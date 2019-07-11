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شاهد امرأة تسافر بالطائرة لأول مرة.. ارتكبت خطأ قاتلًا

في مطار إسطنبول الجديد

لأول مرة في حياتها، تسافر هذه المرأة بالطائرة حسب صحيفة "الديلي ميل" البريطانية؛ لذلك ارتكبت خطأ قاتلًا، كان يمكن أن يهدد حياتها وسلامتها؛ لولا تدخل موظفي المطار في الوقت المناسب.

والفيديو الذي بثته الصحيفة، التقطته كاميرات المراقبة في مطار إسطنبول الجديد.

ويُظهر الشريطُ المرأةَ وهي تقف أمام مكتب إنهاء إجراءات الدخول، وفجأة تخطو فوق المكان المخصص للحقائب، وتقف لحظة أمام سير نقل الحقائب، وتنظر في حيرة حيث لا تشاهد سوى حقائب؛ لكنها بكل ثقة تضع قدميها فوق السير، ليسحبها وتسقط على ظهرها.

وتقول الصحيفة: ظنت المرأة أن هذا السير هو الذي سيأخذها إلى الطائرة.

وتضيف الصحيفة: حدث كل هذا أمام الجميع وأصابهم بالدهشة؛ خاصة موظفي المطار، الذين سارعوا بإيقاف سير نقل الحقائب، والاطمئنان على المرأة التي لم تصب بأي جروح.

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شاهد امرأة تسافر بالطائرة لأول مرة.. ارتكبت خطأ قاتلًا
سبق

لأول مرة في حياتها، تسافر هذه المرأة بالطائرة حسب صحيفة "الديلي ميل" البريطانية؛ لذلك ارتكبت خطأ قاتلًا، كان يمكن أن يهدد حياتها وسلامتها؛ لولا تدخل موظفي المطار في الوقت المناسب.

والفيديو الذي بثته الصحيفة، التقطته كاميرات المراقبة في مطار إسطنبول الجديد.

ويُظهر الشريطُ المرأةَ وهي تقف أمام مكتب إنهاء إجراءات الدخول، وفجأة تخطو فوق المكان المخصص للحقائب، وتقف لحظة أمام سير نقل الحقائب، وتنظر في حيرة حيث لا تشاهد سوى حقائب؛ لكنها بكل ثقة تضع قدميها فوق السير، ليسحبها وتسقط على ظهرها.

وتقول الصحيفة: ظنت المرأة أن هذا السير هو الذي سيأخذها إلى الطائرة.

وتضيف الصحيفة: حدث كل هذا أمام الجميع وأصابهم بالدهشة؛ خاصة موظفي المطار، الذين سارعوا بإيقاف سير نقل الحقائب، والاطمئنان على المرأة التي لم تصب بأي جروح.

11 يوليو 2019 - 8 ذو القعدة 1440
10:55 AM

شاهد امرأة تسافر بالطائرة لأول مرة.. ارتكبت خطأ قاتلًا

في مطار إسطنبول الجديد

A A A
أيمن حسن - الرياض
12
49,239

لأول مرة في حياتها، تسافر هذه المرأة بالطائرة حسب صحيفة "الديلي ميل" البريطانية؛ لذلك ارتكبت خطأ قاتلًا، كان يمكن أن يهدد حياتها وسلامتها؛ لولا تدخل موظفي المطار في الوقت المناسب.

والفيديو الذي بثته الصحيفة، التقطته كاميرات المراقبة في مطار إسطنبول الجديد.

ويُظهر الشريطُ المرأةَ وهي تقف أمام مكتب إنهاء إجراءات الدخول، وفجأة تخطو فوق المكان المخصص للحقائب، وتقف لحظة أمام سير نقل الحقائب، وتنظر في حيرة حيث لا تشاهد سوى حقائب؛ لكنها بكل ثقة تضع قدميها فوق السير، ليسحبها وتسقط على ظهرها.

وتقول الصحيفة: ظنت المرأة أن هذا السير هو الذي سيأخذها إلى الطائرة.

وتضيف الصحيفة: حدث كل هذا أمام الجميع وأصابهم بالدهشة؛ خاصة موظفي المطار، الذين سارعوا بإيقاف سير نقل الحقائب، والاطمئنان على المرأة التي لم تصب بأي جروح.

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