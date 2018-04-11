النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"أرامكو" السعودية تعلن الأسعار الشهرية للوقود لشهر أبريل : بنزين 91 بـ1.31 وبنزين 95 بـ1.47

"إيفاء" لرعاية ذوي الإعاقة بالشرقية تطلق مبادرة للتأهيل المنزلي عن بُعد

تهدف إلى تقديم البرامج التأهيلية للمستفيدين في أماكن وجودهم

أطلقت جمعية "إيفاء" لرعاية ذوي الإعاقة بالمنطقة الشرقية، ممثلة بمركز التأهيل الطبي، مبادرة التأهيل المنزلي عن بُعد.

وفي التفاصيل، تتضمن المبادرة سلسلة من الجلسات العلاجية في مجال العلاج الطبيعي والوظيفي والنفسي، والنطق والتخاطب، للمستفيدين من ذوي الإعاقة وكبار السن ومرضى الجلطات والحوادث، من خلال منصة الجمعية بوسائل التواصل عن بُعد؛ وذلك لربط المستفيدين ببرامجها التأهيلية في مكان إقامتهم.

وفي هذا الصدد، أفاد المدير العام للجمعية عبدالعزيز المحبوب بأن المبادرة تهدف إلى تقديم البرامج التأهيلية للمستفيدين في أماكن وجودهم، واستمرار تلقيهم برامجهم التأهيلية في منازلهم، والحفاظ على الحالات، وعدم تراجعها لتحسين حالاتها الصحية دون انقطاع. مؤكدًا أن المبادرة تقدَّم مجانًا للمحتاجين الذين لم يتمكنوا من الالتحاق بمراكز طبية للعلاج والتأهيل بسبب ظروفهم (الصحية، المكانية والاجتماعية).

يُذكر أن المبادرة يتم فيها تقديمالبرامج التأهيلية كافة، من جلسات العلاج الطبيعي، والوظيفي، واضطرابات النطق، وجلسات تعديل السلوك، وجلسات صيانة الأطراف الصناعية، وجلسات صيانة الفرشات الطبية، إضافة إلى طرق العناية بالأحذية لمرضى السكري.

جمعية إيفاء

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

اعلان
"إيفاء" لرعاية ذوي الإعاقة بالشرقية تطلق مبادرة للتأهيل المنزلي عن بُعد
سبق

أطلقت جمعية "إيفاء" لرعاية ذوي الإعاقة بالمنطقة الشرقية، ممثلة بمركز التأهيل الطبي، مبادرة التأهيل المنزلي عن بُعد.

وفي التفاصيل، تتضمن المبادرة سلسلة من الجلسات العلاجية في مجال العلاج الطبيعي والوظيفي والنفسي، والنطق والتخاطب، للمستفيدين من ذوي الإعاقة وكبار السن ومرضى الجلطات والحوادث، من خلال منصة الجمعية بوسائل التواصل عن بُعد؛ وذلك لربط المستفيدين ببرامجها التأهيلية في مكان إقامتهم.

وفي هذا الصدد، أفاد المدير العام للجمعية عبدالعزيز المحبوب بأن المبادرة تهدف إلى تقديم البرامج التأهيلية للمستفيدين في أماكن وجودهم، واستمرار تلقيهم برامجهم التأهيلية في منازلهم، والحفاظ على الحالات، وعدم تراجعها لتحسين حالاتها الصحية دون انقطاع. مؤكدًا أن المبادرة تقدَّم مجانًا للمحتاجين الذين لم يتمكنوا من الالتحاق بمراكز طبية للعلاج والتأهيل بسبب ظروفهم (الصحية، المكانية والاجتماعية).

يُذكر أن المبادرة يتم فيها تقديمالبرامج التأهيلية كافة، من جلسات العلاج الطبيعي، والوظيفي، واضطرابات النطق، وجلسات تعديل السلوك، وجلسات صيانة الأطراف الصناعية، وجلسات صيانة الفرشات الطبية، إضافة إلى طرق العناية بالأحذية لمرضى السكري.

10 إبريل 2020 - 17 شعبان 1441
10:45 PM

"إيفاء" لرعاية ذوي الإعاقة بالشرقية تطلق مبادرة للتأهيل المنزلي عن بُعد

تهدف إلى تقديم البرامج التأهيلية للمستفيدين في أماكن وجودهم

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الدمام
0
108

أطلقت جمعية "إيفاء" لرعاية ذوي الإعاقة بالمنطقة الشرقية، ممثلة بمركز التأهيل الطبي، مبادرة التأهيل المنزلي عن بُعد.

وفي التفاصيل، تتضمن المبادرة سلسلة من الجلسات العلاجية في مجال العلاج الطبيعي والوظيفي والنفسي، والنطق والتخاطب، للمستفيدين من ذوي الإعاقة وكبار السن ومرضى الجلطات والحوادث، من خلال منصة الجمعية بوسائل التواصل عن بُعد؛ وذلك لربط المستفيدين ببرامجها التأهيلية في مكان إقامتهم.

وفي هذا الصدد، أفاد المدير العام للجمعية عبدالعزيز المحبوب بأن المبادرة تهدف إلى تقديم البرامج التأهيلية للمستفيدين في أماكن وجودهم، واستمرار تلقيهم برامجهم التأهيلية في منازلهم، والحفاظ على الحالات، وعدم تراجعها لتحسين حالاتها الصحية دون انقطاع. مؤكدًا أن المبادرة تقدَّم مجانًا للمحتاجين الذين لم يتمكنوا من الالتحاق بمراكز طبية للعلاج والتأهيل بسبب ظروفهم (الصحية، المكانية والاجتماعية).

يُذكر أن المبادرة يتم فيها تقديمالبرامج التأهيلية كافة، من جلسات العلاج الطبيعي، والوظيفي، واضطرابات النطق، وجلسات تعديل السلوك، وجلسات صيانة الأطراف الصناعية، وجلسات صيانة الفرشات الطبية، إضافة إلى طرق العناية بالأحذية لمرضى السكري.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
5,065
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
14,238
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
19,856
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
41,123

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

الأزمات تبرز أصالة الطبيب السعودي

الأزمات تبرز أصالة الطبيب السعودي

علي آل شرمة
90 ألف مؤذن يواجهون كورونا

90 ألف مؤذن يواجهون كورونا

عبدالرحمن المرشد
الدراما السعودية وتشويه المجتمع..!

الدراما السعودية وتشويه المجتمع..!

عبدالرحمن القحطاني
أبطال الأزمة

أبطال الأزمة

عايد الهرفي
مليون سرير طبي.. وسلطة الزوجات خط أحمر

مليون سرير طبي.. وسلطة الزوجات خط أحمر

عبدالغني الشيخ
"كورونا" بين الحبة السوداء ومنظمة الصحة

"كورونا" بين الحبة السوداء ومنظمة الصحة

جمعان الكرت
أما آن للمستهتر أن يُردَع؟!!

أما آن للمستهتر أن يُردَع؟!!

صالح مطر الغامدي
ناكرو الجميل وعلامة استفهام؟

ناكرو الجميل وعلامة استفهام؟

صالح المسلّم
بالعربي أجمل

بالعربي أجمل

علاء الدين براده
مريم.. نموذج وطني يُحتذى به

مريم.. نموذج وطني يُحتذى به

ماجد البريكان

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

كورونا والعالم.. مواجهة مصيرية وقصص ساخرة و"رُب ضارة نافعة"
كورونا والعالم.. مواجهة مصيرية وقصص ساخرة و"رُب ضارة نافعة"

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة