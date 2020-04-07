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ارتفاع عدد الوفيات بفيروس كورونا في أستراليا إلى 45 حالة وفاة

وصل عدد الإصابات إلى 5844 إصابة ونيو ساوث ويلز أكثر تضررًا

ارتفع عدد الوفيات بفيروس كورونا في أستراليا إلى 45 حالة، بعد تسجيل حالة وفاة في ولاية فيكتوريا، وحالتين في ولاية نيو ساوث ويلز؛ أما ولاية جنوب أستراليا فقد سجلت أول حالة وفاة جراء الإصابة بالفيروس.

أما بالنسبة لعدد الإصابات في أستراليا؛ فقد وصل إلى 5844 حالة إصابة، وما زالت ولاية نيو ساوث ويلز أكثرَ الولايات تضررًا؛ حيث سجلت 2686 حالة إصابة مؤكدة و21 حالة وفاة منذ تفشي الوباء.

فيروس كورونا الجديد أستراليا

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ارتفاع عدد الوفيات بفيروس كورونا في أستراليا إلى 45 حالة وفاة
سبق

ارتفع عدد الوفيات بفيروس كورونا في أستراليا إلى 45 حالة، بعد تسجيل حالة وفاة في ولاية فيكتوريا، وحالتين في ولاية نيو ساوث ويلز؛ أما ولاية جنوب أستراليا فقد سجلت أول حالة وفاة جراء الإصابة بالفيروس.

أما بالنسبة لعدد الإصابات في أستراليا؛ فقد وصل إلى 5844 حالة إصابة، وما زالت ولاية نيو ساوث ويلز أكثرَ الولايات تضررًا؛ حيث سجلت 2686 حالة إصابة مؤكدة و21 حالة وفاة منذ تفشي الوباء.

07 إبريل 2020 - 14 شعبان 1441
08:39 AM

ارتفاع عدد الوفيات بفيروس كورونا في أستراليا إلى 45 حالة وفاة

وصل عدد الإصابات إلى 5844 إصابة ونيو ساوث ويلز أكثر تضررًا

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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ارتفع عدد الوفيات بفيروس كورونا في أستراليا إلى 45 حالة، بعد تسجيل حالة وفاة في ولاية فيكتوريا، وحالتين في ولاية نيو ساوث ويلز؛ أما ولاية جنوب أستراليا فقد سجلت أول حالة وفاة جراء الإصابة بالفيروس.

أما بالنسبة لعدد الإصابات في أستراليا؛ فقد وصل إلى 5844 حالة إصابة، وما زالت ولاية نيو ساوث ويلز أكثرَ الولايات تضررًا؛ حيث سجلت 2686 حالة إصابة مؤكدة و21 حالة وفاة منذ تفشي الوباء.

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