دعا المتحدث الإعلامي لتعليم المخواة بمنطقة الباحة ناصر بن محمد العمري المرشحات للوظائف التعليمية إلى الدخول وحجز موعد المقابلة الشخصية من خلال رابط المقابلات التالي: http://nt.gta.moe وأوضح العمري، أن المقابلات تبدأ في الأحد ٢٤ /١٠ /١٤٣٩ حتى نهاية دوام الثلاثاء ٢٦ / ١٠ /١٤٣٩، بمبنى الشؤون التعليمية للبنات بمخطط الفيصلية.

"تعليم المخواة" يدعو مرشحات الوظائف التعليمية لحجز موعد للمقابلة الشخصية ياسر العتيبي سبق 2018-07-06 دعا المتحدث الإعلامي لتعليم المخواة بمنطقة الباحة ناصر بن محمد العمري المرشحات للوظائف التعليمية إلى الدخول وحجز موعد المقابلة الشخصية من خلال رابط المقابلات التالي:

http://nt.gta.moe



وأوضح العمري، أن المقابلات تبدأ في الأحد ٢٤ /١٠ /١٤٣٩ حتى نهاية دوام الثلاثاء ٢٦ / ١٠ /١٤٣٩، بمبنى الشؤون التعليمية للبنات بمخطط الفيصلية.

06 يوليو 2018 - 22 شوّال 1439 12:30 AM

"تعليم المخواة" يدعو مرشحات الوظائف التعليمية لحجز موعد للمقابلة الشخصية المقابلات تبدأ يوم الأحد القادم حتى نهاية دوام الثلاثاء بمخطط الفيصلية





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دعا المتحدث الإعلامي لتعليم المخواة بمنطقة الباحة ناصر بن محمد العمري المرشحات للوظائف التعليمية إلى الدخول وحجز موعد المقابلة الشخصية من خلال رابط المقابلات التالي:

http://nt.gta.moe



وأوضح العمري، أن المقابلات تبدأ في الأحد ٢٤ /١٠ /١٤٣٩ حتى نهاية دوام الثلاثاء ٢٦ / ١٠ /١٤٣٩، بمبنى الشؤون التعليمية للبنات بمخطط الفيصلية.