النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

اللجنة الإسلامية للهلال الدولي تثمّن تبرع حكومة خادم الحرمين لمواجهة جائحة كورونا

أكدت أنه ضمن جهود تعزيز المملكة للتضامن الإسلامي

أشادت اللجنة الإسلامية للهلال الدولي ICIC إحدى المؤسسات المتخصصة لمنظمة التعاون الإسلامي، بإعلان حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز حفظه الله، التبرع بمبلغ "20" مليون ريال سعودي، ضمن جهودها الإنسانية المتواصلة لمواجهة جائحة كورونا، لدعم مبادرة منظمة التعاون الإسلامي التي تستهدف العاملين الصحيين وكبار السن في الدول الأعضاء الأقل نموًّا، التي يبلغ عددها 22 دولة بما فيها دولة فلسطين.

وأكّدت أن تبرّع حكومة المملكة يأتي في سياق الجهود المتواصلة التي تبذلها من أجل تعزيز التضامن الإسلامي ونصرة قضايا العالم الإسلامي، وتعزيز دورها وتقوية حضورها على الساحة الدولية وتطوير العمل الإسلامي المشترك في جميع المجالات بين الدول الأعضاء وباقي دول العالم لما فيه خير الأمة الإسلامية.

وتثمن اللجنة في بيانها الذي حصلت "سبق" على نسخةٍ منه عقب إعلان التبرع بإسناد القيام بهذه المهمة العظيمة لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية للخبرة الواسعة التي يتمتّع بها، وأعلنت في ذات السياق عن استعدادها للتعاون معه في هذا الشأن.

وأكّدت اللجنة على ضرورة تضافر جهود جميع الأجهزة والمؤسسات المتخصصة في منظمة التعاون الإسلامي، من أجل الاقتداء بمثل هذه المبادرات العظيمة والفعالة التي تواصل المملكة العربية السعودية القيام بها تجاه تعزيز حياة الإنسان في كل مكان، لمواجهة هذه الجائحة لحماية العالم الإسلامي.

كما عبّرت اللجنة في ختام بيانها عن تقديرها للمملكة العربية السعودية لمواصلة دورها الكبير نحو حماية العالم الإنساني لمواجهة هذه الجائحة، ودعمها المالي لمنظمة الصحة العالمية لمكافحة انتشار فيروس كورونا في بداياته، وتنظيمها للقمة الاستثنائية الافتراضية لقادة مجموعة العشرين برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، لمناقشة سبل المضي قدمًا في تنسيق الجهود العالمية لمكافحة جائحة كورونا والحد من تأثيرها الإنساني والاقتصادي.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
اللجنة الإسلامية للهلال الدولي تثمّن تبرع حكومة خادم الحرمين لمواجهة جائحة كورونا
سبق

أشادت اللجنة الإسلامية للهلال الدولي ICIC إحدى المؤسسات المتخصصة لمنظمة التعاون الإسلامي، بإعلان حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز حفظه الله، التبرع بمبلغ "20" مليون ريال سعودي، ضمن جهودها الإنسانية المتواصلة لمواجهة جائحة كورونا، لدعم مبادرة منظمة التعاون الإسلامي التي تستهدف العاملين الصحيين وكبار السن في الدول الأعضاء الأقل نموًّا، التي يبلغ عددها 22 دولة بما فيها دولة فلسطين.

وأكّدت أن تبرّع حكومة المملكة يأتي في سياق الجهود المتواصلة التي تبذلها من أجل تعزيز التضامن الإسلامي ونصرة قضايا العالم الإسلامي، وتعزيز دورها وتقوية حضورها على الساحة الدولية وتطوير العمل الإسلامي المشترك في جميع المجالات بين الدول الأعضاء وباقي دول العالم لما فيه خير الأمة الإسلامية.

وتثمن اللجنة في بيانها الذي حصلت "سبق" على نسخةٍ منه عقب إعلان التبرع بإسناد القيام بهذه المهمة العظيمة لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية للخبرة الواسعة التي يتمتّع بها، وأعلنت في ذات السياق عن استعدادها للتعاون معه في هذا الشأن.

وأكّدت اللجنة على ضرورة تضافر جهود جميع الأجهزة والمؤسسات المتخصصة في منظمة التعاون الإسلامي، من أجل الاقتداء بمثل هذه المبادرات العظيمة والفعالة التي تواصل المملكة العربية السعودية القيام بها تجاه تعزيز حياة الإنسان في كل مكان، لمواجهة هذه الجائحة لحماية العالم الإسلامي.

كما عبّرت اللجنة في ختام بيانها عن تقديرها للمملكة العربية السعودية لمواصلة دورها الكبير نحو حماية العالم الإنساني لمواجهة هذه الجائحة، ودعمها المالي لمنظمة الصحة العالمية لمكافحة انتشار فيروس كورونا في بداياته، وتنظيمها للقمة الاستثنائية الافتراضية لقادة مجموعة العشرين برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، لمناقشة سبل المضي قدمًا في تنسيق الجهود العالمية لمكافحة جائحة كورونا والحد من تأثيرها الإنساني والاقتصادي.

14 سبتمبر 2021 - 7 صفر 1443
06:30 PM

اللجنة الإسلامية للهلال الدولي تثمّن تبرع حكومة خادم الحرمين لمواجهة جائحة كورونا

أكدت أنه ضمن جهود تعزيز المملكة للتضامن الإسلامي

A A A
فهد العتيبي - الرياض
1
299

أشادت اللجنة الإسلامية للهلال الدولي ICIC إحدى المؤسسات المتخصصة لمنظمة التعاون الإسلامي، بإعلان حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز حفظه الله، التبرع بمبلغ "20" مليون ريال سعودي، ضمن جهودها الإنسانية المتواصلة لمواجهة جائحة كورونا، لدعم مبادرة منظمة التعاون الإسلامي التي تستهدف العاملين الصحيين وكبار السن في الدول الأعضاء الأقل نموًّا، التي يبلغ عددها 22 دولة بما فيها دولة فلسطين.

وأكّدت أن تبرّع حكومة المملكة يأتي في سياق الجهود المتواصلة التي تبذلها من أجل تعزيز التضامن الإسلامي ونصرة قضايا العالم الإسلامي، وتعزيز دورها وتقوية حضورها على الساحة الدولية وتطوير العمل الإسلامي المشترك في جميع المجالات بين الدول الأعضاء وباقي دول العالم لما فيه خير الأمة الإسلامية.

وتثمن اللجنة في بيانها الذي حصلت "سبق" على نسخةٍ منه عقب إعلان التبرع بإسناد القيام بهذه المهمة العظيمة لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية للخبرة الواسعة التي يتمتّع بها، وأعلنت في ذات السياق عن استعدادها للتعاون معه في هذا الشأن.

وأكّدت اللجنة على ضرورة تضافر جهود جميع الأجهزة والمؤسسات المتخصصة في منظمة التعاون الإسلامي، من أجل الاقتداء بمثل هذه المبادرات العظيمة والفعالة التي تواصل المملكة العربية السعودية القيام بها تجاه تعزيز حياة الإنسان في كل مكان، لمواجهة هذه الجائحة لحماية العالم الإسلامي.

كما عبّرت اللجنة في ختام بيانها عن تقديرها للمملكة العربية السعودية لمواصلة دورها الكبير نحو حماية العالم الإنساني لمواجهة هذه الجائحة، ودعمها المالي لمنظمة الصحة العالمية لمكافحة انتشار فيروس كورونا في بداياته، وتنظيمها للقمة الاستثنائية الافتراضية لقادة مجموعة العشرين برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، لمناقشة سبل المضي قدمًا في تنسيق الجهود العالمية لمكافحة جائحة كورونا والحد من تأثيرها الإنساني والاقتصادي.

اعلان

بالأرقام

201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
10,660
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
13,633
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
14,842
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
34,008

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

وعاد المدير..!!

وعاد المدير..!!

ساير المنيعي
كيف تسيطر على حياتك؟

كيف تسيطر على حياتك؟

مها عبدالله الحقباني
الوطن.. هو لنا ونحن له!!

الوطن.. هو لنا ونحن له!!

عبدالمحسن الحارثي
كل شيء مراقَب..!!

كل شيء مراقَب..!!

محمد الصيعري
مكافحة الفساد.. حان دورك!!

مكافحة الفساد.. حان دورك!!

بندر مغرم الشهري
"ثار" تخطو نحو التنمية والازدهار

"ثار" تخطو نحو التنمية والازدهار

علي آل شرمة
التطوُّع الممنوع

التطوُّع الممنوع

عبدالغني الشيخ
الفاشلون ينكرون نجاح الآخرين!

الفاشلون ينكرون نجاح الآخرين!

صالح مطر الغامدي
هل أنتِ مؤدلجة؟

هل أنتِ مؤدلجة؟

مها الجبر
مصدر مسؤول

مصدر مسؤول

بدر الغامدي
عيب عليك.. أنت كبير!

عيب عليك.. أنت كبير!

مها عبدالله الحقباني
الحوثي.. خطوات نحو الهاوية

الحوثي.. خطوات نحو الهاوية

بندر مغرم الشهري

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة