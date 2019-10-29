"التقاعد" تطلق خدمة التظلمات إلكترونياً

يترأسها مستشار قانوني من خارج المؤسسة

أعلنت المؤسسة العامة للتقاعد استقبال تظلمات العملاء حصرياً عبر بوابة المؤسسة الإلكترونية www.pension.gov.sa، وإيقاف استقبال الطلبات الورقية في فروع المؤسسة كافة.

وذكرت "التقاعد" أن هذا الإجراء يأتي دعماً للتحول الإلكتروني في تقديم الخدمة لعملائها وتسهيلاً للإجراءات لسرعة الإنجاز والوصول لخدمات المؤسسة في أي وقت ومن أي مكان؛ تحقيقاً لاستراتيجية "التقاعد" 2022.

وتتيح هذه الخدمة للمشتركين والمتقاعدين تقديم طلبات التظلم على إحدى قرارات المؤسسة العامة للتقاعد عبر البوابة الإلكترونية بكل يسر وسهولة دون الحاجة إلى مراجعة أحد فروع المؤسسة.

وتختص الخدمة بنظر هذه الطلبات لجنة "تظلمات المتقاعدين" التي شكلت مسبقاً بناءً على التفويض الصادر من مجلس إدارة المؤسسة إلى المحافظ محمد بن طلال النحاس، ويترأس اللجنة مستشار قانوني مستقل من خارج المؤسسة وتضم عضوين من منسوبيها.

وتقوم اللجنة بدراسة التظلمات وإصدار التوصيات حيالها.

يشار إلى أن المؤسسة العامة للتقاعد في إطار سعيها لأتمته جميع أعمالها قامت بتقديم عدد من الخدمات حصرياً عبر موقعها الإلكتروني مثل خدمة "ضم حكومي، وخدمة "ضم للتأمينات" وخدمة "التعريف بالمعاش.