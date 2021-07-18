النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"بافقيه" يتفقد منظومة عقارات الدولة بمجمع الدوائر الحكومية بالمشاعر

بهدف متابعة تقديم كافة الخدمات في مجال اختصاص الهيئة

قام محافظ الهيئة العامة لعقارات الدولة إحسان بافقيه بزيارة ميدانية لمنظومة عقارات الدولة في مجمع الدوائر الحكومية بالمشاعر، إضافة إلى مركز الإيواء في مزدلفة، التقى خلالها قيادات القطاعات المشاركة في تنظيم موسم حج هذا العام 1442هـ.

يأتي هذا بهدف متابعة تقديم كافة الخدمات في مجال اختصاص الهيئة، مما يسهم في دعم الجهات المشاركة وتمكينها من أداء مهامها بكل يسر وسهولة، تنفيذًا لتوجيهات حكومة خادم الحرمين.

وشملت الزيارة عدداً من القطاعات مثل "وزارة الحج، لجنة الحج العليا، الإدارة العامة للمجاهدين، وزارة الإعلام، مركز التواصل الحكومي، قيادة أمن المنشآت".

وفي ختام الجولة عقد"بافقيه" اجتماعًا مع منسوبي الهيئة ناقش خلالها استكمال خطة الهيئة لموسم حج هذا العام، حيث وجّه بتطويرها بعد تحليل مخرجاتها وعكس نتائج الدروس المستفادة منها، بهدف رفع كفاءتها وجودتها خلال خطة تنظيم موسم حج العام القادم.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"بافقيه" يتفقد منظومة عقارات الدولة بمجمع الدوائر الحكومية بالمشاعر
سبق

قام محافظ الهيئة العامة لعقارات الدولة إحسان بافقيه بزيارة ميدانية لمنظومة عقارات الدولة في مجمع الدوائر الحكومية بالمشاعر، إضافة إلى مركز الإيواء في مزدلفة، التقى خلالها قيادات القطاعات المشاركة في تنظيم موسم حج هذا العام 1442هـ.

يأتي هذا بهدف متابعة تقديم كافة الخدمات في مجال اختصاص الهيئة، مما يسهم في دعم الجهات المشاركة وتمكينها من أداء مهامها بكل يسر وسهولة، تنفيذًا لتوجيهات حكومة خادم الحرمين.

وشملت الزيارة عدداً من القطاعات مثل "وزارة الحج، لجنة الحج العليا، الإدارة العامة للمجاهدين، وزارة الإعلام، مركز التواصل الحكومي، قيادة أمن المنشآت".

وفي ختام الجولة عقد"بافقيه" اجتماعًا مع منسوبي الهيئة ناقش خلالها استكمال خطة الهيئة لموسم حج هذا العام، حيث وجّه بتطويرها بعد تحليل مخرجاتها وعكس نتائج الدروس المستفادة منها، بهدف رفع كفاءتها وجودتها خلال خطة تنظيم موسم حج العام القادم.

18 يوليو 2021 - 8 ذو الحجة 1442
05:23 PM
اخر تعديل
19 يوليو 2021 - 9 ذو الحجة 1442
01:53 AM

"بافقيه" يتفقد منظومة عقارات الدولة بمجمع الدوائر الحكومية بالمشاعر

بهدف متابعة تقديم كافة الخدمات في مجال اختصاص الهيئة

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
3
1,198

قام محافظ الهيئة العامة لعقارات الدولة إحسان بافقيه بزيارة ميدانية لمنظومة عقارات الدولة في مجمع الدوائر الحكومية بالمشاعر، إضافة إلى مركز الإيواء في مزدلفة، التقى خلالها قيادات القطاعات المشاركة في تنظيم موسم حج هذا العام 1442هـ.

يأتي هذا بهدف متابعة تقديم كافة الخدمات في مجال اختصاص الهيئة، مما يسهم في دعم الجهات المشاركة وتمكينها من أداء مهامها بكل يسر وسهولة، تنفيذًا لتوجيهات حكومة خادم الحرمين.

وشملت الزيارة عدداً من القطاعات مثل "وزارة الحج، لجنة الحج العليا، الإدارة العامة للمجاهدين، وزارة الإعلام، مركز التواصل الحكومي، قيادة أمن المنشآت".

وفي ختام الجولة عقد"بافقيه" اجتماعًا مع منسوبي الهيئة ناقش خلالها استكمال خطة الهيئة لموسم حج هذا العام، حيث وجّه بتطويرها بعد تحليل مخرجاتها وعكس نتائج الدروس المستفادة منها، بهدف رفع كفاءتها وجودتها خلال خطة تنظيم موسم حج العام القادم.

اعلان

بالأرقام

201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
8,975
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
13,083
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
14,427
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
32,886

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

للمداومين.. بكم أعيادنا تكتمل

للمداومين.. بكم أعيادنا تكتمل

بندر مغرم الشهري
المملكة تختار رفاهية مواطنيها والمقيمين

المملكة تختار رفاهية مواطنيها والمقيمين

علي آل شرمة
فواتير المياه.. إلى أين؟!

فواتير المياه.. إلى أين؟!

ماجد البريكان
لبيك اللهم لبيك

لبيك اللهم لبيك

محمد الحيدر
{لِمَن كَانَ لَهُ قَلْبٌ..}

{لِمَن كَانَ لَهُ قَلْبٌ..}

مها الجبر
مهارات الشباب السعودي.. دعم لا متناهٍ ورؤية مُمكِّنة

مهارات الشباب السعودي.. دعم لا متناهٍ ورؤية مُمكِّنة

فهد البكر
التجربة والمدير "الجهجهوني"

التجربة والمدير "الجهجهوني"

عبدالغني الشيخ
حـديقـة الإنسان..!!

حـديقـة الإنسان..!!

أحمد عجب
الإمَّعة والقدح من رؤوس الآخرين..!

الإمَّعة والقدح من رؤوس الآخرين..!

عبدالمحسن الحارثي
النصـر والهلال والخيارات البديلة!

النصـر والهلال والخيارات البديلة!

محمد الصيعري
المتبطرون..!

المتبطرون..!

عبدالعزيز بن ذياب
هي أضحية.. والمشتري الضحية!!

هي أضحية.. والمشتري الضحية!!

بندر مغرم الشهري

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة