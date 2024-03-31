"الزكاة والدخل" تشارك في منتدى الإدارات الضريبية بـ"تشيلي"

المناقشات تركزت على تقييم المخاطر وتسعير المعاملات البينية

شاركت الهيئة العامة للزكاة والدخل في منتدى الإدارات الضريبية في العاصمة التشيلية سانتياغو، بالأمس، بهدف إبراز مشاركة الهيئة في المحافل الدولية المتعلقة بالضرائب، والاستفادة من الخبرات الدولية في هذا المجال؛ بحضور محافظ الهيئة المهندس سهيل بن محمد أبانمي والوفد المرافق له.

وهدف المنتدى، الذي اجتمع فيه رؤساء الإدارات الضريبية لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية " OECD"، وكذلك دول مجموعة العشرين، إلى تحسين خدمات المكلفين ورفع مستوى الامتثال للضرائب، من خلال مساعدة الهيئات الضريبية على زيادة كفاءة وفاعلية ونزاهة إدارة الضرائب وخفض تكاليف الامتثال الضريبي للمكلفين، عبر عقد عدة اجتماعات وورش عمل مع ممثلي الدول الأخرى.

وتطرق المنتدى لعدة مواضيع هامة ذات علاقة بالإدارات الضريبية، أهمها "تقييم المخاطر، تسعير المعاملات البينية، التدقيق المشترك، إدارة الديون الضريبية، والتحول الرقمي، والفواتير الإلكترونية، واقتصاد الظل والرؤى المستقبلية للإدارات الضريبية".

وعززت الهيئة تمثيل المملكة دولياً كونها إحدى دول مجموعة العشرين في الاجتماعات النابعة من عضويتها في كل من المنتدى العالمي للشفافية، وإطار العمل الشامل، لمتابعة تنفيذ قرارات خطة مكافحة تآكل الأوعية الضريبية وتحويل الأرباح والعمل على تنفيذ متطلبات تلك العضويات بالشكل المطلوب.

وتسعى الهيئة إلى الاستفادة من عضوية المملكة في المنظمات الدولية المعنية بالضرائب، من خلال تمثيل المملكة في الاجتماعات والمنتديات المتعلقة بذلك، بهدف تعزيز دورها في تحديد التوجهات الاقتصادية العالمية بشأن الضرائب، إضافة إلى الاطلاع على أحدث الأنظمة الضريبية وتطبيقاتها لمواكبة تلك التحديثات وخلق بيئة اقتصادية للمملكة تتماشى مع أفضل الممارسات الدولية في ذلك.

جدير بالذكر أن منتدى الإدارات الضريبية في تشيلي شهد حضوراً للمملكة العربية السعودية كأول بلد عربي وخليجي ليصبح عدد الدول المشاركة في المنتدى 53 دولة، هي الأهم اقتصادياً، من مختلف قارات العالم.