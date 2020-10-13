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مصر تسجل 132 إصابة جديدة بـ"كورونا" و10 حالات وفاة

مجاهد: إجمالي الإصابات بلغ 104648 والوفيات 6062 شخصًا

أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية تسجيل 132 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا في البلاد، إضافة إلى 10 حالات وفاة، وذلك خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.

وتفصيلاً، أفاد المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان المصرية، الدكتور خالد مجاهد، في بيان له اليوم، بأن 55 متعافيًا من فيروس كورونا خرجوا من المستشفيات بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة، وتمام شفائهم؛ ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 97743 حالة.

وأشار مجاهد إلى أن إجمالي الإصابات بفيروس "كورونا" في مصر حتى اليوم هو 104648 حالة، فيما وصل إجمالي الوفيات إلى 6062 حالة وفاة.

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مصر تسجل 132 إصابة جديدة بـ"كورونا" و10 حالات وفاة
سبق

أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية تسجيل 132 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا في البلاد، إضافة إلى 10 حالات وفاة، وذلك خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.

وتفصيلاً، أفاد المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان المصرية، الدكتور خالد مجاهد، في بيان له اليوم، بأن 55 متعافيًا من فيروس كورونا خرجوا من المستشفيات بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة، وتمام شفائهم؛ ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 97743 حالة.

وأشار مجاهد إلى أن إجمالي الإصابات بفيروس "كورونا" في مصر حتى اليوم هو 104648 حالة، فيما وصل إجمالي الوفيات إلى 6062 حالة وفاة.

13 أكتوبر 2020 - 26 صفر 1442
02:05 AM

مصر تسجل 132 إصابة جديدة بـ"كورونا" و10 حالات وفاة

مجاهد: إجمالي الإصابات بلغ 104648 والوفيات 6062 شخصًا

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - القاهرة
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أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية تسجيل 132 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا في البلاد، إضافة إلى 10 حالات وفاة، وذلك خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.

وتفصيلاً، أفاد المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان المصرية، الدكتور خالد مجاهد، في بيان له اليوم، بأن 55 متعافيًا من فيروس كورونا خرجوا من المستشفيات بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة، وتمام شفائهم؛ ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 97743 حالة.

وأشار مجاهد إلى أن إجمالي الإصابات بفيروس "كورونا" في مصر حتى اليوم هو 104648 حالة، فيما وصل إجمالي الوفيات إلى 6062 حالة وفاة.

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