النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

عميد "اتصالات الرياض" يشارك بحفل تدشين مسابقة "هواوي"

تُعدُّ إحدى أهم المسابقات المتخصصة في مجال تقنية المعلومات

تشارك كلية الاتصالات والمعلومات بالرياض في حفل تدشين مسابقة هواوي للاتصالات وتقنية المعلومات، الذي أُقيم أمس تحت رعاية نائب وزير الاتصالات والمعلومات المهندس هيثم عوهلي. وتُعدُّ هذه المسابقة إحدى أهم المسابقات المتخصصة في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات.

وحضر الحفل عميد كلية الاتصالات والمعلومات بالرياض عضو مجلس إدارة الأكاديمية السعودية الرقمية بوزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، الدكتور أحمد بن عبدالله الخليفة. وانطلقت الاستعدادات اليوم، وسيبدأ التدريب من الأسبوع القادم.

يُشار إلى أن شركة هواوي تُعدُّ شريكًا استراتيجيًّا مع المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني وكلية الاتصالات والمعلومات بالرياض.

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

اعلان
عميد "اتصالات الرياض" يشارك بحفل تدشين مسابقة "هواوي"
سبق

تشارك كلية الاتصالات والمعلومات بالرياض في حفل تدشين مسابقة هواوي للاتصالات وتقنية المعلومات، الذي أُقيم أمس تحت رعاية نائب وزير الاتصالات والمعلومات المهندس هيثم عوهلي. وتُعدُّ هذه المسابقة إحدى أهم المسابقات المتخصصة في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات.

وحضر الحفل عميد كلية الاتصالات والمعلومات بالرياض عضو مجلس إدارة الأكاديمية السعودية الرقمية بوزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، الدكتور أحمد بن عبدالله الخليفة. وانطلقت الاستعدادات اليوم، وسيبدأ التدريب من الأسبوع القادم.

يُشار إلى أن شركة هواوي تُعدُّ شريكًا استراتيجيًّا مع المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني وكلية الاتصالات والمعلومات بالرياض.

12 أكتوبر 2021 - 6 ربيع الأول 1443
08:42 PM

عميد "اتصالات الرياض" يشارك بحفل تدشين مسابقة "هواوي"

تُعدُّ إحدى أهم المسابقات المتخصصة في مجال تقنية المعلومات

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
1
381

تشارك كلية الاتصالات والمعلومات بالرياض في حفل تدشين مسابقة هواوي للاتصالات وتقنية المعلومات، الذي أُقيم أمس تحت رعاية نائب وزير الاتصالات والمعلومات المهندس هيثم عوهلي. وتُعدُّ هذه المسابقة إحدى أهم المسابقات المتخصصة في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات.

وحضر الحفل عميد كلية الاتصالات والمعلومات بالرياض عضو مجلس إدارة الأكاديمية السعودية الرقمية بوزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، الدكتور أحمد بن عبدالله الخليفة. وانطلقت الاستعدادات اليوم، وسيبدأ التدريب من الأسبوع القادم.

يُشار إلى أن شركة هواوي تُعدُّ شريكًا استراتيجيًّا مع المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني وكلية الاتصالات والمعلومات بالرياض.

اعلان

بالأرقام

201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
11,443
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
13,887
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,034
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
34,612

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

في أروقة الجامعة..!

في أروقة الجامعة..!

بدر الغامدي
النصابون أسياد التقنية

النصابون أسياد التقنية

عبدالغني الشيخ
تكامُل استراتيجية الاستثمار مع برامج الرؤية

تكامُل استراتيجية الاستثمار مع برامج الرؤية

عبدالمحسن الحارثي
لا نحتاج لحقوق إنسانيتكم!!

لا نحتاج لحقوق إنسانيتكم!!

بندر مغرم الشهري
إدمان "التواصل" يهدِّد الأسرة بالتفكك

إدمان "التواصل" يهدِّد الأسرة بالتفكك

علي آل شرمة
"سـاهر" في شـرورة..!!

"سـاهر" في شـرورة..!!

محمد الصيعري
تعقيدات الكود.. "تدبل الكبود"!

تعقيدات الكود.. "تدبل الكبود"!

بندر الشهري
نقلك.. على مزاج المسؤول!!

نقلك.. على مزاج المسؤول!!

ماجد الحربي
التظاهرة الأجمل

التظاهرة الأجمل

مها الجبر
حتى لا يصبح حُسن النية "سذاجة"

حتى لا يصبح حُسن النية "سذاجة"

بندر مغرم الشهري
احتيال أطباء..!

احتيال أطباء..!

عبدالرحمن المرشد
التسلل.. صداع مزمن يؤرق أجهزة الأمن

التسلل.. صداع مزمن يؤرق أجهزة الأمن

علي آل شرمة

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة