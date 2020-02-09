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سنقلب عليه العراق جحيماً.. "الصدر" يحذر "علاوي" من توزيع وزارات على الميليشيات

أكد أنه لن يكون جزءاً من الحكومة

هدّد كاظم العيساوي القيادي في تيار الزعيم الصدري مقتدى الصدر رئيس الوزراء العراقي المكلف محمد علاوي، اليوم (الأحد) بإسقاطه خلال ثلاثة أيام في حال أقدم على توزير أشخاص ينتمون لجهات سياسية، خصوصاً من الميليشيات الشيعية.

وقال "العيساوي" المستشار الأمني لـ"الصدر" في لقاء مع إعلاميين: "إذا سمع مقتدى الصدر أن علاوي أعطى لجهة، بالذات الفصائل الشيعية، وزارة، فسيقلب عليه العراق جحيماً ويسقطه في ثلاثة أيام"، وفقاً لـ"فرانس 24".

وأكد أن التيار الصدري لن يكون جزءاً من الحكومة العتيدة بأي شكل من الأشكال.

وحذّر "العيساوي" من عرقلة ولادة حكومة "علاوي"، مهدداً بأنه "إذا حدث ضغط ولم تتم الموافقة على حكومته، فسنطوّق المنطقة الخضراء"، حيث تقع مقرّات حكومية ودبلوماسية رئيسية.

وأيَّد "الصدر" تكليف "علاوي" رغم رفض المتظاهرين تسميته باعتبار أنّه مقرب من النخبة الحاكمة، وتسبّب موقفه في شرخ في الحركة الاحتجاجية التي دعمها منذ بدايتها.

مقتدى الصدر

الرئيسية/ أخبار العالم

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سنقلب عليه العراق جحيماً.. "الصدر" يحذر "علاوي" من توزيع وزارات على الميليشيات
سبق

هدّد كاظم العيساوي القيادي في تيار الزعيم الصدري مقتدى الصدر رئيس الوزراء العراقي المكلف محمد علاوي، اليوم (الأحد) بإسقاطه خلال ثلاثة أيام في حال أقدم على توزير أشخاص ينتمون لجهات سياسية، خصوصاً من الميليشيات الشيعية.

وقال "العيساوي" المستشار الأمني لـ"الصدر" في لقاء مع إعلاميين: "إذا سمع مقتدى الصدر أن علاوي أعطى لجهة، بالذات الفصائل الشيعية، وزارة، فسيقلب عليه العراق جحيماً ويسقطه في ثلاثة أيام"، وفقاً لـ"فرانس 24".

وأكد أن التيار الصدري لن يكون جزءاً من الحكومة العتيدة بأي شكل من الأشكال.

وحذّر "العيساوي" من عرقلة ولادة حكومة "علاوي"، مهدداً بأنه "إذا حدث ضغط ولم تتم الموافقة على حكومته، فسنطوّق المنطقة الخضراء"، حيث تقع مقرّات حكومية ودبلوماسية رئيسية.

وأيَّد "الصدر" تكليف "علاوي" رغم رفض المتظاهرين تسميته باعتبار أنّه مقرب من النخبة الحاكمة، وتسبّب موقفه في شرخ في الحركة الاحتجاجية التي دعمها منذ بدايتها.

09 فبراير 2020 - 15 جمادى الآخر 1441
08:25 PM

سنقلب عليه العراق جحيماً.. "الصدر" يحذر "علاوي" من توزيع وزارات على الميليشيات

أكد أنه لن يكون جزءاً من الحكومة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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هدّد كاظم العيساوي القيادي في تيار الزعيم الصدري مقتدى الصدر رئيس الوزراء العراقي المكلف محمد علاوي، اليوم (الأحد) بإسقاطه خلال ثلاثة أيام في حال أقدم على توزير أشخاص ينتمون لجهات سياسية، خصوصاً من الميليشيات الشيعية.

وقال "العيساوي" المستشار الأمني لـ"الصدر" في لقاء مع إعلاميين: "إذا سمع مقتدى الصدر أن علاوي أعطى لجهة، بالذات الفصائل الشيعية، وزارة، فسيقلب عليه العراق جحيماً ويسقطه في ثلاثة أيام"، وفقاً لـ"فرانس 24".

وأكد أن التيار الصدري لن يكون جزءاً من الحكومة العتيدة بأي شكل من الأشكال.

وحذّر "العيساوي" من عرقلة ولادة حكومة "علاوي"، مهدداً بأنه "إذا حدث ضغط ولم تتم الموافقة على حكومته، فسنطوّق المنطقة الخضراء"، حيث تقع مقرّات حكومية ودبلوماسية رئيسية.

وأيَّد "الصدر" تكليف "علاوي" رغم رفض المتظاهرين تسميته باعتبار أنّه مقرب من النخبة الحاكمة، وتسبّب موقفه في شرخ في الحركة الاحتجاجية التي دعمها منذ بدايتها.

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