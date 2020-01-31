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نايف هزازي يعود من بوابة "العدالة"

أعلنت إدارة نادي العدالة التعاقد مع نايف هزازي لاعب خط الهجوم.

وسبق لهزازي تمثيل فرق الاتحاد، الشباب، النصر، أحد والذي تركه منتصف الموسم الماضي.

وكتب حساب النادي:" نايف هزازي مرحباً بك في نادي العدالة".

وانقطع هزازي عن المباريات منذ منتصف الموسم الماضي بعد فسخ عقده مع فريق أحد.

العدالة نايف هزازي

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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نايف هزازي يعود من بوابة "العدالة"
سبق

أعلنت إدارة نادي العدالة التعاقد مع نايف هزازي لاعب خط الهجوم.

وسبق لهزازي تمثيل فرق الاتحاد، الشباب، النصر، أحد والذي تركه منتصف الموسم الماضي.

وكتب حساب النادي:" نايف هزازي مرحباً بك في نادي العدالة".

وانقطع هزازي عن المباريات منذ منتصف الموسم الماضي بعد فسخ عقده مع فريق أحد.

31 يناير 2020 - 6 جمادى الآخر 1441
11:36 PM

نايف هزازي يعود من بوابة "العدالة"

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صحيفة سبق الإلكترونية - الأحساء
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7,715

أعلنت إدارة نادي العدالة التعاقد مع نايف هزازي لاعب خط الهجوم.

وسبق لهزازي تمثيل فرق الاتحاد، الشباب، النصر، أحد والذي تركه منتصف الموسم الماضي.

وكتب حساب النادي:" نايف هزازي مرحباً بك في نادي العدالة".

وانقطع هزازي عن المباريات منذ منتصف الموسم الماضي بعد فسخ عقده مع فريق أحد.

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