أمير عسير يقدم واجب العزاء لأسرة "آل ضبعان" بأبها

قدَّم أمير منطقة عسير، الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز، اليوم، تعازيه ومواساته لأسرة "آل ضبعان" في وفاة الشاب عبدالرحمن بن إبراهيم الضبعان .



وكان في استقباله لدى وصوله مقر العزاء بديوانية آل ضبعان بمدينة أبها، عميد الأسرة أحمد بن علي آل ضبعان، وأحمد بن أحمد آل ضبعان، ومحمد بن أحمد آل ضبعان، وعدد من أبناء الأسرة .



ودعا أمير منطقة عسير، الله -العلي القدير- أن يرحم الفقيد ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.



من جهتها ثمنت أسرة "آل ضبعان" لأمير منطقة عسير هذه المشاعر والمواساة التي كان لها دور كبير في تخفيف الألم والحزن في مصابهم، مؤكدين أن هذا ليس بغريبٍ عليه.