جميع المجالات الأكاديمية وتوظيف الكوادر الوطنية

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
0
91

وقّعت هيئة تطوير بوابة الدرعية، مذكرة تفاهم مع جامعة الأمير سلطان؛ بهدف تعزيز التعاون في جميع المجالات الأكاديمية والتدريبية والثقافية، بالإضافة إلى توظيف الكوادر الوطنية وإقامة المعارض والمؤتمرات العلمية والتوظيفية.

وقّع مذكرة التفاهم كل من الرئيس التنفيذي لهيئة تطوير بوابة الدرعية جيري إنزيريلو، ورئيس جامعة الأمير سلطان الدكتور أحمد يماني، في مقر الهيئة، وسيعمل الطرفان بموجبها على تنسيق وتطوير وتنفيذ المشاريع والمبادرات والفعاليات بشكل مشترك؛ خاصة في مجالات التوظيف، والبرامج التعليمية، والإحصاءات، والشؤون الأكاديمية والعلمية، والفعاليات والمعارض، والمؤتمرات، بالإضافة إلى برامج التطوع والتدريب.

وأشار إنزيريلو إلى أن المذكرة ستدعم جهود الهيئة في استقطاب الكوادر المتميزة من خريجي الجامعة للعمل في هيئة تطوير بوابة الدرعية، أو في مشاريعها المختلفة، وتوفير فرص التدريب وتنمية المهارات، وتعريف خريجي الجامعة بالفرص التي يزخر بها سوق العمل السعودي، بالإضافة إلى الاستفادة من خبرات ومعرفة الجامعة في مجالات الإحصاءات والدراسات والأبحاث الأكاديمية والعلمية، وتنظيم المعارض والمؤتمرات، والفعاليات التي تحقق الأهداف المشتركة للهيئة والجامعة، وبالتالي الإسهام في مستهدفات رؤية المملكة 2030 المتعلقة بتوطين الكوادر البشرية والمعرفة، والإسهام في تمكين أبناء وبنات الوطن من دورهم التنموي المنتظر.

وتُعد الدرعية نواة الدولة السعودية الأولى، ومن المقرر أن يتضمن مشروع بوابة الدرعية عند اكتماله مجموعةً من المناطق الثقافية والترفيهية والتجارية والفندقية والتعليمية والمؤسسية والسكنية، ومن بينها 38 فندقًا ومجموعة متنوعة من المتاحف والمؤسسات الثقافية، بالإضافة إلى قلب نابض من الأسواق التجارية التي تتكامل مع مدرجات البجيري.

اعلان

بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
12,449
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
12,135
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,155
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,212

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

مواعيد المستشفيات وكبار السن.. حلول بديلة؟

مواعيد المستشفيات وكبار السن.. حلول بديلة؟

عبدالرحمن المرشد
العقول الشابة وبناء الوطن

العقول الشابة وبناء الوطن

عبدالمحسن الحارثي
(اسمي "لبنان العربي" ولا أريد أن أموت)

(اسمي "لبنان العربي" ولا أريد أن أموت)

سلمان بن حسين الحربي
المخالفات المرورية صعبة السـداد..!!

المخالفات المرورية صعبة السـداد..!!

محمد الصيعري
الحضور الوالدي.. هنا ولا مو هنا؟

الحضور الوالدي.. هنا ولا مو هنا؟

مها عبدالله الحقباني
إنجازات قائد استثنائي

إنجازات قائد استثنائي

ماجد البريكان
في معنى أن تكون حرًّا

في معنى أن تكون حرًّا

مها الجبر
العُهر السياسي والمدلل

العُهر السياسي والمدلل

عبدالرحمن القحطاني
7 سنوات عامرة بالعطاء والنماء

7 سنوات عامرة بالعطاء والنماء

علي آل شرمة
أما آن لإعلامنا أن يتسعود؟

أما آن لإعلامنا أن يتسعود؟

بندر مغرم الشهري
التحليل العقاري والتضليل..!

التحليل العقاري والتضليل..!

عبدالرحمن المرشد
قرداحي.. وقصة الذئب

قرداحي.. وقصة الذئب

ماجد البريكان

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة