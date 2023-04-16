لليوم الثاني على التوالي.. إصابات كورونا ترتفع في ألمانيا

أكثر من 130 ألف إصابة يقابلها 3569 حالة وفاة بالبلاد

أظهرت بيانات من معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية، اليوم الخميس، أن حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في ألمانيا، ارتفعت بواقع 2866 حالة إلى 130450؛ مما يعني أن عدد الإصابات الجديدة ارتفع لليوم الثاني على التوالي.

وأظهرت البيانات زيادة في عدد الوفيات بواقع 315 وفاة إلى 3569 حالة.