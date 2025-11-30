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"ضيوف الرحمن" ينظم اللقاء الأول لتطوير تجربة القدوم والمغادرة

بالشراكة مع وزارة الداخلية بمشاركة 9 جهات حكومية

نظم برنامج خدمة ضيوف الرحمن (أحد برامج تحقيق رؤية المملكة 2030) في الرياض اليوم اللقاء الأول لتطوير تجربة القدوم والمغادرة لضيوف الرحمن بالشراكة مع وزارة الداخلية بالتعاون مع تسع جهات حكومية في منظومة خدمة ضيوف الرحمن مرتبطة أدوارها برحلة الحاج والمعتمر في القدوم والمغادرة.

وأكد الرئيس التنفيذي للبرنامج المهندس عبدالرحمن بن فاروق عداس أن "الهدف الرئيس من الورشة التكامل بين الجهات ذات العلاقة لخلق تجربة تحولية برحلة الضيف في القدوم والمغادرة بمشاركة القطاع الخاص وغير الربحي، وتأتي هذه الخطوة إكمالاً لجهود برنامج خدمة ضيوف الرحمن في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 من خلال عدة مبادرات تسهم في تطوير تجربة ضيوف الرحمن".

وشدد الرئيس التنفيذي لبرنامج خدمة ضيف الرحمن على أن مبادرة طريق مكة بقيادة وزارة الداخلية تحتل أولوية قصوى لدى البرنامج، عقب أن أثبتت نجاحها في المرحلة الأول، إذ خدمت أكثر من 274 ألفًا من ضيوف الرحمن قدموا من خمس دول، وذلك بإنهاء جميع إجراءات دخول المملكة في مطارات دولهم.

ووجه المهندس عداس شكره إلى شركاء البرنامج في وزارات: الداخلية، الخارجية، الحج والعمرة، الصحة، السياحة ورئاسة أمن الدولة، والهيئة العامة للطيران المدني وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك والهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا) والبريد السعودي.

من جانبه أوضح مدير عام الجوازات الفريق سليمان بن عبدالعزيز اليحيى أن "هذه الورشة هي انطلاق لعمل جماعي وجهود موحدة بين وزارة الداخلية وبرنامج خدمة ضيوف الرحمن وممثلي الجهات الحكومية ذات العلاقة لخلق تجربة تحولية في تجربة ضيوف الرحمن بمحطات القدوم والمغادرة، والتي تسهم في رفع مستوى رضا ضيوف الرحمن وتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 بتيسير استضافة المزيد من ضيوف الرحمن وتسهيل الوصول إلى الحرمين الشريفين وتقديم خدمات ذات الجودة العالية".

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"ضيوف الرحمن" ينظم اللقاء الأول لتطوير تجربة القدوم والمغادرة
سبق

نظم برنامج خدمة ضيوف الرحمن (أحد برامج تحقيق رؤية المملكة 2030) في الرياض اليوم اللقاء الأول لتطوير تجربة القدوم والمغادرة لضيوف الرحمن بالشراكة مع وزارة الداخلية بالتعاون مع تسع جهات حكومية في منظومة خدمة ضيوف الرحمن مرتبطة أدوارها برحلة الحاج والمعتمر في القدوم والمغادرة.

وأكد الرئيس التنفيذي للبرنامج المهندس عبدالرحمن بن فاروق عداس أن "الهدف الرئيس من الورشة التكامل بين الجهات ذات العلاقة لخلق تجربة تحولية برحلة الضيف في القدوم والمغادرة بمشاركة القطاع الخاص وغير الربحي، وتأتي هذه الخطوة إكمالاً لجهود برنامج خدمة ضيوف الرحمن في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 من خلال عدة مبادرات تسهم في تطوير تجربة ضيوف الرحمن".

وشدد الرئيس التنفيذي لبرنامج خدمة ضيف الرحمن على أن مبادرة طريق مكة بقيادة وزارة الداخلية تحتل أولوية قصوى لدى البرنامج، عقب أن أثبتت نجاحها في المرحلة الأول، إذ خدمت أكثر من 274 ألفًا من ضيوف الرحمن قدموا من خمس دول، وذلك بإنهاء جميع إجراءات دخول المملكة في مطارات دولهم.

ووجه المهندس عداس شكره إلى شركاء البرنامج في وزارات: الداخلية، الخارجية، الحج والعمرة، الصحة، السياحة ورئاسة أمن الدولة، والهيئة العامة للطيران المدني وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك والهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا) والبريد السعودي.

من جانبه أوضح مدير عام الجوازات الفريق سليمان بن عبدالعزيز اليحيى أن "هذه الورشة هي انطلاق لعمل جماعي وجهود موحدة بين وزارة الداخلية وبرنامج خدمة ضيوف الرحمن وممثلي الجهات الحكومية ذات العلاقة لخلق تجربة تحولية في تجربة ضيوف الرحمن بمحطات القدوم والمغادرة، والتي تسهم في رفع مستوى رضا ضيوف الرحمن وتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 بتيسير استضافة المزيد من ضيوف الرحمن وتسهيل الوصول إلى الحرمين الشريفين وتقديم خدمات ذات الجودة العالية".

30 نوفمبر 2021 - 25 ربيع الآخر 1443
05:38 PM
اخر تعديل
30 نوفمبر 2021 - 25 ربيع الآخر 1443
08:06 PM

"ضيوف الرحمن" ينظم اللقاء الأول لتطوير تجربة القدوم والمغادرة

بالشراكة مع وزارة الداخلية بمشاركة 9 جهات حكومية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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نظم برنامج خدمة ضيوف الرحمن (أحد برامج تحقيق رؤية المملكة 2030) في الرياض اليوم اللقاء الأول لتطوير تجربة القدوم والمغادرة لضيوف الرحمن بالشراكة مع وزارة الداخلية بالتعاون مع تسع جهات حكومية في منظومة خدمة ضيوف الرحمن مرتبطة أدوارها برحلة الحاج والمعتمر في القدوم والمغادرة.

وأكد الرئيس التنفيذي للبرنامج المهندس عبدالرحمن بن فاروق عداس أن "الهدف الرئيس من الورشة التكامل بين الجهات ذات العلاقة لخلق تجربة تحولية برحلة الضيف في القدوم والمغادرة بمشاركة القطاع الخاص وغير الربحي، وتأتي هذه الخطوة إكمالاً لجهود برنامج خدمة ضيوف الرحمن في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 من خلال عدة مبادرات تسهم في تطوير تجربة ضيوف الرحمن".

وشدد الرئيس التنفيذي لبرنامج خدمة ضيف الرحمن على أن مبادرة طريق مكة بقيادة وزارة الداخلية تحتل أولوية قصوى لدى البرنامج، عقب أن أثبتت نجاحها في المرحلة الأول، إذ خدمت أكثر من 274 ألفًا من ضيوف الرحمن قدموا من خمس دول، وذلك بإنهاء جميع إجراءات دخول المملكة في مطارات دولهم.

ووجه المهندس عداس شكره إلى شركاء البرنامج في وزارات: الداخلية، الخارجية، الحج والعمرة، الصحة، السياحة ورئاسة أمن الدولة، والهيئة العامة للطيران المدني وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك والهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا) والبريد السعودي.

من جانبه أوضح مدير عام الجوازات الفريق سليمان بن عبدالعزيز اليحيى أن "هذه الورشة هي انطلاق لعمل جماعي وجهود موحدة بين وزارة الداخلية وبرنامج خدمة ضيوف الرحمن وممثلي الجهات الحكومية ذات العلاقة لخلق تجربة تحولية في تجربة ضيوف الرحمن بمحطات القدوم والمغادرة، والتي تسهم في رفع مستوى رضا ضيوف الرحمن وتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 بتيسير استضافة المزيد من ضيوف الرحمن وتسهيل الوصول إلى الحرمين الشريفين وتقديم خدمات ذات الجودة العالية".

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