مدير "تعليم جدة" يعتمد نتائج مسابقة جائزة القيم التربوية

بمشاركة واسعة على مستوى منطقة مكة

‬اعتمد المدير العام للتعليم بمحافظة جدة د. سعد المسعودي النتائج النهائية لمسابقة جائزة القيم التربوية على مستوى منطقة مكة المكرمة في نسختها العاشرة التي نفذها مكتب التعليم بشمال جدة والتي تهدف إلى ترسيخ تنمية القيم الإيمانية والأخلاقية والثقافية والاجتماعية في الوسط التعليمي وجميع فئات المجتمع.

من جهته، قال مدير مكتب التعليم بشمال جدة حميد الغامدي: إن حجم المشاركات التي استقبلتها اللجان القائمة على تحكيم مسابقة جائزة القيم التربوية من جميع الفئات يفوق الوصف، من حيث العدد وجودة المحتوى المقدم، مما يشير إلى أهمية المسابقة وحرص الجميع على المشاركة واهتمامهم بالقيم التربوية وترسيخ قيمة المواطنة الصالحة وتعزيز الانتماء في نفوسهم لوطنهم وفق المنهج الإسلامي المعتدل.