"العيسى" و"الجاسر" يدشنان خدمة الربط الإلكتروني لخدمة المبتعثين

يختزل الوقت المقدر لإنهاء إجراءات الحجوزات وإصدار التذاكر من 3 أيام إلى 10 دقائق

دشَّن وزير التعليم الدكتور أحمد بن محمد العيسى، بحضور المدير العام للخطوط الجوية العربية السعودية المهندس صالح بن ناصر الجاسر، بديوان الوزارة، ظهر اليوم الأحد، خدمة الربط الإلكتروني لطلبات إصدار تذاكر السفر للطلبة المبتعثين وذويهم.

وتمكّن الخدمة الطلاب المبتعثين من الحصول على أوامر الإركاب إلكترونياً، وإصدار تذاكر السفر بشكل آلي، من خلال تكامل بوابة سفير مع نظام الحجز لدى الخطوط السعودية.

وتهدف لتمكين جميع الطلاب المبتعثين وذويهم من اختيار خط السير والرحلة المناسبة لهم وفق مدة زمنية محددة، والاستغناء عن التعاملات الورقية.

وقدّر فريق عمل المشروع أن يسهم الربط الإلكتروني في اختزال الوقت المقدر للطالب المبتعث لإنهاء إجراءات الحجوزات وإصدار التذاكر من 3 أيام إلى 10 دقائق، فضلاً عما تحققه الخدمة من تخفيف العبء التشغيلي على الملحقيات الثقافية في دول الابتعاث، وكذلك مكاتب الخطوط السعودية للحجوزات.

إلى ذلك أكد وزير التعليم الدكتور أحمد العيسى خلال تدشينه خدمة الربط الإلكتروني، أهمية استمرار التعاون مع الخطوط السعودية، ليس لدعم برامج الابتعاث فقط، بل ولدعم البرامج التي تضطلع بها وزارة التعليم، حيث إن لدينا أسراً تعليمية كبيرة ممثلةً في أعضاء هيئة التدريس في الجامعات، والمعلمين، وهيئة إدارية جميعهم يحتاجون إلى خدمات متنوعة كونها الشريحة الأعلى في المجتمع السعودي ويستحقون العناية والاهتمام.

من جانبه، أشار مدير عام الخطوط الجوية السعودية المهندس صالح الجاسر إلى أن خدمة الربط الإلكتروني ستوفر خدمات شاملة وجليلة، لمنسوبي برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث الخارجي من المبتعثين والمبتعثات، ومنسوبي الملحقيات التعليمية ووزارة التعليم في كل أنحاء العالم.

وبيّن أنه تم استحداث مركز العناية بالطلاب، الذي يضم فريق عمل متكاملاً، يعمل على مدار الساعة عبر قنوات اتصال مباشرة، ويوفر كل خدمات الحجز وإصدار التذاكر وخدمات ما بعد البيع.

وأوضح أنه على ضوء هذه الشراكة فقد تم افتتاح 4 مكاتب للخطوط السعودية، في مقري وزارة التعليم ووكالة الابتعاث بالرياض، كما أنه وتسهيلاً لإجراءات سفر الطلاب والطالبات المبتعثين، فقد تم تخصيص قنوات اتصال مباشرة، تتمثل في رقم خاص للتواصل عبر برنامج الواتساب، وبريد إلكتروني، وأرقام هواتف للاتصال المباشر في أكثر من عشرين دولة حول العالم.

وبيّن أن إطلاق الخدمة الذاتية لإصدار التذاكر سوف يتم عن طريق الربط الإلكتروني بين موقع الخطوط السعودية وبوابة سفير، بحيث يقوم الطالب بإنهاء كل إجراءات الحجز وإصدار التذاكر مباشرة، عبر نظام حجز الخطوط السعودية المدمج في البوابة.

من جهته، قال وكيل الوزارة للبعثات والمشرف العام على الملحقيات الثقافية رئيس لجنة النقل الجوي بوزارة التعليم الدكتور جاسر الحربش إن وزارة التعليم توصلت إلى مشروع الربط الإلكتروني، بالتعاون مع الخطوط الجوية السعودية؛ سعياً للإسراع في أتمتة جميع التعاملات الإلكترونية بين الوزارة ومبتعثيها من الطلاب والطالبات مع الخطوط الجوية السعودية باعتبارها الناقل الوطني للمبتعثين.

وأضاف "الحربش" أن تدشين الربط الإلكتروني من قبل وزير التعليم ومدير عام الخطوط السعودية سيمكّن الطلاب المبتعثين من خدمة حجز وإصدار التذاكر إلكترونياً بشكل ذاتي دون الحاجة إلى مساعدة أو تدخل بشري، مشيراً إلى أن الخدمة ستكون متاحة ابتداءً من اليوم الأحد عبر بوابة سفير المبتعثين.

وأشار إلى أن الآلية الجديدة لطلب الحجز الإلكتروني، وكذلك حجز الرحلة ستمر بعدة مراحل بعد دخول الطالب على البوابة "سفير"، والتقدم بطلب تذكره في الوقت الذي يحدده الطالب للملحقية التابع لها، والتي بدورها تمرر هذا الطلب عبر سيرفرات نظام الحجز المركزي بالخطوط السعودية.

وكشف "الحربش"، خلال حفل التدشين، أن الإجراءات التي يتعين على المبتعثين إتمامها للحصول على حجز طيران، وإصدار تذاكر كانت تتم بطريقة تقليدية وتستغرق قرابة ثلاثة أيام عمل على الطالب والموظف المختص في الملحقية، وبتدشين خدمة الربط الإلكتروني مع الخطوط السعودية فلن يتجاوز الحصول على أمر الإركاب، وحجز الرحلة وإصدار التذكرة أكثر من 10 دقائق فقط، مثمناً لإدارة الخطوط السعودية والعاملين في لجنة النقل الجوي جهودهم للخروج بهذا المشروع لحيز التنفيذ.