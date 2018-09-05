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السلطات الأمريكية تحجر على ركاب طائرة خليجية بسبب أعراض حمى

"الإماراتية": 10 أشخاص على متنها شعروا بالمرض وتم نقلهم للعلاج

أعلنت السلطات الأمريكية الحجر على ركاب طائرة إماراتية بعد وصولها إلى مطار نيويورك قادمة من دبي؛ وذلك بعد أن اشتكى ركابها من أعراض مرضية.

وذكرت وسائل إعلام أمريكية أن رحلة نفذتها "خطوط الإمارات"، تحمل الرقم 203، وصلت إلى الولايات المتحدة في الساعة الـ8:50 بالتوقيت المحلي، وتقرر الحجر على الركاب بعدما أعرب كابتن الطائرة عن مخاوفه من أن لدى الركاب أعراض الحمى.

وأضافت بأن نحو 100 من ركاب الطائرة اشتكوا من أعراض مرضية، فيما ذكرت الخطوط الإماراتية أن عدد الأشخاص المرضى يبلغ 10 ركاب فقط.

وأشارت إلى أن مسؤولين من الشرطة ومركز الأمراض والوقاية يتفقدون حاليًا ركاب الطائرة الإماراتية.

وأكدت الخطوط الإماراتية تعليقًا على الحادثة عبر بيان رسمي على "تويتر" أن نحو 10 أشخاص على متن الرحلةEK203 بين دبي ونيويورك شعروا بالمرض خلال الرحلة؛ وتم نقلهم للعلاج، مشيرة إلى أنه سيتم إنزال باقي الركاب قريبًا.

وأضافت "الإماراتية" بأن الركاب المرضى خضعوا لفحوصات طبية احترازية من السلطات الصحية المحلية مباشرة بعد وصولهم إلى نيويورك.

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السلطات الأمريكية تحجر على ركاب طائرة خليجية بسبب أعراض حمى
سبق

أعلنت السلطات الأمريكية الحجر على ركاب طائرة إماراتية بعد وصولها إلى مطار نيويورك قادمة من دبي؛ وذلك بعد أن اشتكى ركابها من أعراض مرضية.

وذكرت وسائل إعلام أمريكية أن رحلة نفذتها "خطوط الإمارات"، تحمل الرقم 203، وصلت إلى الولايات المتحدة في الساعة الـ8:50 بالتوقيت المحلي، وتقرر الحجر على الركاب بعدما أعرب كابتن الطائرة عن مخاوفه من أن لدى الركاب أعراض الحمى.

وأضافت بأن نحو 100 من ركاب الطائرة اشتكوا من أعراض مرضية، فيما ذكرت الخطوط الإماراتية أن عدد الأشخاص المرضى يبلغ 10 ركاب فقط.

وأشارت إلى أن مسؤولين من الشرطة ومركز الأمراض والوقاية يتفقدون حاليًا ركاب الطائرة الإماراتية.

وأكدت الخطوط الإماراتية تعليقًا على الحادثة عبر بيان رسمي على "تويتر" أن نحو 10 أشخاص على متن الرحلةEK203 بين دبي ونيويورك شعروا بالمرض خلال الرحلة؛ وتم نقلهم للعلاج، مشيرة إلى أنه سيتم إنزال باقي الركاب قريبًا.

وأضافت "الإماراتية" بأن الركاب المرضى خضعوا لفحوصات طبية احترازية من السلطات الصحية المحلية مباشرة بعد وصولهم إلى نيويورك.

05 سبتمبر 2018 - 25 ذو الحجة 1439
08:58 PM
اخر تعديل
06 سبتمبر 2018 - 26 ذو الحجة 1439
12:57 AM

السلطات الأمريكية تحجر على ركاب طائرة خليجية بسبب أعراض حمى

"الإماراتية": 10 أشخاص على متنها شعروا بالمرض وتم نقلهم للعلاج

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محمد البقمي - الرياض
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أعلنت السلطات الأمريكية الحجر على ركاب طائرة إماراتية بعد وصولها إلى مطار نيويورك قادمة من دبي؛ وذلك بعد أن اشتكى ركابها من أعراض مرضية.

وذكرت وسائل إعلام أمريكية أن رحلة نفذتها "خطوط الإمارات"، تحمل الرقم 203، وصلت إلى الولايات المتحدة في الساعة الـ8:50 بالتوقيت المحلي، وتقرر الحجر على الركاب بعدما أعرب كابتن الطائرة عن مخاوفه من أن لدى الركاب أعراض الحمى.

وأضافت بأن نحو 100 من ركاب الطائرة اشتكوا من أعراض مرضية، فيما ذكرت الخطوط الإماراتية أن عدد الأشخاص المرضى يبلغ 10 ركاب فقط.

وأشارت إلى أن مسؤولين من الشرطة ومركز الأمراض والوقاية يتفقدون حاليًا ركاب الطائرة الإماراتية.

وأكدت الخطوط الإماراتية تعليقًا على الحادثة عبر بيان رسمي على "تويتر" أن نحو 10 أشخاص على متن الرحلةEK203 بين دبي ونيويورك شعروا بالمرض خلال الرحلة؛ وتم نقلهم للعلاج، مشيرة إلى أنه سيتم إنزال باقي الركاب قريبًا.

وأضافت "الإماراتية" بأن الركاب المرضى خضعوا لفحوصات طبية احترازية من السلطات الصحية المحلية مباشرة بعد وصولهم إلى نيويورك.

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