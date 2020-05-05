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"الصحة" : تسجيل 1595 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. والإجمالي يرتفع إلى 30251

في البوسنة.. برنامج الملك سلمان يوزع ألف سلة غذائية خلال 3 أيام

استفاد من هذه المساعدات 6  آلاف شخص من الفقراء والمحتاجين

شهدت الأيام الثلاثة الماضية توزيع قرابة ألف سلة غذائية استفاد منها ما يزيد عن ستة آلاف شخص من الفقراء والمحتاجين في البوسنة والهرسك.

جاء وفق الإجراءات الاحترازية التي تعمل وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد على تنفيذها وبمنظومة متكاملة لتحقيق أهداف البرنامج وشمولية المستفيدين منه.

وتتواصل عملية توزيع السلال الغذائية ضمن مشروع خادم الحرمين الشریفین الملك سلمان بن عبدالعزیز آل سعود لتفطير الصائمين لعام 1441ھـ في البوسنة والهرسك من خلال مركز الملك فهد الثقافي في سراییفو لتشمل مناطق مختلفة.

ومن هذه المناطق مدینة موستار الجنوبية وما يجاورها من القرى، ومناطق متفرقة من شرق البوسنة مثل رودو، وغوراجدي، وزفورنیك وسریبرینیتسا بالإضافة إلى الأریاف المحیطة بمدینة زینیتسا وعلى الخصوص منطقة جیلیزنو بولي التي تعرضت لكوارث بیئیة متعددة خلال السنوات الماضية كالفيضانات والانزلاقات التي تسببت في هدم البيوت.

ورفع المستفيدون من هذا البرنامج من أبناء الشعب البوسني أسمى آيات الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين على تلمسهما لاحتياجات المسلمين في كل مكان، وفي البوسنة والهرسك على وجه الخصوص في هذا الشهر الفضيل وفي ظل الظروف الصعبة التي يعيشها العالم نتيجة تفشي جائحة كورونا المستجد، مؤكدين أن مواقف المملكة لن تنسى مع الشعب البوسني على مدى التاريخ.

جدير بالذكر أن وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد تواصل تنفيذ برنامج خادم الحرمين الشريفين لتفطير الصائمين في 18 دولة حول العالم من خلال مراكزها الإسلامية والثقافية والملحقيات الدينية المنتشرة في قارات العالم وبالتنسيق مع سفارات المملكة والمراكز والجمعيات والمسيخات الإسلامية.

ويجد البرنامج إشادة واسعة بين أوساط المجتمعات الإسلامية في ظل الظروف الحالية التي تعاني منها أغلب الدول بسبب جائحة كورونا.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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في البوسنة.. برنامج الملك سلمان يوزع ألف سلة غذائية خلال 3 أيام
سبق

شهدت الأيام الثلاثة الماضية توزيع قرابة ألف سلة غذائية استفاد منها ما يزيد عن ستة آلاف شخص من الفقراء والمحتاجين في البوسنة والهرسك.

جاء وفق الإجراءات الاحترازية التي تعمل وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد على تنفيذها وبمنظومة متكاملة لتحقيق أهداف البرنامج وشمولية المستفيدين منه.

وتتواصل عملية توزيع السلال الغذائية ضمن مشروع خادم الحرمين الشریفین الملك سلمان بن عبدالعزیز آل سعود لتفطير الصائمين لعام 1441ھـ في البوسنة والهرسك من خلال مركز الملك فهد الثقافي في سراییفو لتشمل مناطق مختلفة.

ومن هذه المناطق مدینة موستار الجنوبية وما يجاورها من القرى، ومناطق متفرقة من شرق البوسنة مثل رودو، وغوراجدي، وزفورنیك وسریبرینیتسا بالإضافة إلى الأریاف المحیطة بمدینة زینیتسا وعلى الخصوص منطقة جیلیزنو بولي التي تعرضت لكوارث بیئیة متعددة خلال السنوات الماضية كالفيضانات والانزلاقات التي تسببت في هدم البيوت.

ورفع المستفيدون من هذا البرنامج من أبناء الشعب البوسني أسمى آيات الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين على تلمسهما لاحتياجات المسلمين في كل مكان، وفي البوسنة والهرسك على وجه الخصوص في هذا الشهر الفضيل وفي ظل الظروف الصعبة التي يعيشها العالم نتيجة تفشي جائحة كورونا المستجد، مؤكدين أن مواقف المملكة لن تنسى مع الشعب البوسني على مدى التاريخ.

جدير بالذكر أن وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد تواصل تنفيذ برنامج خادم الحرمين الشريفين لتفطير الصائمين في 18 دولة حول العالم من خلال مراكزها الإسلامية والثقافية والملحقيات الدينية المنتشرة في قارات العالم وبالتنسيق مع سفارات المملكة والمراكز والجمعيات والمسيخات الإسلامية.

ويجد البرنامج إشادة واسعة بين أوساط المجتمعات الإسلامية في ظل الظروف الحالية التي تعاني منها أغلب الدول بسبب جائحة كورونا.

05 مايو 2020 - 12 رمضان 1441
04:24 PM

في البوسنة.. برنامج الملك سلمان يوزع ألف سلة غذائية خلال 3 أيام

استفاد من هذه المساعدات 6  آلاف شخص من الفقراء والمحتاجين

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عبدالله العنزي - الرياض
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شهدت الأيام الثلاثة الماضية توزيع قرابة ألف سلة غذائية استفاد منها ما يزيد عن ستة آلاف شخص من الفقراء والمحتاجين في البوسنة والهرسك.

جاء وفق الإجراءات الاحترازية التي تعمل وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد على تنفيذها وبمنظومة متكاملة لتحقيق أهداف البرنامج وشمولية المستفيدين منه.

وتتواصل عملية توزيع السلال الغذائية ضمن مشروع خادم الحرمين الشریفین الملك سلمان بن عبدالعزیز آل سعود لتفطير الصائمين لعام 1441ھـ في البوسنة والهرسك من خلال مركز الملك فهد الثقافي في سراییفو لتشمل مناطق مختلفة.

ومن هذه المناطق مدینة موستار الجنوبية وما يجاورها من القرى، ومناطق متفرقة من شرق البوسنة مثل رودو، وغوراجدي، وزفورنیك وسریبرینیتسا بالإضافة إلى الأریاف المحیطة بمدینة زینیتسا وعلى الخصوص منطقة جیلیزنو بولي التي تعرضت لكوارث بیئیة متعددة خلال السنوات الماضية كالفيضانات والانزلاقات التي تسببت في هدم البيوت.

ورفع المستفيدون من هذا البرنامج من أبناء الشعب البوسني أسمى آيات الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين على تلمسهما لاحتياجات المسلمين في كل مكان، وفي البوسنة والهرسك على وجه الخصوص في هذا الشهر الفضيل وفي ظل الظروف الصعبة التي يعيشها العالم نتيجة تفشي جائحة كورونا المستجد، مؤكدين أن مواقف المملكة لن تنسى مع الشعب البوسني على مدى التاريخ.

جدير بالذكر أن وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد تواصل تنفيذ برنامج خادم الحرمين الشريفين لتفطير الصائمين في 18 دولة حول العالم من خلال مراكزها الإسلامية والثقافية والملحقيات الدينية المنتشرة في قارات العالم وبالتنسيق مع سفارات المملكة والمراكز والجمعيات والمسيخات الإسلامية.

ويجد البرنامج إشادة واسعة بين أوساط المجتمعات الإسلامية في ظل الظروف الحالية التي تعاني منها أغلب الدول بسبب جائحة كورونا.

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