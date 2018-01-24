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إبراهيم العضيب في ذمة الله

انتقل إلى رحمة الله تعالى رجل الأعمال إبراهيم بن عبدالله بن عبدالمحسن العضيب الرئيس التفيذي لمجموعة العضيب العقارية وشقيق رجل الأعمال جار الله العضيب رئيس مجلس إدارة نجوم السلام وذلك عن عمر يناهز الـ45 عاماً.


"سبق" تتقدم بخالص العزاء والمواساة لأسرة وأقارب الفقيد، سائلة الله أن يتغمده بواسع رحمته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

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إبراهيم العضيب في ذمة الله
سبق

انتقل إلى رحمة الله تعالى رجل الأعمال إبراهيم بن عبدالله بن عبدالمحسن العضيب الرئيس التفيذي لمجموعة العضيب العقارية وشقيق رجل الأعمال جار الله العضيب رئيس مجلس إدارة نجوم السلام وذلك عن عمر يناهز الـ45 عاماً.


"سبق" تتقدم بخالص العزاء والمواساة لأسرة وأقارب الفقيد، سائلة الله أن يتغمده بواسع رحمته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

24 يناير 2019 - 18 جمادى الأول 1440
01:54 PM

إبراهيم العضيب في ذمة الله

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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176

انتقل إلى رحمة الله تعالى رجل الأعمال إبراهيم بن عبدالله بن عبدالمحسن العضيب الرئيس التفيذي لمجموعة العضيب العقارية وشقيق رجل الأعمال جار الله العضيب رئيس مجلس إدارة نجوم السلام وذلك عن عمر يناهز الـ45 عاماً.


"سبق" تتقدم بخالص العزاء والمواساة لأسرة وأقارب الفقيد، سائلة الله أن يتغمده بواسع رحمته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

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