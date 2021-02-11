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"الفلك الدولي" يعلن استحالة رؤية هلال رجب اليوم

وفق صورة تم التقاطها نهارًا قبل قليل من أبو ظبي

توقع مركز الفلك الدولي استحالة رؤية هلال شهر رجب 1442 اليوم الخميس، وفق صورة تم التقاطها نهارًا قبل قليل من أبو ظبي، بواسطة مرصد الختم الفلكي التابع لمركز الفلك الدولي.

ووفق الحساب الرسمي للمركز على تويتر؛ فإن الصور تُظهر الهلال المتناقص لشهر جمادى الآخرة. وقت التصوير الخميس 11 فبراير 2021م الساعة 10:30 صباحًا بتوقيت الإمارات. وبُعد القمر عن الشمس 7.8 درجة.

مركز الفلك الدولي

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"الفلك الدولي" يعلن استحالة رؤية هلال رجب اليوم
سبق

توقع مركز الفلك الدولي استحالة رؤية هلال شهر رجب 1442 اليوم الخميس، وفق صورة تم التقاطها نهارًا قبل قليل من أبو ظبي، بواسطة مرصد الختم الفلكي التابع لمركز الفلك الدولي.

ووفق الحساب الرسمي للمركز على تويتر؛ فإن الصور تُظهر الهلال المتناقص لشهر جمادى الآخرة. وقت التصوير الخميس 11 فبراير 2021م الساعة 10:30 صباحًا بتوقيت الإمارات. وبُعد القمر عن الشمس 7.8 درجة.

11 فبراير 2021 - 29 جمادى الآخر 1442
10:56 AM
اخر تعديل
11 فبراير 2021 - 29 جمادى الآخر 1442
11:10 AM

"الفلك الدولي" يعلن استحالة رؤية هلال رجب اليوم

وفق صورة تم التقاطها نهارًا قبل قليل من أبو ظبي

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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توقع مركز الفلك الدولي استحالة رؤية هلال شهر رجب 1442 اليوم الخميس، وفق صورة تم التقاطها نهارًا قبل قليل من أبو ظبي، بواسطة مرصد الختم الفلكي التابع لمركز الفلك الدولي.

ووفق الحساب الرسمي للمركز على تويتر؛ فإن الصور تُظهر الهلال المتناقص لشهر جمادى الآخرة. وقت التصوير الخميس 11 فبراير 2021م الساعة 10:30 صباحًا بتوقيت الإمارات. وبُعد القمر عن الشمس 7.8 درجة.

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