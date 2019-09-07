اكتشف الباحثون في مجال الأمن السيبراني، فيروسًا جديدًا، أطلقوا عليه اسم "جوكر" مختبئًا في 24 تطبيقًا مستخدمًا Google Play؛ حيث بلغ عدد البرامج المصابة 472 ألفًا. الفيروس من نوع Trojan "حصان طروادة" مصمم لنشر البرامج الضارة في الأجهزة المصابة. وبحسب "روسيا اليوم" فإن هذا الفيروس يجمع المعلومات عن الجهاز الضحية ويستنسخ قائمة الاتصالات ونصوص المراسلات، ثم يرسلها مشفرة إلى خوادم المجرمين، إضافة لهذا يقوم هذا الفيروس بوظيفة "الناقر" (يحاكي عمل المستخدم في مواقع الإعلانات) و"يضيف" المستخدم إلى مواقع خدمية متميزة باستخدام شيفرة الرسائل القصيرة. يستهدف هذا البرنامج الخطير المستخدمين في بلدان معينة: لذلك، يقوم تلقائيًّا بمقارنة رمز الهاتف المحمول للضحية مع "قائمة" خاصة؛ مثل الولايات المتحدة الأمريكية وأستراليا وبريطانيا وفرنسا وألمانيا والهند. وحذفت Google بالفعل جميع التطبيقات المصابة من مخزن التطبيقات الرسمي.

"جوكر".. فيروس خطير يسرق مراسلات مئات الآلاف ويختبئ في 24 تطبيقًا صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2019-09-07 اكتشف الباحثون في مجال الأمن السيبراني، فيروسًا جديدًا، أطلقوا عليه اسم "جوكر" مختبئًا في 24 تطبيقًا مستخدمًا Google Play؛ حيث بلغ عدد البرامج المصابة 472 ألفًا.



الفيروس من نوع Trojan "حصان طروادة" مصمم لنشر البرامج الضارة في الأجهزة المصابة.



وبحسب "روسيا اليوم" فإن هذا الفيروس يجمع المعلومات عن الجهاز الضحية ويستنسخ قائمة الاتصالات ونصوص المراسلات، ثم يرسلها مشفرة إلى خوادم المجرمين، إضافة لهذا يقوم هذا الفيروس بوظيفة "الناقر" (يحاكي عمل المستخدم في مواقع الإعلانات) و"يضيف" المستخدم إلى مواقع خدمية متميزة باستخدام شيفرة الرسائل القصيرة.



يستهدف هذا البرنامج الخطير المستخدمين في بلدان معينة: لذلك، يقوم تلقائيًّا بمقارنة رمز الهاتف المحمول للضحية مع "قائمة" خاصة؛ مثل الولايات المتحدة الأمريكية وأستراليا وبريطانيا وفرنسا وألمانيا والهند.



وحذفت Google بالفعل جميع التطبيقات المصابة من مخزن التطبيقات الرسمي.

07 سبتمبر 2019 - 8 محرّم 1441 12:09 PM

"جوكر".. فيروس خطير يسرق مراسلات مئات الآلاف ويختبئ في 24 تطبيقًا يستهدف مستخدمي "أندرويد" ببلدان معينة ويستنسخ قائمة اتصالات ضحاياه





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اكتشف الباحثون في مجال الأمن السيبراني، فيروسًا جديدًا، أطلقوا عليه اسم "جوكر" مختبئًا في 24 تطبيقًا مستخدمًا Google Play؛ حيث بلغ عدد البرامج المصابة 472 ألفًا.



الفيروس من نوع Trojan "حصان طروادة" مصمم لنشر البرامج الضارة في الأجهزة المصابة.



وبحسب "روسيا اليوم" فإن هذا الفيروس يجمع المعلومات عن الجهاز الضحية ويستنسخ قائمة الاتصالات ونصوص المراسلات، ثم يرسلها مشفرة إلى خوادم المجرمين، إضافة لهذا يقوم هذا الفيروس بوظيفة "الناقر" (يحاكي عمل المستخدم في مواقع الإعلانات) و"يضيف" المستخدم إلى مواقع خدمية متميزة باستخدام شيفرة الرسائل القصيرة.



يستهدف هذا البرنامج الخطير المستخدمين في بلدان معينة: لذلك، يقوم تلقائيًّا بمقارنة رمز الهاتف المحمول للضحية مع "قائمة" خاصة؛ مثل الولايات المتحدة الأمريكية وأستراليا وبريطانيا وفرنسا وألمانيا والهند.



وحذفت Google بالفعل جميع التطبيقات المصابة من مخزن التطبيقات الرسمي.