النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"الخثلان": سن أُمّ المؤمنين خديجة لما تزوج بها النبي كان 28 سنة وليس 40 سنة

قال: أنجبتْ من النبي عليه الصلاة والسلام.. والغالب أن المرأة تبلغ سن اليأس قبل الخمسين

نفى الدكتور سعد بن تركي الخثلان، عضو هيئة كبار العلماء سابقًا رئيس مجلس إدارة الجمعية الفقهية السعودية الأستاذ بكلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، صحة ما اشتُهر بأن النبي ﷺ تزوج أُم المؤمنين خديجة -رضي الله عنها- وعمرها 40 سنة، مشيرًا إلى أنه لم يثبت.

ونشر حساب "منارات الهدى" بتويتر - وهي مؤسسة علمية وقفية، تُعنى بالمناشط العلمية والدعوية للشيخ الخثلان - من خلال وسم ⁧#درس_الخثلان تغريدة لفضيلته، تقول: "اشتُهر أن سن أُم المؤمنين خديجة -رضي الله عنها- لما تزوج بها النبي عليه السلام 40 سنة. وهذا لم يثبت".

وأضاف "الخثلان": "الثابت أن عمرها 28 سنة، وهذا الأقرب، ولاسيما أنها أنجبت من النبي عليه الصلاة والسلام، والغالب أن المرأة تبلغ سن اليأس قبل الخمسين".

يُشار إلى أن كتاب "الحديث والسيرة" الذي يُدرَّس لطلاب الصف الرابع الابتدائي، بحسب طبعة 2017، ورد فيه ضمن درس عن زوجات النبي ﷺ، ومنهن أُم المؤمنين خديجة -رضي الله عنها-، أنه كان عمر النبي ﷺحينما تزوج بها خمسًا وعشرين سنة، وكان عمرها أربعين سنة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"الخثلان": سن أُمّ المؤمنين خديجة لما تزوج بها النبي كان 28 سنة وليس 40 سنة
سبق

نفى الدكتور سعد بن تركي الخثلان، عضو هيئة كبار العلماء سابقًا رئيس مجلس إدارة الجمعية الفقهية السعودية الأستاذ بكلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، صحة ما اشتُهر بأن النبي ﷺ تزوج أُم المؤمنين خديجة -رضي الله عنها- وعمرها 40 سنة، مشيرًا إلى أنه لم يثبت.

ونشر حساب "منارات الهدى" بتويتر - وهي مؤسسة علمية وقفية، تُعنى بالمناشط العلمية والدعوية للشيخ الخثلان - من خلال وسم ⁧#درس_الخثلان تغريدة لفضيلته، تقول: "اشتُهر أن سن أُم المؤمنين خديجة -رضي الله عنها- لما تزوج بها النبي عليه السلام 40 سنة. وهذا لم يثبت".

وأضاف "الخثلان": "الثابت أن عمرها 28 سنة، وهذا الأقرب، ولاسيما أنها أنجبت من النبي عليه الصلاة والسلام، والغالب أن المرأة تبلغ سن اليأس قبل الخمسين".

يُشار إلى أن كتاب "الحديث والسيرة" الذي يُدرَّس لطلاب الصف الرابع الابتدائي، بحسب طبعة 2017، ورد فيه ضمن درس عن زوجات النبي ﷺ، ومنهن أُم المؤمنين خديجة -رضي الله عنها-، أنه كان عمر النبي ﷺحينما تزوج بها خمسًا وعشرين سنة، وكان عمرها أربعين سنة.

08 يونيو 2019 - 5 شوّال 1440
12:50 AM

"الخثلان": سن أُمّ المؤمنين خديجة لما تزوج بها النبي كان 28 سنة وليس 40 سنة

قال: أنجبتْ من النبي عليه الصلاة والسلام.. والغالب أن المرأة تبلغ سن اليأس قبل الخمسين

A A A
عبدالحكيم شار - الرياض
0
45

نفى الدكتور سعد بن تركي الخثلان، عضو هيئة كبار العلماء سابقًا رئيس مجلس إدارة الجمعية الفقهية السعودية الأستاذ بكلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، صحة ما اشتُهر بأن النبي ﷺ تزوج أُم المؤمنين خديجة -رضي الله عنها- وعمرها 40 سنة، مشيرًا إلى أنه لم يثبت.

ونشر حساب "منارات الهدى" بتويتر - وهي مؤسسة علمية وقفية، تُعنى بالمناشط العلمية والدعوية للشيخ الخثلان - من خلال وسم ⁧#درس_الخثلان تغريدة لفضيلته، تقول: "اشتُهر أن سن أُم المؤمنين خديجة -رضي الله عنها- لما تزوج بها النبي عليه السلام 40 سنة. وهذا لم يثبت".

وأضاف "الخثلان": "الثابت أن عمرها 28 سنة، وهذا الأقرب، ولاسيما أنها أنجبت من النبي عليه الصلاة والسلام، والغالب أن المرأة تبلغ سن اليأس قبل الخمسين".

يُشار إلى أن كتاب "الحديث والسيرة" الذي يُدرَّس لطلاب الصف الرابع الابتدائي، بحسب طبعة 2017، ورد فيه ضمن درس عن زوجات النبي ﷺ، ومنهن أُم المؤمنين خديجة -رضي الله عنها-، أنه كان عمر النبي ﷺحينما تزوج بها خمسًا وعشرين سنة، وكان عمرها أربعين سنة.

اعلان

بالأرقام

200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
23,375
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
31,206
29 مليار ..

29 مليار ..

25 أكتوبر
18,325
31.1 مليار ..

31.1 مليار ..

23 إبريل
33,018

كاريكاتير

#تراجع_السياحه_في_تركيا

المقالات

توافُق "استثنائي" أوجده خادم الحرمين الشريفين

توافُق "استثنائي" أوجده خادم الحرمين الشريفين

ماجد البريكان
الكوارث المهنية وأزمات الإدارة

الكوارث المهنية وأزمات الإدارة

عبدالغني الشيخ
كأس العالم في خطر..!

كأس العالم في خطر..!

صالح المسلّم
كلنا (محمد)

كلنا (محمد)

سلطان رديف
قمم ثلاث.. مصير واحد

قمم ثلاث.. مصير واحد

سعيد آل جندب
منظمة هيومن رايتس ووتش "الإنسمالية"

منظمة هيومن رايتس ووتش "الإنسمالية"

حمد العرق الغفراني
السعودية تدهش العالم بهذا الإنجاز

السعودية تدهش العالم بهذا الإنجاز

حواء القرني
قمم مكة تجمع الأمة

قمم مكة تجمع الأمة

سلطان رديف
عمدة الحي.. هل يصمد الموروث في زمن العولمة؟

عمدة الحي.. هل يصمد الموروث في زمن العولمة؟

عبدالغني الشيخ
"ليوان" المديفر.. وتحصين الشباب!!

"ليوان" المديفر.. وتحصين الشباب!!

عبدالرحمن القحطاني

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة