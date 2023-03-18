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"صعوبات التعلُّم" توقِّع اتفاقية شراكة مع مركز صناعة المنهج

"آل عثمان": تستهدف تطبيق نظام الجودة الشاملة بالجمعية

وقَّعت الجمعية الخيرية لصعوبات التعلم مع مركز صناعة المنهج للاستشارات شراكة للإشراف على تطبيق نظام الجودة الشاملة بالجمعية؛ وذلك في إطار الخطة التطويرية الشاملة لأعمال الجمعية وخدماتها التي تقدمها للمجتمع.

وقد مثَّل الجمعية في توقيع الشراكة الدكتور عثمان عبدالعزيز آل عثمان رئيس مجلس الإدارة، ومثَّل مركز صناعة المنهج المشرف العام على المركز الدكتور إبراهيم العامر.

وقال "آل عثمان" إن ثمرات هذا التوقيع -بإذن الله تعالى- سوف تحقِّق زيادة في برامج وأنشطة الجمعية، وسيكون لها أثر كبير في استدامة الجمعية فترات أطول، وتقديم أفضل الخدمات لذوي صعوبات التعلم وأسرهم مجانًا في ظل حكومتنا الرشيدة -رعاها الله تعالى-.

وأعرب "آل عثمان" عن شكره وتقديره للدكتور إبراهيم العامر والداعمين لهذا الصرح الخيري، الذي يحرص على تطبيق توجيهات وتعليمات الرئيس الفخري لهذه الجمعية، صاحب السمو الملكي الأمير/ خالد بن بندر بن عبدالعزيز، مستشار خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله تعالى-.

وأضاف بأن الجمعية لديها الكثير من البرامج والخطط المستقبلية، التي تحقق آمال وطموح جميع المختصين والمختصات في مجال تدريس صعوبات التعلم، وكذلك أبناؤنا وبناتنا من ذوي صعوبات التعلم حتى يتسنى لهم المشاركة الفعالة في تحقيق رؤية السعودية ٢٠٣٠، وخدمة الدين والوطن. وأخيرًا على دروب الخير نلتقي دائمًا وأبدًا في سبيل مصلحة هذا الوطن والمجتمع السعودي الكريم.

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"صعوبات التعلُّم" توقِّع اتفاقية شراكة مع مركز صناعة المنهج
سبق

وقَّعت الجمعية الخيرية لصعوبات التعلم مع مركز صناعة المنهج للاستشارات شراكة للإشراف على تطبيق نظام الجودة الشاملة بالجمعية؛ وذلك في إطار الخطة التطويرية الشاملة لأعمال الجمعية وخدماتها التي تقدمها للمجتمع.

وقد مثَّل الجمعية في توقيع الشراكة الدكتور عثمان عبدالعزيز آل عثمان رئيس مجلس الإدارة، ومثَّل مركز صناعة المنهج المشرف العام على المركز الدكتور إبراهيم العامر.

وقال "آل عثمان" إن ثمرات هذا التوقيع -بإذن الله تعالى- سوف تحقِّق زيادة في برامج وأنشطة الجمعية، وسيكون لها أثر كبير في استدامة الجمعية فترات أطول، وتقديم أفضل الخدمات لذوي صعوبات التعلم وأسرهم مجانًا في ظل حكومتنا الرشيدة -رعاها الله تعالى-.

وأعرب "آل عثمان" عن شكره وتقديره للدكتور إبراهيم العامر والداعمين لهذا الصرح الخيري، الذي يحرص على تطبيق توجيهات وتعليمات الرئيس الفخري لهذه الجمعية، صاحب السمو الملكي الأمير/ خالد بن بندر بن عبدالعزيز، مستشار خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله تعالى-.

وأضاف بأن الجمعية لديها الكثير من البرامج والخطط المستقبلية، التي تحقق آمال وطموح جميع المختصين والمختصات في مجال تدريس صعوبات التعلم، وكذلك أبناؤنا وبناتنا من ذوي صعوبات التعلم حتى يتسنى لهم المشاركة الفعالة في تحقيق رؤية السعودية ٢٠٣٠، وخدمة الدين والوطن. وأخيرًا على دروب الخير نلتقي دائمًا وأبدًا في سبيل مصلحة هذا الوطن والمجتمع السعودي الكريم.

18 مارس 2020 - 23 رجب 1441
11:01 PM

"صعوبات التعلُّم" توقِّع اتفاقية شراكة مع مركز صناعة المنهج

"آل عثمان": تستهدف تطبيق نظام الجودة الشاملة بالجمعية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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وقَّعت الجمعية الخيرية لصعوبات التعلم مع مركز صناعة المنهج للاستشارات شراكة للإشراف على تطبيق نظام الجودة الشاملة بالجمعية؛ وذلك في إطار الخطة التطويرية الشاملة لأعمال الجمعية وخدماتها التي تقدمها للمجتمع.

وقد مثَّل الجمعية في توقيع الشراكة الدكتور عثمان عبدالعزيز آل عثمان رئيس مجلس الإدارة، ومثَّل مركز صناعة المنهج المشرف العام على المركز الدكتور إبراهيم العامر.

وقال "آل عثمان" إن ثمرات هذا التوقيع -بإذن الله تعالى- سوف تحقِّق زيادة في برامج وأنشطة الجمعية، وسيكون لها أثر كبير في استدامة الجمعية فترات أطول، وتقديم أفضل الخدمات لذوي صعوبات التعلم وأسرهم مجانًا في ظل حكومتنا الرشيدة -رعاها الله تعالى-.

وأعرب "آل عثمان" عن شكره وتقديره للدكتور إبراهيم العامر والداعمين لهذا الصرح الخيري، الذي يحرص على تطبيق توجيهات وتعليمات الرئيس الفخري لهذه الجمعية، صاحب السمو الملكي الأمير/ خالد بن بندر بن عبدالعزيز، مستشار خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله تعالى-.

وأضاف بأن الجمعية لديها الكثير من البرامج والخطط المستقبلية، التي تحقق آمال وطموح جميع المختصين والمختصات في مجال تدريس صعوبات التعلم، وكذلك أبناؤنا وبناتنا من ذوي صعوبات التعلم حتى يتسنى لهم المشاركة الفعالة في تحقيق رؤية السعودية ٢٠٣٠، وخدمة الدين والوطن. وأخيرًا على دروب الخير نلتقي دائمًا وأبدًا في سبيل مصلحة هذا الوطن والمجتمع السعودي الكريم.

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