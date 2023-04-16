النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

لليوم الثاني على التوالي.. إصابات كورونا ترتفع في ألمانيا

أكثر من 130 ألف إصابة يقابلها 3569 حالة وفاة بالبلاد

أظهرت بيانات من معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية، اليوم الخميس، أن حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في ألمانيا، ارتفعت بواقع 2866 حالة إلى 130450؛ مما يعني أن عدد الإصابات الجديدة ارتفع لليوم الثاني على التوالي.

وأظهرت البيانات زيادة في عدد الوفيات بواقع 315 وفاة إلى 3569 حالة.

ألمانيا فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ محطات

اعلان
لليوم الثاني على التوالي.. إصابات كورونا ترتفع في ألمانيا
سبق

أظهرت بيانات من معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية، اليوم الخميس، أن حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في ألمانيا، ارتفعت بواقع 2866 حالة إلى 130450؛ مما يعني أن عدد الإصابات الجديدة ارتفع لليوم الثاني على التوالي.

وأظهرت البيانات زيادة في عدد الوفيات بواقع 315 وفاة إلى 3569 حالة.

16 إبريل 2020 - 23 شعبان 1441
10:26 AM

لليوم الثاني على التوالي.. إصابات كورونا ترتفع في ألمانيا

أكثر من 130 ألف إصابة يقابلها 3569 حالة وفاة بالبلاد

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
646

أظهرت بيانات من معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية، اليوم الخميس، أن حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في ألمانيا، ارتفعت بواقع 2866 حالة إلى 130450؛ مما يعني أن عدد الإصابات الجديدة ارتفع لليوم الثاني على التوالي.

وأظهرت البيانات زيادة في عدد الوفيات بواقع 315 وفاة إلى 3569 حالة.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
5,272
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
14,592
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
20,144
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
41,306

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

كورونا والعالم.. مواجهة مصيرية وقصص ساخرة و"رُب ضارة نافعة"
كورونا والعالم.. مواجهة مصيرية وقصص ساخرة و"رُب ضارة نافعة"

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة