البحرين.. "الصحة" ترصد 18 حالة جديدة بـ"كورونا"

إجمالي حالات الإصابة بات 459 بينهم 3 بحاجة لعناية

كشفت إحصائيات وزارة الصحة البحرينية عبر موقعها الرسمي حول فيروس "كورونا" (كوفيد19)، عن رصد 18 حالة جديدة ليصل إجمالي عدد الحالات إلى 459 حالة.

وأظهرت الإحصائيات أن 3 حالات بحاجة لعناية، فيما يوجد 456 حالة لا تحتاج إلى علاج، وأجرت الوزارة حتى الآن 60425 فحصاً طبياً.

وأوضحت حسب صحيفة الوطن البحرينية أن عدد حالات التعافي بلغت 551 حالة حتى الآن.