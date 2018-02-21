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يورشيتش: طموحاتنا في كأس الملك كبيرة.. ولن نسمح للباطن بتكرار الانتصار

أكد كرونسلاف يورشيتش مدرب النصر أن طموحاتهم في كأس الملك كبيرة، وقال قبل مواجهة الباطن غداً:" سنعمل كل ما نستطيع للفوز أمام الباطن لأنها مباراة مهمة".

وأضاف المدرب: رأيت ردة فعل اللاعبين خلال الأسبوع الماضي الذي عشنا فيه تجربة مريرة، و نوضح للجميع بأن ما حدث الأسبوع الماضي كان يوماً عابراً، ولن يتكرر، والشيء الإيجابي الذي حدث بعد ذهاب لاعبي المنتخب أن الجميع سيكونون حريصين على تقديم كل ما يستطيعون لإثبات وجودهم في المباراة.

وتابع: أما بالنسبة للروح القتالية التي كانت مفقودة في المباراة الماضية الفرق سيكون بالروح القتالية في المباراة القادمة، بغض النظر عن إمكانية أي فريق إذا لم تكن هناك روح قتالية لا يمكنه الفوز، فالأسبوع الماضي تلقينا ضربة وكانت ضربة مؤلمة وهذا السبب وحده كفيل بأن نلعب غداً مباراة قتالية.

وأوضح يورشيتش: لدينا غياب خمسة للاعبين مؤثرين وهو عدد كبير لكن فريقنا يملك لاعبين مميزين يستطيعون تعويض أي نقص والباطن في المباراة الماضية قدم الإمكانيات الفنية التي يملكها كفريق درسناه بشكل كامل مع احترامنا للباطن كفريق جيد لكن يجب أن يكون التفكير في أنفسنا فقط وكيف سنلعب والأمور التكتيكية هي أمور تكميلية الأساس في المباريات هي الروح القتالية لكل فريق.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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يورشيتش: طموحاتنا في كأس الملك كبيرة.. ولن نسمح للباطن بتكرار الانتصار
سبق

أكد كرونسلاف يورشيتش مدرب النصر أن طموحاتهم في كأس الملك كبيرة، وقال قبل مواجهة الباطن غداً:" سنعمل كل ما نستطيع للفوز أمام الباطن لأنها مباراة مهمة".

وأضاف المدرب: رأيت ردة فعل اللاعبين خلال الأسبوع الماضي الذي عشنا فيه تجربة مريرة، و نوضح للجميع بأن ما حدث الأسبوع الماضي كان يوماً عابراً، ولن يتكرر، والشيء الإيجابي الذي حدث بعد ذهاب لاعبي المنتخب أن الجميع سيكونون حريصين على تقديم كل ما يستطيعون لإثبات وجودهم في المباراة.

وتابع: أما بالنسبة للروح القتالية التي كانت مفقودة في المباراة الماضية الفرق سيكون بالروح القتالية في المباراة القادمة، بغض النظر عن إمكانية أي فريق إذا لم تكن هناك روح قتالية لا يمكنه الفوز، فالأسبوع الماضي تلقينا ضربة وكانت ضربة مؤلمة وهذا السبب وحده كفيل بأن نلعب غداً مباراة قتالية.

وأوضح يورشيتش: لدينا غياب خمسة للاعبين مؤثرين وهو عدد كبير لكن فريقنا يملك لاعبين مميزين يستطيعون تعويض أي نقص والباطن في المباراة الماضية قدم الإمكانيات الفنية التي يملكها كفريق درسناه بشكل كامل مع احترامنا للباطن كفريق جيد لكن يجب أن يكون التفكير في أنفسنا فقط وكيف سنلعب والأمور التكتيكية هي أمور تكميلية الأساس في المباريات هي الروح القتالية لكل فريق.

21 فبراير 2018 - 5 جمادى الآخر 1439
09:19 PM

يورشيتش: طموحاتنا في كأس الملك كبيرة.. ولن نسمح للباطن بتكرار الانتصار

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أكد كرونسلاف يورشيتش مدرب النصر أن طموحاتهم في كأس الملك كبيرة، وقال قبل مواجهة الباطن غداً:" سنعمل كل ما نستطيع للفوز أمام الباطن لأنها مباراة مهمة".

وأضاف المدرب: رأيت ردة فعل اللاعبين خلال الأسبوع الماضي الذي عشنا فيه تجربة مريرة، و نوضح للجميع بأن ما حدث الأسبوع الماضي كان يوماً عابراً، ولن يتكرر، والشيء الإيجابي الذي حدث بعد ذهاب لاعبي المنتخب أن الجميع سيكونون حريصين على تقديم كل ما يستطيعون لإثبات وجودهم في المباراة.

وتابع: أما بالنسبة للروح القتالية التي كانت مفقودة في المباراة الماضية الفرق سيكون بالروح القتالية في المباراة القادمة، بغض النظر عن إمكانية أي فريق إذا لم تكن هناك روح قتالية لا يمكنه الفوز، فالأسبوع الماضي تلقينا ضربة وكانت ضربة مؤلمة وهذا السبب وحده كفيل بأن نلعب غداً مباراة قتالية.

وأوضح يورشيتش: لدينا غياب خمسة للاعبين مؤثرين وهو عدد كبير لكن فريقنا يملك لاعبين مميزين يستطيعون تعويض أي نقص والباطن في المباراة الماضية قدم الإمكانيات الفنية التي يملكها كفريق درسناه بشكل كامل مع احترامنا للباطن كفريق جيد لكن يجب أن يكون التفكير في أنفسنا فقط وكيف سنلعب والأمور التكتيكية هي أمور تكميلية الأساس في المباريات هي الروح القتالية لكل فريق.

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