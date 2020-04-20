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"شبابية المجاردة" تكلِّف 14 متطوعًا بتوصيل الأدوية للمرضى بمنازلهم

ضمن مبادرة "نشامى عسير" التي تستهدف الحد من تفشي كورونا

(تصوير: محمد عبدالله خضير): قامت اللجنة الشبابية بمحافظة المجاردة بتنفيذ مبادرة إيصال الأدوية للمنازل، وذلك بالتعاون مع القطاع الصحي بالمجاردة، وبإشراف مباشر من مدير القطاع والمشرف العام على مستشفى المجاردة العام حسن بن ناصر السلومي.

وفي التفاصيل، يأتي ذلك ضمن مبادرة (نشامى عسير) التي أطلقها الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز، أمير منطقة عسير، للحد من تفشي جائحة كورونا، وضمن المبادرات المجتمعية لمحافظة المجاردة، بإشراف ومتابعة محافظ المجاردة سعيد بن علي بن دلبوح، ومتابعة منسق مبادرات محافظة المجاردة علي حنفان العمري.

ومن جهته، أوضح عبدالرحمن علي الشهري، أمين اللجنة ممثل محافظة المجاردة في مجلس منطقة عسير، أن اللجنة قامت بفرز الأدوية على حسب المراكز الإدارية، ومن ثم تكليف المتطوعين - وعددهم 14 متطوعًا – بإيصالها للمرضى في منازلهم، وذلك حسب الاشتراطات الصحية من الملبس والتباعد الاجتماعي.

وأضاف "الشهري" بأن اللجنة قامت بتوصيل الأدوية للمحافظات القريبة التي يغطيها مستشفى المجاردة؛ إذ تم نقل الأدوية من مستشفى المجاردة إلى المستفيدين في محافظة بارق سعيًا من اللجنة الشبابية بمحافظة المجاردة لتقديم خدمة مجتمعية، والمساهمة في بقاء المرضى في المنازل حفاظًا على صحة المجتمع، وسلامته، وتنفيذًا لأوامر حكومتنا الرشيدة - حفظها الله -.


فيروس كورونا الجديد

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"شبابية المجاردة" تكلِّف 14 متطوعًا بتوصيل الأدوية للمرضى بمنازلهم
سبق

(تصوير: محمد عبدالله خضير): قامت اللجنة الشبابية بمحافظة المجاردة بتنفيذ مبادرة إيصال الأدوية للمنازل، وذلك بالتعاون مع القطاع الصحي بالمجاردة، وبإشراف مباشر من مدير القطاع والمشرف العام على مستشفى المجاردة العام حسن بن ناصر السلومي.

وفي التفاصيل، يأتي ذلك ضمن مبادرة (نشامى عسير) التي أطلقها الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز، أمير منطقة عسير، للحد من تفشي جائحة كورونا، وضمن المبادرات المجتمعية لمحافظة المجاردة، بإشراف ومتابعة محافظ المجاردة سعيد بن علي بن دلبوح، ومتابعة منسق مبادرات محافظة المجاردة علي حنفان العمري.

ومن جهته، أوضح عبدالرحمن علي الشهري، أمين اللجنة ممثل محافظة المجاردة في مجلس منطقة عسير، أن اللجنة قامت بفرز الأدوية على حسب المراكز الإدارية، ومن ثم تكليف المتطوعين - وعددهم 14 متطوعًا – بإيصالها للمرضى في منازلهم، وذلك حسب الاشتراطات الصحية من الملبس والتباعد الاجتماعي.

وأضاف "الشهري" بأن اللجنة قامت بتوصيل الأدوية للمحافظات القريبة التي يغطيها مستشفى المجاردة؛ إذ تم نقل الأدوية من مستشفى المجاردة إلى المستفيدين في محافظة بارق سعيًا من اللجنة الشبابية بمحافظة المجاردة لتقديم خدمة مجتمعية، والمساهمة في بقاء المرضى في المنازل حفاظًا على صحة المجتمع، وسلامته، وتنفيذًا لأوامر حكومتنا الرشيدة - حفظها الله -.


20 إبريل 2020 - 27 شعبان 1441
08:27 PM

"شبابية المجاردة" تكلِّف 14 متطوعًا بتوصيل الأدوية للمرضى بمنازلهم

ضمن مبادرة "نشامى عسير" التي تستهدف الحد من تفشي كورونا

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عبدالعزيز الشهري - عسير
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(تصوير: محمد عبدالله خضير): قامت اللجنة الشبابية بمحافظة المجاردة بتنفيذ مبادرة إيصال الأدوية للمنازل، وذلك بالتعاون مع القطاع الصحي بالمجاردة، وبإشراف مباشر من مدير القطاع والمشرف العام على مستشفى المجاردة العام حسن بن ناصر السلومي.

وفي التفاصيل، يأتي ذلك ضمن مبادرة (نشامى عسير) التي أطلقها الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز، أمير منطقة عسير، للحد من تفشي جائحة كورونا، وضمن المبادرات المجتمعية لمحافظة المجاردة، بإشراف ومتابعة محافظ المجاردة سعيد بن علي بن دلبوح، ومتابعة منسق مبادرات محافظة المجاردة علي حنفان العمري.

ومن جهته، أوضح عبدالرحمن علي الشهري، أمين اللجنة ممثل محافظة المجاردة في مجلس منطقة عسير، أن اللجنة قامت بفرز الأدوية على حسب المراكز الإدارية، ومن ثم تكليف المتطوعين - وعددهم 14 متطوعًا – بإيصالها للمرضى في منازلهم، وذلك حسب الاشتراطات الصحية من الملبس والتباعد الاجتماعي.

وأضاف "الشهري" بأن اللجنة قامت بتوصيل الأدوية للمحافظات القريبة التي يغطيها مستشفى المجاردة؛ إذ تم نقل الأدوية من مستشفى المجاردة إلى المستفيدين في محافظة بارق سعيًا من اللجنة الشبابية بمحافظة المجاردة لتقديم خدمة مجتمعية، والمساهمة في بقاء المرضى في المنازل حفاظًا على صحة المجتمع، وسلامته، وتنفيذًا لأوامر حكومتنا الرشيدة - حفظها الله -.


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