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وصول طائرتين ضمن أولى طلائع الجسر الجوي الإغاثي السعودي لأفغانستان

تحملان 1.647 سلة غذائية و192 حقيبة إيوائية بوزن يتجاوز 65 طناً

وصلت اليوم طائرتان إغاثيتان تمثلان أولى طلائع الجسر الجوي الإغاثي السعودي لدعم الشعب الأفغاني، سيرهما مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية تحملان على متنهما 1.647 سلة غذائية و192 حقيبة إيوائية، بوزن إجمالي 65 طناً و746 كيلوغراماً.

وقد سلم هذه المساعدات فريق المركز لنائب رئيس جمعية الهلال الأحمر الأفغاني الحاج محمد الطيب، بحضور القنصل السعودي في أفغانستان مشعل الشمري.

يذكر أن الجسر الجوي الإغاثي السعودي الذي يُسيّره مركز الملك سلمان للإغاثة يتكون من 6 طائرات إغاثية تحمل على متنها 197 طناً و238 كيلوغراماً من المواد الغذائية والإيوائية، تشتمل على 5,022 سلة غذائية، و576 حقيبة إيوائية لدعم الشعب الأفغاني.

وتأتي هذه المساعدات تجسيداً للدور الإنساني الكبير الذي تقوم به المملكة العربية السعودية ممثلة في مركز الملك سلمان للإغاثة تجاه الدول الشقيقة والصديقة في مختلف الأزمات.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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وصول طائرتين ضمن أولى طلائع الجسر الجوي الإغاثي السعودي لأفغانستان
سبق

وصلت اليوم طائرتان إغاثيتان تمثلان أولى طلائع الجسر الجوي الإغاثي السعودي لدعم الشعب الأفغاني، سيرهما مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية تحملان على متنهما 1.647 سلة غذائية و192 حقيبة إيوائية، بوزن إجمالي 65 طناً و746 كيلوغراماً.

وقد سلم هذه المساعدات فريق المركز لنائب رئيس جمعية الهلال الأحمر الأفغاني الحاج محمد الطيب، بحضور القنصل السعودي في أفغانستان مشعل الشمري.

يذكر أن الجسر الجوي الإغاثي السعودي الذي يُسيّره مركز الملك سلمان للإغاثة يتكون من 6 طائرات إغاثية تحمل على متنها 197 طناً و238 كيلوغراماً من المواد الغذائية والإيوائية، تشتمل على 5,022 سلة غذائية، و576 حقيبة إيوائية لدعم الشعب الأفغاني.

وتأتي هذه المساعدات تجسيداً للدور الإنساني الكبير الذي تقوم به المملكة العربية السعودية ممثلة في مركز الملك سلمان للإغاثة تجاه الدول الشقيقة والصديقة في مختلف الأزمات.

16 ديسمبر 2021 - 12 جمادى الأول 1443
05:10 PM

وصول طائرتين ضمن أولى طلائع الجسر الجوي الإغاثي السعودي لأفغانستان

تحملان 1.647 سلة غذائية و192 حقيبة إيوائية بوزن يتجاوز 65 طناً

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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وصلت اليوم طائرتان إغاثيتان تمثلان أولى طلائع الجسر الجوي الإغاثي السعودي لدعم الشعب الأفغاني، سيرهما مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية تحملان على متنهما 1.647 سلة غذائية و192 حقيبة إيوائية، بوزن إجمالي 65 طناً و746 كيلوغراماً.

وقد سلم هذه المساعدات فريق المركز لنائب رئيس جمعية الهلال الأحمر الأفغاني الحاج محمد الطيب، بحضور القنصل السعودي في أفغانستان مشعل الشمري.

يذكر أن الجسر الجوي الإغاثي السعودي الذي يُسيّره مركز الملك سلمان للإغاثة يتكون من 6 طائرات إغاثية تحمل على متنها 197 طناً و238 كيلوغراماً من المواد الغذائية والإيوائية، تشتمل على 5,022 سلة غذائية، و576 حقيبة إيوائية لدعم الشعب الأفغاني.

وتأتي هذه المساعدات تجسيداً للدور الإنساني الكبير الذي تقوم به المملكة العربية السعودية ممثلة في مركز الملك سلمان للإغاثة تجاه الدول الشقيقة والصديقة في مختلف الأزمات.

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