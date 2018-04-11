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"الصحة" : تسجيل 382 إصابة جديدة بفيروس"كورونا"

البحرين.. "الصحة" ترصد 18 حالة جديدة بـ"كورونا"

إجمالي حالات الإصابة بات 459 بينهم 3 بحاجة لعناية

كشفت إحصائيات وزارة الصحة البحرينية عبر موقعها الرسمي حول فيروس "كورونا" (كوفيد19)، عن رصد 18 حالة جديدة ليصل إجمالي عدد الحالات إلى 459 حالة.

وأظهرت الإحصائيات أن 3 حالات بحاجة لعناية، فيما يوجد 456 حالة لا تحتاج إلى علاج، وأجرت الوزارة حتى الآن 60425 فحصاً طبياً.

وأوضحت حسب صحيفة الوطن البحرينية أن عدد حالات التعافي بلغت 551 حالة حتى الآن.

فيروس كورونا الجديد

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البحرين.. "الصحة" ترصد 18 حالة جديدة بـ"كورونا"
سبق

كشفت إحصائيات وزارة الصحة البحرينية عبر موقعها الرسمي حول فيروس "كورونا" (كوفيد19)، عن رصد 18 حالة جديدة ليصل إجمالي عدد الحالات إلى 459 حالة.

وأظهرت الإحصائيات أن 3 حالات بحاجة لعناية، فيما يوجد 456 حالة لا تحتاج إلى علاج، وأجرت الوزارة حتى الآن 60425 فحصاً طبياً.

وأوضحت حسب صحيفة الوطن البحرينية أن عدد حالات التعافي بلغت 551 حالة حتى الآن.

11 إبريل 2020 - 18 شعبان 1441
02:47 PM

البحرين.. "الصحة" ترصد 18 حالة جديدة بـ"كورونا"

إجمالي حالات الإصابة بات 459 بينهم 3 بحاجة لعناية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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كشفت إحصائيات وزارة الصحة البحرينية عبر موقعها الرسمي حول فيروس "كورونا" (كوفيد19)، عن رصد 18 حالة جديدة ليصل إجمالي عدد الحالات إلى 459 حالة.

وأظهرت الإحصائيات أن 3 حالات بحاجة لعناية، فيما يوجد 456 حالة لا تحتاج إلى علاج، وأجرت الوزارة حتى الآن 60425 فحصاً طبياً.

وأوضحت حسب صحيفة الوطن البحرينية أن عدد حالات التعافي بلغت 551 حالة حتى الآن.

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