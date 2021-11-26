النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

وكيل الشؤون الدينية الإندونيسي: قطار الحرمين بصمة خير وعطاء للسعودية

قال إنه يحقق الراحة للمعتمر والزائر وأشاد بالتعاون بين البلدين

أكد وكيل وزارة الشؤون الدينية للشؤون الإسلامية والأوقاف بجمهورية إندونيسيا السيد قمر الدين أمين، أن ما قدمته المملكة للإسلام والمسلمين بالعالم خلال عقود من الزمان هو عمل جبار وغير مسبوق، مبينًا أن الحرمين الشريفين والمشاعر المقدسة شهدت مشروعات ضخمة غيرت خريطتها، وجعلتها تحفة معمارية تقدم خدماتها وفق أعلى المعايير.

جاء ذلك في تصريح صحفي له خلال زيارته الحالية للمملكة، ضمن الوفد الرسمي المرافق لوزير الشؤون الدينية الإندونيسي الذي يزور المملكة حاليًا، تلبية لدعوة وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ.

وأوضح "قمر الدين" أن المملكة في هذا العهد الزاهر عهد خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين ــ حفظهما الله ــ تتبوأ مكانة سامية بين كبريات الدول بما قدمته من أعمال ورؤى حكيمة في التطوير والبناء وتوظيف التقنية لخدمة الناس، مبينًا أنه خلال زيارته الحالية انبهر من التغيير السريع التي شهدته، والتطور في مختلف المجالات.

وأشاد بمشروع قطار الحرمين السريع الذي وصفه بأنه بصمة خير تحقق الراحة للمعتمر والزائر، وتضاف للجهود الكبيرة التي تتشرف المملكة بتقديمها لضيوف الرحمن، وهي محل تقدير من كل منصف في العالم.

وعن التعاون مع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالمملكة، أكد "قمر الدين" حرص بلاده على الاستفادة من تجربة المملكة ــ ممثلة بوزارة الشؤون الإسلامية ــ في خدمة بيوت الله ومنسوبيها، ونشر الدعوة وفق منهج الوسطية والاعتدال، والتصدي للجماعات التي تحاول استغلال الإسلام للسياسة.

ووصف التعاون بين البلدين الشقيقين بالمهم والمفيد، والذي سينعكس على مخرجات العمل الإسلامي.

واختتم وكيل وزارة الشؤون الدينية للشؤون الإسلامية والأوقاف بجمهورية إندونيسيا تصريحه بالشكر والتقدير لحكومة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين؛ على عنايتهم ودعمهم المستمر لكل عمل يُسهم في نشر الخير والسلام بالعالم، سائلاً الله أن يديم على المملكة وإندونيسيا نعمة الأمن والأمان والصحة، وأن يصرف عنها الوباء وعن جميع بلاد العالم.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
وكيل الشؤون الدينية الإندونيسي: قطار الحرمين بصمة خير وعطاء للسعودية
سبق

أكد وكيل وزارة الشؤون الدينية للشؤون الإسلامية والأوقاف بجمهورية إندونيسيا السيد قمر الدين أمين، أن ما قدمته المملكة للإسلام والمسلمين بالعالم خلال عقود من الزمان هو عمل جبار وغير مسبوق، مبينًا أن الحرمين الشريفين والمشاعر المقدسة شهدت مشروعات ضخمة غيرت خريطتها، وجعلتها تحفة معمارية تقدم خدماتها وفق أعلى المعايير.

جاء ذلك في تصريح صحفي له خلال زيارته الحالية للمملكة، ضمن الوفد الرسمي المرافق لوزير الشؤون الدينية الإندونيسي الذي يزور المملكة حاليًا، تلبية لدعوة وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ.

وأوضح "قمر الدين" أن المملكة في هذا العهد الزاهر عهد خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين ــ حفظهما الله ــ تتبوأ مكانة سامية بين كبريات الدول بما قدمته من أعمال ورؤى حكيمة في التطوير والبناء وتوظيف التقنية لخدمة الناس، مبينًا أنه خلال زيارته الحالية انبهر من التغيير السريع التي شهدته، والتطور في مختلف المجالات.

وأشاد بمشروع قطار الحرمين السريع الذي وصفه بأنه بصمة خير تحقق الراحة للمعتمر والزائر، وتضاف للجهود الكبيرة التي تتشرف المملكة بتقديمها لضيوف الرحمن، وهي محل تقدير من كل منصف في العالم.

وعن التعاون مع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالمملكة، أكد "قمر الدين" حرص بلاده على الاستفادة من تجربة المملكة ــ ممثلة بوزارة الشؤون الإسلامية ــ في خدمة بيوت الله ومنسوبيها، ونشر الدعوة وفق منهج الوسطية والاعتدال، والتصدي للجماعات التي تحاول استغلال الإسلام للسياسة.

ووصف التعاون بين البلدين الشقيقين بالمهم والمفيد، والذي سينعكس على مخرجات العمل الإسلامي.

واختتم وكيل وزارة الشؤون الدينية للشؤون الإسلامية والأوقاف بجمهورية إندونيسيا تصريحه بالشكر والتقدير لحكومة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين؛ على عنايتهم ودعمهم المستمر لكل عمل يُسهم في نشر الخير والسلام بالعالم، سائلاً الله أن يديم على المملكة وإندونيسيا نعمة الأمن والأمان والصحة، وأن يصرف عنها الوباء وعن جميع بلاد العالم.

26 نوفمبر 2021 - 21 ربيع الآخر 1443
01:49 AM

وكيل الشؤون الدينية الإندونيسي: قطار الحرمين بصمة خير وعطاء للسعودية

قال إنه يحقق الراحة للمعتمر والزائر وأشاد بالتعاون بين البلدين

A A A
عبدالله العنزي - الرياض
1
282

أكد وكيل وزارة الشؤون الدينية للشؤون الإسلامية والأوقاف بجمهورية إندونيسيا السيد قمر الدين أمين، أن ما قدمته المملكة للإسلام والمسلمين بالعالم خلال عقود من الزمان هو عمل جبار وغير مسبوق، مبينًا أن الحرمين الشريفين والمشاعر المقدسة شهدت مشروعات ضخمة غيرت خريطتها، وجعلتها تحفة معمارية تقدم خدماتها وفق أعلى المعايير.

جاء ذلك في تصريح صحفي له خلال زيارته الحالية للمملكة، ضمن الوفد الرسمي المرافق لوزير الشؤون الدينية الإندونيسي الذي يزور المملكة حاليًا، تلبية لدعوة وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ.

وأوضح "قمر الدين" أن المملكة في هذا العهد الزاهر عهد خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين ــ حفظهما الله ــ تتبوأ مكانة سامية بين كبريات الدول بما قدمته من أعمال ورؤى حكيمة في التطوير والبناء وتوظيف التقنية لخدمة الناس، مبينًا أنه خلال زيارته الحالية انبهر من التغيير السريع التي شهدته، والتطور في مختلف المجالات.

وأشاد بمشروع قطار الحرمين السريع الذي وصفه بأنه بصمة خير تحقق الراحة للمعتمر والزائر، وتضاف للجهود الكبيرة التي تتشرف المملكة بتقديمها لضيوف الرحمن، وهي محل تقدير من كل منصف في العالم.

وعن التعاون مع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالمملكة، أكد "قمر الدين" حرص بلاده على الاستفادة من تجربة المملكة ــ ممثلة بوزارة الشؤون الإسلامية ــ في خدمة بيوت الله ومنسوبيها، ونشر الدعوة وفق منهج الوسطية والاعتدال، والتصدي للجماعات التي تحاول استغلال الإسلام للسياسة.

ووصف التعاون بين البلدين الشقيقين بالمهم والمفيد، والذي سينعكس على مخرجات العمل الإسلامي.

واختتم وكيل وزارة الشؤون الدينية للشؤون الإسلامية والأوقاف بجمهورية إندونيسيا تصريحه بالشكر والتقدير لحكومة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين؛ على عنايتهم ودعمهم المستمر لكل عمل يُسهم في نشر الخير والسلام بالعالم، سائلاً الله أن يديم على المملكة وإندونيسيا نعمة الأمن والأمان والصحة، وأن يصرف عنها الوباء وعن جميع بلاد العالم.

اعلان

بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
12,853
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
12,358
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,240
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,280

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

"أوكساچون" واقتصاد المعرفة

"أوكساچون" واقتصاد المعرفة

ماجد آل حسنه
الموهوبون والطريق الأسهل للشهرة!!

الموهوبون والطريق الأسهل للشهرة!!

ماجد الحربي
أسود وغزلان في شوارع الرياض!!

أسود وغزلان في شوارع الرياض!!

بندر مغرم الشهري
العلاج من خلال الرياضة

العلاج من خلال الرياضة

عبدالرحمن المرشد
أوكساچون"... درة الصناعة في العصر الحديث

أوكساچون"... درة الصناعة في العصر الحديث

علي آل شرمة
اعتبر زميلتك في العمل أختك

اعتبر زميلتك في العمل أختك

حسن آل عمير
الرفض بمنطق

الرفض بمنطق

مها الجبر
إجازة مطولة.. وماذا بعد؟

إجازة مطولة.. وماذا بعد؟

ماجد الحربي
ريادة سعودية في الاهتمام بقضايا البيئة

ريادة سعودية في الاهتمام بقضايا البيئة

ماجد آل حسنه
الحكمة في زمن الذكاء الاصطناعي

الحكمة في زمن الذكاء الاصطناعي

عبدالغني الشيخ
مواعيد المستشفيات وكبار السن.. حلول بديلة؟

مواعيد المستشفيات وكبار السن.. حلول بديلة؟

عبدالرحمن المرشد
العقول الشابة وبناء الوطن

العقول الشابة وبناء الوطن

عبدالمحسن الحارثي

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة